La primavera bussa alla porta e l'oroscopo di questa stagione porta sempre con sé un senso di risveglio che si avverte nell’aria, nei colori che tornano a illuminare le giornate e nella voglia di ricominciare. La classifica astrologica, premia il Toro col primo posto. Dopo i mesi più freddi e impegnativi, questa stagione rappresenta per molti un momento di passaggio: si chiudono capitoli difficili, si recuperano energie e si prova a guardare avanti con un pizzico di entusiasmo in più. Anche sul piano personale e sentimentale, il periodo primaverile tende a smuovere situazioni che sembravano ferme, offrendo nuove occasioni di incontro, riflessione e cambiamento.

Per alcuni segni sarà necessario procedere con prudenza e pazienza, perché certe questioni richiederanno ancora tempo per sistemarsi. Per altri, invece, la primavera potrà diventare un vero punto di svolta, capace di riaccendere passioni, progetti e ambizioni lasciati in sospeso. Tra lavoro, relazioni e desiderio di rinnovamento, ognuno troverà il proprio modo di attraversare questa stagione fatta di sfide, piccoli traguardi e nuove prospettive.

Classifica e oroscopo primavera 2026

1️⃣2️⃣Scorpione. La primavera rappresenterà un periodo di graduale recupero dopo settimane piuttosto tese e cariche di preoccupazioni. L’inverno vi ha messi alla prova più del previsto e qualcuno ha dovuto affrontare situazioni che hanno richiesto grande forza interiore.

Non tutto si risolverà immediatamente, ma inizierete finalmente a respirare un clima più leggero. La voglia di uscire, di incontrare persone e di dedicare tempo a voi stessi tornerà lentamente a farsi sentire. Sul piano lavorativo potrebbe essere necessario recuperare terreno perso o rimettere ordine in alcune questioni lasciate in sospeso. Non scoraggiatevi se i risultati non saranno immediati: la costanza farà la differenza. Chi ne avrà la possibilità potrebbe organizzare un breve viaggio o concedersi qualche giornata di pausa per ricaricare le energie. Con il passare delle settimane ritroverete anche una maggiore lucidità mentale e una forma fisica più soddisfacente.

1️⃣1️⃣Capricorno. L’inizio della primavera potrebbe trovarvi ancora un po’ guardinghi.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici e una parte di voi teme che possano ripresentarsi difficoltà simili. Questo atteggiamento prudente non è necessariamente negativo, perché vi aiuterà a muovervi con maggiore attenzione nelle scelte più importanti. Con il passare delle settimane l’umore tenderà comunque a migliorare. Riscoprirete il piacere delle piccole cose e vi accorgerete che molte situazioni stanno lentamente prendendo una direzione più favorevole. Sul lavoro potrebbero riemergere vecchi progetti o nuove idee da sviluppare. Anche l’amore tornerà a colorarsi di sfumature più vivaci, soprattutto per chi desidera rimettersi in gioco dopo un periodo di chiusura.

1️⃣0️⃣Sagittario. La primavera segnerà per voi l’inizio di una fase dinamica e ricca di movimento.

Avrete una forte spinta a cambiare alcune abitudini e a cercare esperienze nuove che possano stimolarvi sia sul piano personale sia su quello professionale. L’inverno vi ha insegnato molto, soprattutto sul valore delle cose che spesso davate per scontate. Nel corso dei mesi primaverili potrebbero presentarsi occasioni legate allo studio, a esami importanti o a eventi familiari che richiederanno attenzione e organizzazione. Dal punto di vista economico la situazione tenderà a migliorare lentamente. In amore non mancheranno incontri curiosi e stimolanti, anche se per vivere emozioni davvero intense potrebbe essere necessario aspettare ancora un po’.

9️⃣Ariete. La nuova stagione contribuirà a sistemare diverse situazioni rimaste in sospeso negli ultimi mesi.

Alcuni di voi dovranno fare i conti con piccoli fastidi stagionali o con gli effetti dei cambiamenti climatici, ma nel complesso le giornate saranno piacevoli e piene di stimoli. Sentirete il bisogno di alternare momenti di riposo a uscite e attività all’aria aperta. La primavera favorirà anche la nascita di nuove idee e progetti. I single avranno l’occasione di rimettersi in gioco con maggiore sicurezza, mentre chi è in coppia potrà riscoprire una passione più intensa del solito. Sul piano professionale qualcuno sarà impegnato nello studio o nella preparazione di prove importanti che richiederanno concentrazione e determinazione.

8️⃣Bilancia. I mesi primaverili si preannunciano piuttosto movimentati soprattutto per quanto riguarda lavoro ed economia.

Il periodo precedente non è stato semplice e qualcuno ha dovuto affrontare cali o rallentamenti che hanno generato un po’ di preoccupazione. Nonostante questo siete riusciti a mantenere la rotta, e ora arriverà il momento di rimboccarvi le maniche per recuperare terreno. Le settimane centrali della stagione potrebbero portare nuove responsabilità o impegni significativi. Chi studia dovrà affrontare verifiche e prove importanti. Non mancheranno però anche momenti emotivamente intensi legati a eventi familiari o celebrazioni che vi permetteranno di ritrovare entusiasmo e motivazione.

7️⃣Vergine. Dopo un inverno pesante e carico di tensioni, la primavera porterà un clima più disteso. Non sarà ancora il momento di abbassare completamente la guardia, ma percepirete comunque un miglioramento generale che vi aiuterà a ritrovare fiducia.

Le energie torneranno gradualmente e vi sentirete più pronti a riprendere in mano alcune situazioni lasciate in sospeso. Le prime settimane potrebbero essere caratterizzate da qualche incertezza o da un leggero nervosismo, destinato però a diminuire con il passare del tempo. I mesi successivi favoriranno incontri, celebrazioni e momenti affettivi importanti. Anche il lavoro inizierà lentamente a dare risultati più soddisfacenti.

6️⃣Cancro. La primavera vi regalerà una bella carica di energia e di spirito d’iniziativa. Nonostante la vostra natura sia più legata ai mesi estivi, questa stagione vi farà sentire particolarmente vitali e pronti a mettervi in gioco. Il vostro fascino sarà evidente e molti single avranno l’occasione di attirare nuove attenzioni.

Nel contesto familiare potrebbe arrivare il momento di chiudere definitivamente una questione rimasta aperta per troppo tempo. Alcuni vivranno eventi molto emozionanti legati alla famiglia o alla sfera affettiva. Sul lavoro potrebbero presentarsi opportunità interessanti, soprattutto per chi ha deciso di concentrarsi su attività più redditizie.

5️⃣Leone. La primavera risveglierà emozioni e desideri che durante l’inverno erano rimasti in secondo piano. Vi sentirete più intraprendenti e pronti a sfidare i vostri limiti con entusiasmo. L’energia che sprigionerete attirerà l’attenzione degli altri e vi permetterà di vivere momenti intensi sia sul piano personale sia su quello sentimentale. Le coppie potranno rafforzare il loro legame attraverso progetti condivisi o decisioni importanti.

I single avranno molte occasioni per flirtare e divertirsi, anche se sarà utile mantenere un pizzico di realismo per evitare illusioni. In ambito lavorativo potrebbero arrivare proposte interessanti per chi è alla ricerca di nuove opportunità.

4️⃣Acquario. Per voi la primavera sarà una stagione piena di entusiasmo e aspettative. Con l’avvicinarsi del vostro compleanno crescerà il desiderio di rinnovamento e di cambiamento. Molti sentiranno il bisogno di fissare nuovi obiettivi e di impegnarsi con maggiore determinazione per raggiungerli. Le persone più mature potrebbero ricevere notizie positive legate alla famiglia o alla vita personale. I più giovani, invece, inizieranno a costruire progetti professionali ambiziosi.

Anche se alcune festività non permetteranno grandi spostamenti, il divertimento non mancherà e nasceranno nuove amicizie. Le coppie vivranno momenti molto passionali e coinvolgenti.

3️⃣Pesci. La primavera richiederà un po’ di pazienza prima di mostrare i suoi effetti migliori. Le prime settimane potrebbero essere dedicate soprattutto alla sistemazione di questioni pratiche o economiche legate ai mesi precedenti. Chi lavora in proprio cercherà di recuperare eventuali perdite e di riorganizzare i propri progetti. Con il passare del tempo arriveranno segnali incoraggianti, sia sul piano finanziario sia su quello personale. Alcuni noteranno anche cambiamenti positivi nel proprio benessere fisico e mentale.

Non mancheranno eventi importanti come viaggi, celebrazioni o novità familiari che renderanno questa stagione più ricca e stimolante.

2️⃣Gemelli. Per il vostro segno la primavera rappresenterà un periodo particolarmente favorevole, anche perché coinciderà con il vostro periodo di compleanno. Sentirete crescere l’energia e la voglia di rinnovarvi, sia nell’aspetto sia nello stile di vita. Molti decideranno di cambiare look, fare acquisti o dedicarsi a nuove attività che permettano di sentirsi meglio con se stessi. La vita sociale sarà vivace e non mancheranno flirt, uscite e incontri interessanti. Alcuni potrebbero vivere ritorni di fiamma o ritrovare emozioni che pensavano ormai lontane. Anche sul lavoro ci saranno buone possibilità di crescita, soprattutto per chi saprà sfruttare la creatività e ampliare la propria rete di contatti.

1️⃣Toro. La primavera vi troverà in fase di ripresa dopo un periodo piuttosto complicato. Le difficoltà dei mesi precedenti inizieranno lentamente a dissolversi e tornerete a guardare il futuro con maggiore serenità. La sfera sentimentale sarà particolarmente vivace e molti di voi sentiranno il bisogno di costruire qualcosa di stabile e concreto. Le coppie più giovani potrebbero decidere di fare passi importanti come la convivenza o il matrimonio. Chi sta affrontando un momento di riflessione personale troverà in questa stagione una pausa utile per rimettere ordine nei pensieri. Con il passare delle settimane arriveranno anche novità interessanti che porteranno movimento e nuove opportunità.