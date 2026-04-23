L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica dei prossimi sette giorni. La Bilancia domina la scena con un'eleganza assoluta che apre porte precedentemente sigillate. Un magnetismo irresistibile facilita accordi prestigiosi e momenti di pura gioia nei legami affettivi. Il Sagittario vive una fase di espansione stimolante caratterizzata da una curiosità vivace e risolutiva. Spostamenti felici e nuove conoscenze arricchiscono il bagaglio esperienziale con una carica di ottimismo davvero invidiabile.

Il Capricorno affronta invece un periodo faticoso, il che richiede una resistenza psicofisica superiore alla media abituale.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il periodo richiede una gestione oculata delle energie fisiche: lunedì e martedì permettono di recuperare terreno grazie a una vitalità ritrovata, mentre si sente il bisogno di maggiore concretezza nei rapporti personali. Mercoledì e nel fine settimana il clima resta discreto; questo scenario permette di pianificare piccoli spostamenti o attività all'aria aperta. Venerdì primo maggio porta qualche riflessione di troppo, dunque sarebbe meglio evitare discussioni sterili con i familiari. Giovedì 30 aprile appare come la giornata più complessa, dove stanchezza e piccoli contrattempi rallentano il ritmo abituale.

In questa fase occorre molta pazienza per superare ostacoli burocratici o ritardi imprevisti. Il consiglio principale è di non forzare la mano in situazioni poco chiare: osservare i fatti con distacco aiuta a mantenere l'equilibrio necessario. Dedicare tempo al riposo diventa fondamentale per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni significativi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 27 e martedì 28 aprile;

★★★★ mercoledì 29 aprile, sabato 2 e domenica 3 maggio;

★★★ venerdì 1° maggio;

★★ giovedì 30 aprile.

♉ Toro: voto 9. Una fase di grande rilievo investe la sfera personale, infatti lunedì 27 aprile si apre come il momento migliore per prendere iniziative coraggiose.

Martedì e domenica la protezione celeste è massima: Mercurio entra nel segno e regala una lucidità mentale fuori dal comune. Grazie a questo transito, i dialoghi diventano fluidi e le idee brillanti portano soluzioni rapide a vecchi dilemmi. Mercoledì, giovedì e venerdì il ritmo resta sostenuto e piacevole; si percepisce, inoltre, una stabilità rassicurante in ogni ambito della vita quotidiana. Sabato 2 maggio conferma questa tendenza positiva e permette di godere di momenti di svago e benessere fisico. La capacità di analisi è al top, fattore che favorisce scelte vincenti per il futuro a lungo termine. Il fascino personale aumenta e attira consensi o simpatie inaspettate in contesti sociali differenti: si vive un periodo di fioritura interiore ed esteriore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 27 aprile;

lunedì 27 aprile; ★★★★★ martedì 28 aprile e domenica 3 maggio (Mercurio in Toro);

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 1 e sabato 2.

♊ Gemelli: voto 7. La settimana si muove su binari di alternanza interessante, dove mercoledì 29 aprile rappresenta il culmine della brillantezza comunicativa. Martedì e giovedì la fortuna accompagna le azioni intraprese con entusiasmo; in queste ore si avverte una spinta verso la socialità e lo scambio di opinioni costruttivo. Lunedì e venerdì offrono buone opportunità per organizzare la routine domestica senza troppa fatica, mentre sabato 2 maggio il tono cala leggermente. Questo passaggio richiede maggiore attenzione ai dettagli pratici per evitare sviste banali.

Domenica 3 maggio è la giornata più faticosa, poiché si avverte il peso di qualche responsabilità di troppo o di una noia sottile. In tale contesto, è opportuno evitare polemiche inutili con chi sta accanto. Mantenere un profilo basso aiuta a superare le ore meno brillanti; il recupero della serenità passa attraverso piccoli piaceri personali e momenti di solitudine rigenerante.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 29 aprile;

mercoledì 29 aprile; ★★★★★ martedì 28 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 maggio;

★★ domenica 3 maggio.

♋ Cancro: voto 7. Il percorso settimanale mostra una crescita costante e rassicurante: venerdì 1° maggio brilla come la giornata ideale per il relax totale.

Sabato e domenica proseguono su questa scia di benessere profondo; tali giornate permettono di ritrovare armonia con l'ambiente circostante e con le persone care. Lunedì e giovedì sono momenti validi per affrontare impegni comuni con determinazione, mentre mercoledì 29 aprile richiede un briciolo di cautela in più per non disperdere forze preziose. Martedì 28 aprile segna il punto di minima energia: sarebbe meglio rimandare scelte importanti o confronti impegnativi a momenti successivi. La sensibilità resta alta e guida verso intuizioni giuste riguardo a questioni private ancora in sospeso. Curare l'alimentazione e il sonno porta benefici immediati al tono dell'umore; si conclude il periodo con una sensazione di pace ritrovata e speranza per i progetti futuri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 1° maggio;

venerdì 1° maggio; ★★★★★ sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★ mercoledì 29 aprile;

★★ martedì 28 aprile.

♌ Leone: voto 7. La grinta non manca in questa parte centrale della primavera; sabato 2 maggio splende sopra le altre giornate per intensità e successi personali. Giovedì e domenica si confermano momenti di grande forza vitale, i quali permettono di primeggiare in contesti competitivi o di ricevere gratificazioni sincere. Mercoledì e venerdì il clima è sereno: questa atmosfera favorisce lo svolgimento delle attività consuete con una buona dose di ottimismo. Martedì 28 aprile appare sottotono e richiede uno sforzo extra per mantenere la concentrazione alta sui compiti prefissati.

Lunedì 27 aprile è la giornata più spigolosa, dove si riscontrano ostacoli o critiche che possono infastidire l'orgoglio tipico del segno. Restare calmi e attendere la risalita stellare è la strategia migliore. Il carisma torna a farsi sentire presto e rende facile superare le piccole ombre di inizio settimana con grande stile e determinazione.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 2 maggio;

sabato 2 maggio; ★★★★★ giovedì 30 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 29 e venerdì 1;

★★★ martedì 28 aprile;

★★ lunedì 27 aprile.

♍ Vergine: voto 6. L'andamento della settimana si presenta piuttosto altalenante per il segno: lunedì e mercoledì sono le giornate più produttive. Questi momenti offrono la possibilità di sistemare pendenze e organizzare l'agenda con la solita precisione.

Martedì e il fine settimana mantengono una discreta stabilità, permettendo così di dedicarsi ad hobby rilassanti o a letture stimolanti. Giovedì 30 aprile porta un calo di entusiasmo che rende faticoso seguire i ritmi imposti dall'esterno. Venerdì 1° maggio è il momento critico, nel quale si avverte una strana insofferenza verso le restrizioni o la routine troppo rigida. Evitare decisioni affrettate dettate dal nervosismo è fondamentale; inoltre, occorre pazienza per gestire imprevisti legati alla casa o alla gestione dei beni comuni. Cercare il dialogo costruttivo, invece del silenzio punitivo, aiuta a superare le incomprensioni. La saggezza pratica resta l'arma migliore per navigare in questi giorni di transizione.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 27 e mercoledì 29;

★★★★ martedì 28, sabato 2 e domenica 3;

★★★ giovedì 30 aprile;

★★ venerdì 1° maggio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. Il periodo si annuncia trionfale grazie a una configurazione astrale invidiabile: martedì 28 aprile splende sopra ogni cosa con la Luna nel segno. Questa posizione regala un fascino magnetico e una capacità di persuasione fuori dal comune. Lunedì, mercoledì e sabato sono momenti di grazia assoluta; essi favoriscono incontri fortunati e la realizzazione di desideri custoditi a lungo nel cassetto. Giovedì, venerdì e domenica il ritmo resta eccellente: si vive una condizione di equilibrio psicofisico perfetto che permette di affrontare ogni impegno con un sorriso radioso.

Le relazioni sociali fioriscono e portano nuove alleanze preziose, mentre non mancano occasioni per festeggiare traguardi personali significativi. La mente è lucida e il cuore aperto alle novità più belle della primavera. È il momento giusto per osare e brillare in ogni contesto possibile con estrema naturalezza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 28 aprile (Luna in Bilancia);

martedì 28 aprile (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e sabato 2;

★★★★ giovedì 30, venerdì 1 e domenica 3.

♏ Scorpione: voto 8. La settimana offre stimoli interessanti e una forza interiore molto marcata: giovedì 30 aprile brilla la Luna nel segno. Tale transito accende un'intuizione formidabile che permette di leggere tra le righe di ogni situazione complessa.

Venerdì e domenica le stelle proteggono le iniziative legate al benessere e alla sfera privata; si ritrova, quindi, una sintonia profonda con le persone care grazie a dialoghi onesti. Martedì, mercoledì e sabato il percorso è fluido e privo di intoppi rilevanti: la gestione delle attività quotidiane procede con una metodica efficacia. Lunedì 27 aprile richiede invece una certa moderazione. L'oroscopo della settimana prevede un pizzico di stanchezza iniziale, quindi suggerisce di non sovraccaricare l'agenda con impegni gravosi. Ascoltare i segnali del corpo aiuta a mantenere costante il rendimento per tutto il resto della settimana. La determinazione premia ogni sforzo compiuto con costanza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 30 aprile (Luna in Scorpione);

giovedì 30 aprile (Luna in Scorpione); ★★★★★ venerdì 1 e domenica 3;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e sabato 2;

★★★ lunedì 27 aprile.

♐ Sagittario: voto 8.

Un vento di novità e avventura soffia verso direzioni gratificanti: domenica 3 maggio è la giornata clou grazie alla Luna nel segno. Questo aspetto infonde un entusiasmo contagioso e una voglia di esplorare nuovi orizzonti mentali o geografici. Venerdì e sabato sono momenti magici per la socialità e lo svago; essi permettono di stringere legami promettenti o di rinvigorire amicizie storiche con allegria. Lunedì, martedì e giovedì la routine scorre via veloce senza particolari intoppi, poiché si agisce con una sicurezza che ispira fiducia in chi circonda l'ambiente abituale. Mercoledì 29 aprile appare l'unico momento di stasi relativa, dove un calo di concentrazione suggerisce di evitare compiti che richiedono troppa precisione. Per il resto del tempo la vitalità è alta: tale energia spinge a guardare al futuro con un ottimismo solido e ben motivato dai fatti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 3 maggio (Luna in Sagittario);

domenica 3 maggio (Luna in Sagittario); ★★★★★ venerdì 1 e sabato 2;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e giovedì 30;

★★★ mercoledì 29 aprile.

♑ Capricorno: voto 5. Il transito attuale impone una sosta forzata per riflettere sulle priorità reali: mercoledì 29 aprile rappresenta l'unica vera isola di serenità nel mare degli impegni. Questa giornata permette di sbrigare faccende urgenti con una discreta lucidità. Lunedì, martedì, giovedì e domenica il clima è teso ma gestibile con il solito impegno; tuttavia, si avverte una fatica costante nel portare a termine anche i compiti più semplici. Venerdì primo maggio la pazienza viene messa alla prova da ritardi o incomprensioni con i collaboratori, mentre sabato 2 maggio segna il punto più basso della settimana. In questi momenti si consiglia di evitare passi azzardati o investimenti di energia eccessivi. È necessario accettare che non tutto possa andare secondo i piani stabiliti: fare buon viso a cattivo gioco aiuta a limitare i danni di una configurazione astrale momentaneamente ostile.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ mercoledì 29 aprile;

★★★★ lunedì 27, martedì 28, giovedì 30 e domenica 3;

★★★ venerdì 1° maggio;

★★ sabato 2 maggio.

♒ Acquario: voto 6. La settimana richiede un equilibrio sottile tra dovere e desiderio di evasione: lunedì e martedì le stelle offrono un sostegno valido per affrontare la realtà con spirito costruttivo. Mercoledì e nel fine settimana la situazione resta stabile; ciò permette di godere di momenti di discreta tranquillità. Giovedì 30 aprile la concentrazione vacilla leggermente sotto il peso di pensieri astratti o sogni ad occhi aperti. Venerdì 1° maggio appare come la giornata più ostica del periodo, nel quale si percepisce una mancanza di stimoli che può generare un senso di insoddisfazione passeggera. È importante non lasciarsi andare al pessimismo e cercare la compagnia di persone solari. Piccoli cambiamenti nell'arredamento o nella gestione del tempo libero possono risollevare lo spirito. La prudenza nelle parole evita che piccoli malintesi diventino ostacoli insormontabili nei rapporti interpersonali più stretti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★★ mercoledì 29, sabato 2 e domenica 3;

★★★ giovedì 30;

★★ venerdì 1.

♓ Pesci: voto 6. Il periodo invita a navigare a vista senza pretendere risultati immediati dalle proprie azioni: lunedì 27 aprile e venerdì 1° maggio sono le date più fortunate. Queste giornate regalano intuizioni preziose e momenti di sincera connessione con il proprio mondo interiore. Martedì, giovedì e sabato garantiscono un andamento regolare e privo di scossoni fastidiosi; in tali frangenti si riesce a mantenere un buon ritmo senza affannarsi troppo. Domenica 3 maggio la stanchezza si fa sentire e consiglia un riposo assoluto lontano dal caos. Mercoledì 29 aprile è la giornata più critica, dove si rischia di smarrire la bussola a causa di messaggi confusi o distrazioni frequenti. Meglio non prendere impegni formali o firmare documenti in queste ore delicate. Proteggere la propria sensibilità dagli attacchi esterni diventa una priorità assoluta per concludere la settimana con un animo sereno e tranquillo.

La graduatoria settimanale con le stelle: