L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 è pronto a descrivere un periodo straordinario per diversi segni. Il Leone risplende di luce propria grazie a un carisma innato e travolgente. Il Capricorno taglia traguardi professionali ambiziosi con una determinazione d’acciaio. Il Sagittario affronta una fase di stasi necessaria per riconsiderare i progetti a lungo termine

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La settimana scorre su binari di normale amministrazione senza scossoni eclatanti o novità improvvise.

Il martedì e la domenica offrono i momenti migliori per gestire pratiche burocratiche o piccole faccende domestiche rimaste in sospeso da troppo tempo. Risulta essenziale mantenere la calma durante la giornata di venerdì quando qualche contrattempo potrebbe generare un pizzico di nervosismo gratuito. Il lavoro richiede una precisione costante per evitare sviste banali ma fastidiose nella compilazione di documenti o scadenze. Le relazioni interpersonali procedono senza grandi slanci ma garantiscono una stabilità rassicurante nel quotidiano. Si consiglia di dosare le energie fisiche evitando sforzi eccessivi che non portano a risultati immediati. Ogni decisione va ponderata con cura analizzando bene i pro e i contro di ogni singola situazione.

La pazienza diventa un'alleata preziosa per superare indenni le ore meno brillanti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 24 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ giovedì 26 marzo;

★★ venerdì 27 marzo.

♉ Toro: voto 6. Il periodo invita a una gestione oculata delle risorse personali e del tempo a disposizione. Lunedì 23 marzo si presenta sottotono e richiede un approccio prudente in ogni iniziativa intrapresa. La situazione migliora nettamente con l'arrivo del giovedì e del sabato che regalano intuizioni felici per risolvere vecchie pendenze. Il dialogo con i collaboratori deve basarsi sulla chiarezza assoluta per evitare malintesi che rallentano la produttività generale.

Non è il momento adatto per lanciarsi in investimenti azzardati o cambiamenti radicali di rotta senza basi solide. Si avverte la necessità di fare ordine nel proprio ambiente circostante eliminando ciò che risulta superfluo o ingombrante. Le stelle suggeriscono di ascoltare i consigli di persone fidate prima di agire d’impulso. La costanza nel perseguire i propri obiettivi rimane la strategia vincente per chiudere la settimana in modo equilibrato e sereno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 26 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29;

★★★ martedì 24 marzo;

★★ lunedì 23 marzo.

♊ Gemelli: voto 8. La settimana inizia con una marcia in più grazie alla Luna nel segno lunedì 23 marzo.

Questo transito favorisce la comunicazione brillante e la capacità di risolvere intoppi con grande agilità mentale. Le giornate di martedì e mercoledì confermano un trend molto positivo con occasioni di crescita professionale interessanti. La creatività fluisce libera permettendo di trovare soluzioni originali a problemi complessi. Si riscontra una facilità naturale nell'allacciare nuovi contatti utili per il futuro. Il clima generale appare vivace e ricco di stimoli intellettuali che scacciano la noia. Risulta importante però non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente per non perdere di vista il traguardo principale. La domenica invita al riposo e alla riflessione per pianificare con lucidità i prossimi passi.

La fiducia nei propri mezzi aumenta visibilmente rendendo ogni sfida quotidiana meno faticosa e più coinvolgente.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 23 marzo (Luna in Gemelli);

lunedì 23 marzo (Luna in Gemelli); ★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28;

★★★ domenica 29 marzo.

♋ Cancro: voto 9. Mercoledì 25 marzo la Luna entra nel segno portando una ventata di armonia e intuito straordinario. La settimana procede in modo eccellente con picchi di grande efficacia operativa soprattutto martedì e giovedì. La capacità di comprendere le esigenze altrui senza bisogno di troppe spiegazioni facilita i rapporti in ogni contesto. I progetti avviati di recente ricevono spinte favorevoli che ne accelerano lo sviluppo positivo.

Si respira un'aria di rinnovamento che spinge a superare vecchi timori con coraggio e determinazione. La stabilità emotiva permette di affrontare anche gli impegni più gravosi con un sorriso e una calma invidiabile. Le relazioni sociali si intensificano portando gratificazioni sincere e momenti di condivisione profonda con le persone care. Ogni azione intrapresa con convinzione sembra trovare la strada spianata verso il successo. Il fine settimana si rivela sereno e molto rigenerante sotto ogni punto di vista.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 25 marzo (Luna in Cancro);

mercoledì 25 marzo (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 24 e giovedì 26;

★★★★ lunedì 23, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29.

♌ Leone: voto 10.

Una settimana da incorniciare attende chi appartiene a questo segno con momenti di gloria assoluta. Venerdì 27 marzo la Luna nel segno regala un carisma irresistibile che apre porte considerate chiuse. La determinazione è ai massimi livelli e permette di tagliare traguardi ambiziosi in tempi record. Il lunedì e il fine settimana brillano di luce propria garantendo successi su tutta la linea. La capacità di leadership emerge naturale attirando ammirazione e consensi in ogni ambiente frequentato regolarmente. Non esistono ostacoli capaci di frenare l'ascesa verso obiettivi prestigiosi e ben definiti da tempo. Ogni iniziativa lanciata ora gode di una protezione stellare totale che assicura risultati duraturi.

La gioia di vivere è contagiosa e trasforma anche i doveri più noiosi in opportunità di crescita. Si sperimenta una vitalità travolgente che sostiene ogni passo con forza e ottimismo. Il trionfo è a portata di mano ovunque.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 27 marzo (Luna in Leone);

venerdì 27 marzo (Luna in Leone); ★★★★★ lunedì 23, sabato 28 e domenica 29;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26.

♍ Vergine: voto 8. La settimana si chiude in bellezza con la Luna nel segno domenica 29 marzo. Questo transito finale incorona un periodo di grande concretezza e analisi accurata della realtà circostante. Le giornate di venerdì e sabato si distinguono per un'efficienza impeccabile che permette di sbrigare una mole di lavoro notevole.

La precisione abituale viene premiata con riconoscimenti tangibili e soddisfazioni personali meritate. Le relazioni con i collaboratori sono improntate alla massima serietà e al rispetto reciproco delle competenze. Si consiglia di prestare attenzione martedì 24 marzo quando la stanchezza potrebbe farsi sentire in modo più marcato. Risulta utile organizzare l'agenda con anticipo per gestire al meglio ogni impegno imprevisto. La capacità di pianificazione si rivela la marcia in più per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Il fine settimana regala una chiarezza mentale eccezionale per fare scelte future molto importanti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 29 marzo (Luna in Vergine);

domenica 29 marzo (Luna in Vergine); ★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★ martedì 24 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana richiede un equilibrio costante per gestire al meglio le relazioni interpersonali e gli impegni quotidiani. Il mercoledì e il giovedì appaiono come i momenti più produttivi in cui la chiarezza mentale permette di risolvere piccole pendenze burocratiche. Risulta fondamentale non farsi trascinare da discussioni inutili che sottraggono tempo prezioso alla realizzazione dei traguardi personali. La domenica 29 marzo invita a un approccio più cauto per evitare malintesi con le persone vicine.

Il lavoro procede senza scossoni ma esige una pianificazione accurata dei dettagli tecnici. Si consiglia di dedicare spazio alla riflessione per capire quali siano le priorità reali del periodo in corso. La diplomazia innata aiuta a smussare gli angoli più acuti delle situazioni meno fluide. Ogni scelta va ponderata con estrema cura per garantire una stabilità duratura nel tempo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★★ lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27;

★★★ sabato 28 marzo;

★★ domenica 29 marzo.

♏ Scorpione: voto 6. Il periodo si apre con un lunedì 23 marzo molto energico che favorisce l'azione immediata e decisa in ogni ambito. Sabato 28 marzo si conferma un'altra giornata fortunata per chiudere accordi o definire strategie future vincenti.

Mercoledì 25 marzo occorre invece prestare molta attenzione per non incappare in errori dovuti alla fretta o alla superficialità. Il lavoro richiede una dedizione costante e una gestione intelligente delle risorse economiche a disposizione. Le stelle suggeriscono di mantenere un profilo basso durante le ore centrali della settimana per evitare attriti superflui. Il dialogo con i collaboratori deve essere asciutto e mirato esclusivamente ai risultati concreti da ottenere. Risulta utile fare ordine nei propri spazi per favorire una maggiore concentrazione mentale. La coerenza tra pensiero e azione rimane la strada maestra per navigare senza intoppi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 23 e sabato 28;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e domenica 29;

★★★ giovedì 26 marzo;

★★ mercoledì 25 marzo.

♐ Sagittario: voto 5.

La settimana si presenta piuttosto impegnativa con diverse sfide da affrontare con grinta e determinazione costante. Il martedì 24 marzo appare come il punto più critico dove la pazienza viene messa a dura prova da ritardi imprevisti. Venerdì 27 marzo regala invece un raggio di luce importante per risolvere una questione che sembrava ormai bloccata da tempo. Il lavoro esige una vigilanza massima sui documenti e sulle comunicazioni scritte per evitare spiacevoli sviste. Si avverte la necessità di selezionare con cura le persone di cui fidarsi ciecamente nei progetti a lungo termine. Risulta opportuno non intraprendere nuovi percorsi senza aver prima consolidato le posizioni attuali con estrema fermezza. Il fine settimana invita alla prudenza nei movimenti e nelle spese non strettamente necessarie. La riflessione solitaria aiuta a ritrovare il centro operativo ideale per ripartire con slancio.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 27 marzo;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26, sabato 28 e domenica 29;

★★★ mercoledì 25 marzo;

★★ martedì 24 marzo.

♑ Capricorno: voto 7. Martedì 24 marzo il segno si posiziona come il top del giorno garantendo una lucidità operativa fuori dal comune. La settimana procede con un ritmo sostenuto e offre ottime opportunità di consolidamento professionale lunedì e mercoledì. Sabato 28 marzo richiede invece una pausa riflessiva per evitare decisioni affrettate dettate solo dalla stanchezza accumulata. Il lavoro beneficia di una visione d'insieme molto chiara che permette di anticipare le mosse degli altri con successo. Le relazioni sociali sono costruttive e basate su una stima reciproca che cresce nel tempo con naturalezza. Si consiglia di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità in ogni iniziativa intrapresa ora. La determinazione non manca mai e sostiene ogni passo verso traguardi concreti e molto ambiziosi. Il clima generale appare favorevole per chi sa pianificare ogni mossa con saggezza e precisione chirurgica.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 24 marzo;

martedì 24 marzo; ★★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 marzo;

★★ sabato 28 marzo.

♒ Acquario: voto 7. Giovedì 26 marzo il segno brilla come top del giorno attirando soluzioni innovative e contatti stimolanti per il futuro. La settimana si sviluppa in modo interessante con picchi di energia positiva soprattutto venerdì 27 e domenica 29 marzo. Martedì 24 marzo occorre invece gestire con molta cautela le proprie parole per evitare malintesi con chi ha ruoli di responsabilità. Il lavoro richiede un approccio flessibile e pronto a cogliere le trasformazioni del mercato in tempo reale. Le stelle favoriscono gli scambi di idee e la collaborazione attiva tra persone con competenze molto diverse tra loro. Risulta utile focalizzarsi su obiettivi pratici senza disperdere le forze in sogni difficili da realizzare nell'immediato. La curiosità spinge verso nuove conoscenze che arricchiscono il bagaglio professionale in modo significativo. Ogni ostacolo viene superato con una buona dose di ironia e spirito critico. La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane::

Top del giorno giovedì 26 marzo;

giovedì 26 marzo; ★★★★★ venerdì 27 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ lunedì 23 marzo;

★★ martedì 24 marzo.

♓ Pesci: voto 7. Sabato 28 marzo il segno domina la scena come top del giorno favorendo intuizioni profonde e risolutive. La settimana, secondo l'oroscopo, inizia bene soprattutto lunedì 23 marzo con una spinta propositiva che agevola l'avvio di nuovi compiti lavorativi. Giovedì 26 marzo richiede invece una particolare attenzione per evitare distrazioni che potrebbero rallentare la tabella di marcia stabilita in precedenza. Il lavoro procede su binari sicuri se si mantiene alta la concentrazione sui dettagli tecnici più rilevanti. Le relazioni con l'ambiente circostante appaiono serene e improntate a un rispetto che facilita ogni forma di cooperazione. Si suggerisce di ascoltare i suggerimenti di chi ha più esperienza per evitare di commettere errori di valutazione evitabili. La domenica offre ottimi spunti per pianificare gli impegni futuri con estrema lucidità e ottimismo. Ogni azione compiuta con dedizione porta frutti visibili in tempi decisamente molto brevi.

La graduatoria settimanale con le stelle: