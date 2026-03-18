Secondo l'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 il Toro è molto curioso, i Gemelli possono avere l'umore altalenante e il Sagittario è attraente.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la relazione sentimentale può affrontare delle piccole difficoltà. Durante la settimana inutile dare delle spiegazioni, perché nessuno vuole capire. Per il lavoro è un periodo ricco di soddisfazioni.

Toro: è possibile essere incuriositi da una nuova persona. In amore sono possibili dei momenti molto stimolanti.

Sull'ambito professionale si può risolvere una questione complicata.

Gemelli: i single sono pronti a reagire e proporre le proprie idee. Chi fa parte di una coppia può divertirsi insieme alla dolce metà. L'umore può avere degli improvvisi alti e bassi.

Cancro: chi cerca l'amore può essere generoso. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza indifeso di fronte ad alcune situazioni. Chi lavora in proprio è pronto a chiedere aiuto a delle persone più esperte.

Leone: in questo periodo è necessario non criticare inutilmente la famiglia. Chi ha una relazione è più suscettibile del previsto. Per la sfera lavorativa è un periodo molto positivo.

Vergine: i single possono affrontare l'intera settimana in modo positivo.

Chi ha una relazione è abbastanza pessimista. Alcuni rapporti professionale sono davvero utili per il futuro.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: alcuni consigli sono davvero apprezzati dal partner. Per chi cerca l'amore è un periodo interessante. Una questione pratica può essere risolta in breve tempo.

Scorpione: in questa settimana è presente tanta nostalgia. Chi è solo da troppo tempo può cambiare ambiente e conoscere delle persone nuove. Sull'ambito lavorativo serve il massimo impegno.

Sagittario: i cuori solitari sono veramente molto attraenti. Un accordo con la famiglia può risultare soddisfacente. Sul lavoro è probabile iniziare una nuova collaborazione.

Capricorno: è possibile essere estremamente nervosi.

Chi cerca l'amore è più affascinante del solito. Per la sfera professionale è un periodo carico di sicurezze.

Acquario: i single sono davvero molto frizzanti con tutti. Si possono trascorrere dei momenti piacevoli con la persona amata. I cambiamenti improvvisi dell'umore non vanno mai sottovalutati.

Pesci: durante la settimana si possono ricevere delle delusioni. Vari progetti possono essere pianificati insieme al partner. Sul campo professionale è presente molta creatività.