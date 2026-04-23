L'oroscopo di venerdì 24 aprile si prospetta una giornata ricca di energia positiva e opportunità per tutti i segni zodiacali.

Il cuore dei nativi Gemelli batterà forte grazie a Venere, ora in congiunzione, invece per il segno del Sagittario potrebbe insorgere qualche discussione da risolvere. Il segno del Leone avrà tutte le carte in regola per dare una svolta definitiva alla propria vita, mentre il Cancro si sentirà più fortunato.

Previsioni oroscopo venerdì 24 aprile 2026 segno per segno

Ariete: la giornata si prospetta migliore dal punto di vista sentimentale.

La Luna e Venere assumeranno una posizione migliore nei vostri confronti, concedendovi piacevoli occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. Sul fronte professionale siete abili nei vostri progetti, pronti a gestire con impegno e costanza ogni mansione. Voto - 8️⃣

Toro: la pazienza sarà una risorsa fondamentale in questa giornata di venerdì. Venere non sarà più dei vostri, e la Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche dubbio sul vostro legame. In quanto al lavoro continuerete a impegnarvi nei vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di venerdì che vedrà il vostro cuore battere forte secondo l'oroscopo.

La relazione con il partner tornerà al centro ora che la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti. Se siete single vi terrete disponibili per nuovi incontri. In quanto al lavoro la versatilità sarà un'arma a vostro favore per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questo venerdì di aprile. Il rapporto con il partner sarà appagante, ma non ci saranno grandissime occasioni di passione. Siate comunque soddisfatti della vostra storia d'amore. Nel lavoro vi sentirete più fortunati grazie a Giove, che vi spronerà a dimostrare maggiore impegno in quel che fate, nonostante i tanti ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Leone: le stelle cambieranno posizione nei vostri confronti secondo l'oroscopo.

In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, offrendovi la possibilità di sentirvi più uniti alla vostra fiamma. Nel lavoro sarete sulla strada giusta per poter ottenere tanto dai vostri progetti, e poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in calo ora che Venere si trova nel segno dei Gemelli. Le relazioni richiederanno più ascolto e comprensione affinché possano funzionare bene. Se siete single non correte troppo se avete fatto nuove conoscenze. Sul fronte professionale avrete buone qualità, ma non dovrete essere precipitosi nel vostro modo di fare per evitare imprevisti. Voto - 6️⃣

Bilancia: la giornata si prospetta interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, le emozioni si faranno intense tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro cercate di avere più fiducia in voi stessi. La giornata richiederà precisione e organizzazione affinché possiate ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un venerdì migliore dal punto di vista amoroso, ma che richiederà ancora qualche intervento prima di poter vivere un rapporto veramente appagante. Venere non sarà più contraria, ma la Luna in quadratura vi suggerisce che c'è ancora qualche questione da risolvere. Nel lavoro potrete raggiungere buoni risultati se ci metterete impegno e pazienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in opposizione nel prossimo periodo.

Tra voi e il partner potrebbe insorgere qualche discussione da risolvere, che richiederà tempo e pazienza. In ambito professionale sarete ancora abili nei vostri progetti, dimostrandovi capaci e preparati. Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro continua a rivelarsi complicato da gestire per voi nativi del segno. Dovrete essere più intraprendenti affinché possiate arrivare più in alto. In amore perderete il sostegno di Venere in trigono, ciò nonostante sarà ancora possibile vivere un rapporto sincero e appagante se dimostrerete bene le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Acquario: l'arrivo di Venere in trigono porterà a momenti di riflessione e chiarezza in coppia. La Luna opposta v'impedisce di lasciarvi trasportare dalle emozioni, ma sarete sulla strada giusta per vivere un rapporto rinnovato.

Nel lavoro sarete precisi e affidabili, dimostrandovi spesso competenti in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo del momento che vedrà il pianeta Venere mettersi contro di voi. Il rapporto con il partner potrebbe diventare meno romantico. Prendere le distanze o essere più rigidi non vi aiuterà. In ambito professionale la creatività non vi manca grazie a queste stelle, e sarà molto utile per mettere insieme discreti progetti. Voto - 7️⃣