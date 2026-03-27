Secondo l'oroscopo del 28 marzo, i nativi del Leone devono muoversi con estrema prudenza nel lavoro, investendo nella formazione se cercano un impiego o agendo con cautela se puntano alla carriera. I nati sotto il segno del Toro stanno per raccogliere i frutti del loro impegno e godere di entrate extra, a patto di restare vigili per correggere subito eventuali sviste. Gli individui del Cancro, infine, godono di una fase creativa fortunata in cui devono abbandonare ogni vittimismo e agire con tenacia per trasformare i loro sogni in progetti concreti.

Oroscopo e pagelle di sabato 28 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo potreste sentirvi sotto pressione a causa di incombenze noiose come pratiche burocratiche, normative o scadenze fiscali. Il consiglio è di muovervi con estrema cautela: verificate che ogni documento sia in ordine e non trascurate i pagamenti imminenti. Fate particolare attenzione alla tracciabilità; usare i contanti per una spesa importante potrebbe impedirvi di beneficiare delle detrazioni fiscali. Se siete in cerca di un nuovo impiego, leggete attentamente ogni clausola del contratto prima di firmare. Voto: 6

Toro – Il vostro costante impegno professionale sta finalmente per dare i suoi frutti, ma restate vigili: il rischio di una svista è dietro l’angolo.

Non scoraggiatevi se doveste sbagliare, perché avrete tutta la lucidità necessaria per rimediare subito. Individuando la tattica più efficace, riuscirete a rimettervi in pista velocemente. Si preannuncia una fase fortunata non solo per le soddisfazioni personali, ma anche per le vostre finanze, con ottime prospettive di guadagno. Voto: 8,5

Gemelli – Se le cose non girano come vorreste, prendetevi una pausa per riflettere. Dovreste riesaminare con occhio critico i vostri piani d'azione e la gestione dei contatti, cercando di individuare eventuali punti deboli. Spesso il vero ostacolo è la noia, che spegne la vostra naturale curiosità. Se sentite il bisogno di investire in un’attività autonoma o in un'idea più creativa, questo è il segnale giusto per iniziare a gettare le basi del vostro futuro.

Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo così insolito, avete l’opportunità d’oro per gettare le basi dei vostri traguardi futuri. La vostra spiccata intuizione e la creatività che vi distingue vi suggeriscono già che nessun desiderio è irraggiungibile. Procedete dunque con determinazione, senza mai dubitare delle vostre capacità. Se passate all'azione subito, anche i progetti più audaci prenderanno forma. Evitate inutili vittimismi o di incolpare la sorte: rimboccatevi le maniche e mostrate tutta la vostra tenacia. Voto: 8,5

La giornata di sabato 28 marzo secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte professionale avete una visione nitida e sapete esattamente verso quale direzione puntare.

Se siete a caccia di un’occupazione, assicuratevi di aver intercettato le reali richieste del settore: è il momento ideale per investire in nuovi corsi e affinare il vostro profilo. Se invece avete già una posizione stabile, questo è il tempo della prudenza e della continuità. Per i più ambiziosi, la scalata al successo richiederà sudore e pazienza. L'oroscopo vi consiglia di pesare bene ogni decisione per evitare passi falsi che potrebbero riportarvi alla linea di partenza. Voto: 7,5

Vergine – Le notizie positive busseranno alla vostra porta con un pizzico di ritardo, ma l'attesa sarà ampiamente ripagata. Vi attende una fase ricca di opportunità e di scenari promettenti, specialmente per quanto riguarda le finanze.

Che si tratti dell'acquisto vantaggioso di una casa, di un lascito improvviso o di una piccola fortuna inaspettata, il settore economico appare solido. Tuttavia, non restate a guardare: agite con prontezza e determinazione per non lasciarvi sfuggire le varie occasioni. Voto: 8,5

Bilancia – Preparatevi a gestire qualche piccolo fuori programma: non sarà una passeggiata, ma la vostra capacità di muovervi con cautela vi permetterà di padroneggiare ogni cambiamento. Anche se la fortuna sembra girarvi momentaneamente le spalle, sarà il vostro talento a fare la differenza, trasformando gli ostacoli in occasioni di crescita. Sul fronte economico, non scoraggiatevi. Continuate a impegnarvi e a risparmiare con costanza: presto i vostri sacrifici saranno ripagati con le soddisfazioni che meritate.

Voto: 7

Scorpione – State per vedere un vostro grande desiderio trasformarsi in realtà, ma ricordate: non è merito del caso, bensì della vostra determinazione. Proprio come in agricoltura, i frutti migliori arrivano solo dopo una semina costante e faticosa. Le buone notizie proseguono sul fronte finanziario: grazie a una gestione più oculata del budget e a un taglio netto agli sprechi, il vostro portafoglio tornerà finalmente a respirare. Voto: 8,5

Previsioni lavorative e finanziare del giorno 28 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potreste sentirvi più vulnerabili del solito, ma attenzione: l'eccessiva emotività rischia di ostacolare i vostri progetti professionali.

Per gestire al meglio gli affari, dovrete sforzarvi di analizzare ogni situazione con estremo distacco. Poiché il panorama lavorativo si presenta tortuoso per chiunque, evitate le incertezze. Puntate dritti al punto e agite con precisione. Il vostro scopo principale resta quello di incrementare i guadagni per costruire una stabilità economica duratura. Voto: 6,5

Capricorno – Avete investito energie incredibili e superato sfide non indifferenti; ora è giunto il momento di dare concretezza ai vostri sforzi e veder crescere i guadagni. La fatica non vi ha mai frenato e il coraggio di rischiare fa parte del vostro DNA: preparatevi quindi a un periodo intenso, dove il sudore sarà ripagato da traguardi prestigiosi.

Anche sul fronte economico sarete pronti a passi importanti, magari puntando su un immobile o lanciando un progetto imprenditoriale ambizioso. Voto: 8,5

Acquario – Vi aspetta una fase impegnativa che richiederà molta energia. Sebbene il lavoro duro non vi scoraggi, le vecchie delusioni pesano ancora e vi rendono prudenti. Il pericolo attuale è quello di ingigantire i problemi o, peggio, di imboccare strade sbagliate per timore di fallire. Non lasciatevi paralizzare dall’indecisione: anche l'apatia ha un costo. Abbiate coraggio. Voto: 5,5

Pesci – Sfruttate questo vento favorevole per consolidare la vostra posizione lavorativa. Non restate fermi: aggiornate le vostre esperienze e individuate un ambito di crescita che possa fare la differenza nel vostro percorso.

Dedicate energia a costruire rapporti di fiducia con i collaboratori, poiché il riconoscimento che otterrete sarà direttamente proporzionale al vostro impegno. Buone notizie sul fronte economico: un incremento delle entrate vi aiuterà a scacciare le vecchie preoccupazioni. Voto: 8,5