L'oroscopo del 31 maggio rivela come si concluderà questo lungo e strano mese. Abbiamo a che fare con una domenica caratterizzata da Luna in Sagittario in opposizione con Sole e Urano, che regala una giornata intensa, imprevedibile e un po’ nervosa. Meglio evitare decisioni impulsive e concedersi momenti di leggerezza per scaricare lo stress accumulato. L'astrologia favorisce il segno della Bilancia, regalando 24 ore luminose e piene di liete intuizioni. Male lo Scorpione. Approfondiamo le previsioni astrologiche del 31 maggio.

Classifica e oroscopo giorno 31 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Bilancia. Le previsioni per questa domenica parlano di una giornata luminosa e ricca di buone intuizioni. Nel corso del pomeriggio vi sentirete particolarmente ispirati e molte idee che sembravano confuse inizieranno finalmente a prendere forma. Chi potrà concedersi qualche ora di libertà avrà voglia di dedicarsi soltanto a ciò che ama davvero, lasciando da parte doveri e pensieri pesanti. State entrando in una fase di trasformazione importante, non soltanto sul piano pratico ma anche personale. Alcuni di voi desiderano cambiare stile di vita, altri sentono il bisogno di rimettersi in gioco o di recuperare sicurezza.

I problemi economici non spariranno all’improvviso, ma inizierete a vedere piccoli segnali incoraggianti che vi faranno respirare meglio. Cercate di riposare e di non arrivare scarichi all’inizio della nuova settimana, che si preannuncia intensa e piena di impegni. In amore torna il desiderio di costruire qualcosa di più stabile e autentico.

2️⃣- Capricorno. Vi sentirete energici, vitali e pronti a vivere questa domenica con uno spirito decisamente più leggero rispetto ai giorni passati. Le vostre idee saranno brillanti e qualcuno potrebbe persino chiedervi un consiglio o un aiuto per risolvere una situazione complicata. Fidatevi delle vostre intuizioni, perché difficilmente vi tradiranno. C’è voglia di estate, di partenze e di momenti sereni da condividere con le persone care.

Alcuni stanno già fantasticando su un viaggio o su un cambiamento capace di spezzare la monotonia accumulata negli ultimi mesi. Sarà importante sistemare questioni rimaste in sospeso, soprattutto pratiche o economiche, così da iniziare giugno con la mente più libera. In famiglia ritroverete complicità e serenità, mentre in amore avrete bisogno di sentirvi rassicurati e apprezzati. Non sottovalutate il bisogno di rallentare un po’: anche chi corre sempre ha bisogno di una pausa.

3️⃣- Pesci. La giornata porterà una bella dose di energia e finalmente vi sentirete più forti dopo settimane piuttosto altalenanti. Alcuni fastidi fisici o piccoli malesseri che vi hanno accompagnato di recente inizieranno ad attenuarsi, permettendovi di recuperare entusiasmo e voglia di fare.

In amore sarete particolarmente coinvolgenti e magnetici. Le coppie ritroveranno passione e dolcezza, mentre i single potrebbero vivere incontri interessanti, anche se sarà meglio non lasciarsi travolgere troppo in fretta dall’entusiasmo. Avete bisogno di certezze vere, non di illusioni momentanee. Questa domenica sarà ideale per dedicarvi a voi stessi, al relax e a tutto ciò che riesce a rigenerare mente e corpo. Se riuscirete a recuperare energie, la nuova settimana potrebbe regalarvi soddisfazioni importanti, soprattutto sul piano personale e creativo.

4️⃣- Gemelli. Dopo giornate intense e forse anche un po’ faticose, avrete bisogno di rallentare il ritmo e concedervi qualche ora di tranquillità.

Il vostro fisico potrebbe chiedervi una pausa, soprattutto se ultimamente avete esagerato con impegni, uscite o pensieri continui. Questa domenica sarà utile per recuperare equilibrio, dormire di più e dedicarvi ad abitudini sane che avete trascurato. Qualcuno potrebbe ricevere messaggi o attenzioni inattese sul piano sentimentale, ma non tutto dovrà essere affrontato immediatamente. A volte rimandare una decisione può aiutare a vedere le cose con maggiore lucidità. Nei prossimi giorni arriveranno notizie o occasioni capaci di strapparvi un sorriso sincero. Cercate di liberarvi da ciò che vi appesantisce mentalmente e tornate a mettere voi stessi al primo posto.

5️⃣- Cancro. Sentite sempre più forte il desiderio di chiudere definitivamente con un periodo pesante e ricco di tensioni.

Giugno porterà una ventata d’aria nuova, soprattutto nei sentimenti e nella vita personale. Questa domenica sarà molto riflessiva: avrete bisogno di capire cosa tenere stretto e cosa invece lasciar andare senza rimpianti. Alcune questioni personali troveranno finalmente una soluzione e questo vi farà sentire più leggeri. Chi vive una relazione stabile potrà contare su un legame solido e rassicurante, mentre chi ha vissuto insicurezze inizierà lentamente a recuperare fiducia. Sarebbe utile prendervi maggiormente cura del vostro benessere psicofisico, magari riducendo stress e cattive abitudini. I risultati di alcuni sacrifici inizieranno a diventare visibili e questo vi motiverà a credere di più in voi stessi.

6️⃣- Vergine. La prima parte della giornata vi aiuterà a recuperare serenità e lucidità mentale. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti sotto pressione, inizierete lentamente a sciogliere alcune tensioni interiori. Avete imparato a essere prudenti e a fidarvi poco degli altri, forse perché certe delusioni vi hanno segnato profondamente. Tuttavia, non potete vivere sempre sulla difensiva. Cercate di non vedere nemici ovunque e di non lasciarvi trascinare dai pensieri negativi. Avete troppe responsabilità sulle spalle e continuare ad accumulare impegni rischia soltanto di stancarvi ancora di più. In amore potrebbe esserci qualche piccolo momento di tensione, specialmente nelle coppie di lunga durata, ma nulla che non possa essere superato con dialogo e comprensione.

Presto arriverà una decisione importante che potrebbe cambiare alcune vostre abitudini.

7️⃣- Ariete. Questa domenica avrà un sapore semplice e genuino, fatto di passeggiate, spostamenti improvvisati e momenti trascorsi lontano dalla routine quotidiana. Avrete bisogno di riflettere su alcune questioni che riguardano il lavoro o i vostri progetti personali. Siete persone competitive e ambiziose, ma per restare davvero un passo avanti dovrete continuare a imparare e a mettervi in discussione. La mente non si ferma mai e persino nei momenti di riposo vi ritrovate a pensare al futuro. Chi ha figli dovrà gestire qualche capriccio o piccola tensione familiare, ma con pazienza riuscirete a mantenere l’equilibrio.

In serata arriverà un po’ di stanchezza accumulata, anche se finalmente avrete la possibilità di rilassarvi e recuperare energie.

8️⃣- Acquario. Avrete voglia di stare per conto vostro e dedicarvi esclusivamente a ciò che vi fa stare bene. Non amate sentirvi obbligati a seguire la massa e in questa domenica sentirete ancora di più il bisogno di proteggere i vostri spazi e le vostre idee. Alcuni progetti rimasti fermi potrebbero tornare improvvisamente attuali e spingervi a fare nuove valutazioni. Sul piano fisico noterete un miglioramento generale e qualcuno potrebbe sentirsi persino più motivato a rimettersi in forma. Fate attenzione però alle discussioni, soprattutto nel pomeriggio. Tornare su vecchie questioni rischia soltanto di riaccendere nervosismi inutili.

Lasciate il passato alle spalle e concentratevi su ciò che può davvero rendervi felici nei prossimi mesi.

9️⃣- Toro. Nel vostro cuore continua a esserci una persona difficile da dimenticare. Per qualcuno si tratta di un vecchio amore, per altri di un legame speciale mai davvero chiarito. Questa domenica sarà piuttosto movimentata e difficilmente riuscirete ad annoiarvi. C’è chi penserà a partire per qualche giorno di relax e chi invece preferirà restare nella tranquillità della propria casa. Cercate di evitare polemiche con vicini o conoscenti troppo invadenti, perché non avrete alcuna voglia di perdere tempo in discussioni inutili. La stanchezza accumulata durante la settimana potrebbe farsi sentire più del previsto, quindi concedetevi pause e momenti di silenzio.

Alcuni attendono una risposta importante o una chiamata che potrebbe cambiare gli umori di questo periodo. Non perdete la fiducia.

1️⃣0️⃣- Leone. All’orizzonte iniziano a intravedersi cambiamenti importanti che potrebbero riguardare il lavoro, la casa o addirittura la vostra vita sentimentale. Dopo mesi piuttosto agitati, giugno porterà finalmente un po’ di tregua e la sensazione di poter respirare più serenamente. Qualcosa sta maturando dentro di voi e presto sentirete il bisogno di compiere una scelta significativa. Questa domenica però vi vedrà un po’ scarichi e con poche energie a disposizione. Non sarà semplice riposare davvero, anche perché qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza con atteggiamenti irritanti o provocatori.

Cercate di controllare l’impulsività e di non reagire a caldo. Siete sempre in movimento e raramente vi fermate, ma il corpo vi sta chiedendo di rallentare. Una breve vacanza o anche soltanto qualche momento di svago potrebbe aiutarvi a ritrovare equilibrio.

1️⃣1️⃣- Sagittario. La giornata potrebbe apparire piuttosto monotona e a tratti nervosa. Vi sentirete facilmente irritabili e tenderete a reagire anche per questioni di poco conto. Attenzione alle distrazioni e alle tentazioni del momento, perché rischiereste di complicare situazioni già delicate. Da tempo state pensando di cambiare aria o di trasferirvi altrove, quasi come se sentiste che il vostro futuro non si trovi più dove siete ora.

Questa sensazione continuerà a crescere dentro di voi. Approfittate della domenica per recuperare il tempo perso durante la settimana e dedicarvi a ciò che avete trascurato. Anche se in questo momento tutto sembra bloccato, presto arriverà una soluzione concreta che vi aiuterà a ripartire con più fiducia. Cercate soltanto di non perdere il controllo delle emozioni.

1️⃣2️⃣- Scorpione. Vi sentirete piuttosto affaticati e poco in forma, come se il corpo e la mente vi stessero presentando il conto di tutto lo stress accumulato negli ultimi giorni. Avete corso troppo, vi siete caricati di tensioni e ora avete bisogno di fermarvi un momento per recuperare equilibrio. Nonostante questo lieve calo, la settimana che vi attende promette emozioni interessanti, divertimento e occasioni fortunate. In amore ci sarà spazio sia per le coppie consolidate sia per chi è single da molto tempo e desidera finalmente incontrare qualcuno capace di scuotere il cuore. In questo periodo avete bisogno di nuovi stimoli, di un progetto capace di riaccendere entusiasmo e motivazione. La domenica vi porterà a riflettere molto sul futuro e sui programmi estivi. Dentro di voi sta crescendo il desiderio di cambiare qualcosa di importante e forse siete più vicini del previsto a trovare il coraggio di farlo.

Breve quadro astrologico della giornata

Il 31 maggio si presenta come una giornata movimentata e piena di contrasti interiori. La Luna in Sagittario accende il desiderio di libertà, avventura e cambiamento, ma l’opposizione al Sole crea una sensazione di instabilità emotiva: da una parte nascerà il bisogno di fare chiarezza, dall’altra la voglia di scappare da situazioni troppo pesanti o limitanti.

Anche Urano entrerà in gioco con un’influenza imprevedibile e ribelle. Molti potrebbero reagire impulsivamente, cambiare idea all’ultimo minuto o sentirsi insofferenti verso regole e imposizioni. Sarà una giornata elettrica, utile per rompere vecchi schemi, ma da affrontare con prudenza nelle discussioni e nelle decisioni affrettate.