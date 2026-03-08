Nell'oroscopo del giorno di lunedì 9 marzo, inizia la settimana con una Luna frizzante che promette grandi cambiamenti.

Sarà una giornata di fuoco per i nativi Ariete, forti dell'astro argenteo e di Venere in buon aspetto, mentre ci saranno nuove proposte in arrivo per i nativi Scorpione. Il segno del Leone dovrà organizzare meglio la propria routine per gestire meglio il proprio lavoro, mentre un po’ di fortuna aiuterà i nativi Cancro ad andare avanti nel lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 9 marzo 2026 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana di marzo inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno.

Sarà una giornata di fuoco per voi e il partner, forti di un cielo ottimo per lasciarvi andare alle emozioni. Nel lavoro dovrete essere capaci di valutare bene i pro e i contro dei vostri progetti, cercando di ottenere sempre il massimo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve rialzo in questo lunedì di marzo. La Luna si allontanerà dall'opposizione, e potrebbe essere un buon momento per chiarire eventuali malintesi. Cercate solo di non essere testardi. Sul fronte professionale sarete attivi e con le idee giuste per i vostri progetti, pronti a dimostrare tutta la vostra esperienza e competenza. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di lunedì altalenante secondo l'oroscopo. Cercate la stabilità in amore, evitando discussioni che possono solo riaprire vecchie ferite.

Nel lavoro siate prudenti in quel che fate, soprattutto riguardo le vostre finanze. Una decisione sbagliata potrebbe farvi perdere tempo e risorse preziose. Voto - 6️⃣

Cancro: le vostre doti di seduzione non saranno così brillanti in questo periodo. Una vita sentimentale più stimolante vi farà sicuramente bene, ma dovrete trovare il giusto metodo di approcciarvi con la persona che amate. Sul piano professionale i vostri interventi brilleranno per fantasia e capacità, permettendovi di distinguervi anche da colleghi più esperti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna e Venere saranno in un'ottima posizione per voi in questo periodo. Se siete single, uscite di casa, e datevi da fare per mettere in risalto la vostra vita sociale.

In quanto al lavoro dovrete essere più organizzati in quel che fate. Gli impegni da gestire sono tanti, e non sarà sempre così facile gestire tutto in tempi ristretti. Voto - 7️⃣

Vergine: inizio di settimana difficile per voi nativi del segno. In amore sarete un po’ troppo sensibili, in cerca di conferme che solo con il tempo e con i fatti potrete ottenere. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti nel vostro modo di amare. Nel lavoro restate calmi. Marte e Mercurio vi mettono in difficoltà, e non sarà sempre così facile avere un quadro ben chiaro della vostra situazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna verrà in vostro soccorso durante questo lunedì di marzo, nonostante Venere sia in opposizione.

Lasciate più spazio al cuore e meno alla logica, dimostrando i vostri sentimenti con maggiore spontaneità. In ambito professionale la precisione non vi manca, e sarete capaci di raggiungere risultati degni di nota, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: anche se la Luna lascerà il vostro segno durante questa giornata, il vostro modo di amare sarà efficace e apprezzato dal partner secondo l'oroscopo, godendo di un rapporto spesso armonioso. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per fare progetti a lungo termine, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali eccellenti per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere in buon aspetto porteranno emozioni e armonia nel vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro invece, vi sentirete un po’ in difficoltà. Qualche imprevisto di troppo metterà sottosopra i vostri piani, e dovrete darvi da fare per risolvere tutto in tempo. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita amorosa non molto brillante in questa giornata di lunedì. Chiarire alcune questioni con il partner farà sicuramente bene al vostro rapporto, anche se non sarà così semplice. In ambito lavorativo Marte e Mercurio in buon aspetto vi permetteranno di elaborare strategie vincenti che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna torna ad agire a vostro favore all'inizio di questa nuova settimana.

In amore godrete di momenti da batticuore insieme alla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito professionale fidatevi del vostro istinto e con un po’ d'impegno sarete capaci di mettere insieme progetti di qualità. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo contro di voi durante questa giornata di lunedì. Attenzione a non alimentare spiacevoli discussioni tra voi e la persona che amate. Nel lavoro sarete abili in quel che fate. Con il sostegno di Marte e Mercurio, riuscirete a ottenere tanto dai vostri progetti. Voto - 7️⃣