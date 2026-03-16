Grazie all'osservazione dei transiti planetari, secondo gli esperti di astrologia, è possibile definire la quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di martedì 17 marzo non vede l'ora di svelare tutti i segreti del giorno. Amore, lavoro e socialità avranno la priorità, ma ci sarà spazio anche per i sogni, gli ostacoli, le aspettative e le sorprese.

Il Cancro e i Pesci dovranno confrontarsi con una situazione sentimentale difficile. Non riusciranno a lasciarsi andare e i litigi saranno piuttosto frequenti. Sarà opportuno trovare una soluzione.

I Gemelli e il Capricorno, invece, verranno travolti completamente dalla routine lavorativa.

Oroscopo di martedì 17 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non riuscirete a fidarvi completamente delle persone che vi staranno accanto. Analizzerete ogni atteggiamento con estrema attenzione e sarete pronti a puntare il dito davanti alla prima incongruenza. Non ci sarà niente di male nell'essere cauti, tuttavia, un comportamento di questo tipo potrebbe causare delle fratture. La soluzione giusta potrebbe trovarsi proprio nel mezzo.

Toro: vi alzerete dal letto con il piede giusto. Sarete pronti a fare faville sul posto di lavoro. La possibilità di deludere gli altri non vi passerà neanche per la mente.

La vostra autostima incrollabile vi condurrà verso la direzione giusta. La sicurezza interiore, però, non andrà assolutamente confusa con l'arroganza. Il rispetto nei confronti degli altri sarà fondamentale per raggiungere il successo desiderato.

Gemelli: riuscirete a concentrarvi soltanto sul lavoro. Purtroppo, sarete costretti a ridurre al minimo la vita sociale e sentimentale. Non vi piacerà, ma avrete l'impressione di non poter fare diversamente. Tutto questo potrebbe avere ripercussioni profonde sul rapporto di coppia e sugli amici. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a porre dei limiti, in modo da separare la professione dal resto.

Cancro: di fronte al comportamento del partner vi sentirete un po' spaesati.

Non saprete come reagire e questo vi manderà in confusione. Avrete bisogno di un porto sicuro capace di spazzare via tutte le emozioni negative. Potrebbe essere il momento giusto per riflettere sul passato e sul presente. Vi basterà davvero poco per cominciare a vedere il mondo da un altro punto di vista.

Leone: non avrete alcuna intenzione di impegnarvi in una nuova relazione di coppia. Il vostro cuore batterà per qualcuno, ma la sola idea di rivivere tutto da capo vi farà accapponare la pelle. Per il momento, preferirete mettere al primo posto gli obiettivi professionali. Avrete ancora molta strada da compiere, tuttavia le opportunità non mancheranno. Con un pizzico di flessibilità in più, tornerete a brillare come non mai.

Vergine: il desiderio di avere tutto sotto controllo potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Non si potranno eliminare completamente gli imprevisti, né a casa né sul posto di lavoro. Tale consapevolezza vi consentirà di muovervi con più facilità e di accettare eventuali passi falsi. In amore, potrete contare sulla presenza di un partner gentile, rispettoso e disponibile.

Bilancia: sarete molto socievoli. Vi troverete bene in qualsiasi contesto. Riuscirete a trovare con facilità nuovi argomenti di conversazione e difficilmente resterete spaesati di fronte a un'affermazione. Il vostro modo di fare vi permetterà di instaurare legami profondi, capaci di modificare la routine quotidiana e di ampliare la rete d'amicizie.

La stessa cosa varrà per l'ambito sentimentale.

Scorpione: deciderete di fare un passo indietro e di ripartire dal principio. Tale impresa potrebbe sembrare complessa, ma vi sentirete subito meglio. Finalmente, potrete tornare a seguire i vostri desideri. La famiglia e gli amici vi supporteranno in ogni momento della giornata. Il partner, al contrario, potrebbe reagire con qualche preoccupazione in più.

Sagittario: rallenterete il ritmo perché non vorrete bruciare tutte le tappe. Per voi, sarà fondamentale vivere con il sorriso ogni singolo momento. All'inizio vi sembrerà strano, ma vi abituerete facilmente a tale novità. Inoltre, sarete anche più aperti nei confronti di amici e parenti. I vostri discorsi verranno apprezzati e i consigli messi in pratica.

Capricorno: il lavoro vi darà tantissime soddisfazioni. Andrete d'accordo con i colleghi e il rendimento sarà davvero elevato. Il capo conterà su di voi perché sarà certo delle vostre competenze. Vi assegnerà compiti complessi, capaci di fare davvero la differenza. Sarà importante trovare del tempo anche da dedicare al riposo. Sforzi eccessivi potrebbero rivelarsi controproducenti.

Acquario: la famiglia non farà altro che rimproverarvi. Ci saranno delle situazioni da risolvere, ma tenderete a viverle in modo superficiale. Preferirete concentrarvi su altre questioni perché non vorrete alimentare ulteriormente lo stress già presente. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non nascondere la testa sotto la sabbia.

Sarà meglio farvi carico subito del quadro generale. La soluzione potrebbe essere più semplice del previsto.

Pesci: la vita di coppia prenderà una strada inaspettata. Vi renderete conto di non essere più molto felici. I litigi, infatti, cominceranno a rovinare il legame con il partner e a incidere negativamente sulla vostra serenità. Un dialogo aperto e sincero vi aiuterà a fare il punto della situazione e a rimettervi in sesto. Ovviamente, sarà necessario trovare un progetto da condividere.