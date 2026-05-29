L’oroscopo del giorno sabato 30 maggio porta energie intense e occasioni da cogliere in ogni ambito della vita.

Il pianeta Marte donerà coraggio e determinazione ai nativi Toro, particolarmente attivi sotto il profilo professionale, mentre invece i nativi Scorpione potrebbero essere un po’ impulsivi nelle loro decisioni al lavoro. Il segno del Leone sarà reattivo, ma avrà ancora molta strada da fare prima di raggiungere il successo, mentre il Sagittario sarà più maturo e attento verso il partner.

Previsioni oroscopo sabato 30 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo fine settimana inizierà con una bella Luna in trigono dal segno del Sagittario. Tra voi e il partner ci sarà ancora qualche dissapore, ciò nonostante l'astro argenteo potrebbe aiutarvi a capire cosa potete fare per migliorare il vostro legame. In quanto al lavoro le buone idee non mancheranno, ma dovrete sapere come applicarle al meglio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile all'inizio di questo ultimo weekend del mese. Ci sarà una maggiore voglia di chiarezza tra voi e il partner, e con Venere a favore, riuscirete a comprendere meglio i sentimenti del partner. In quanto al lavoro vi sentirete pronti a gestire i vostri progetti con coraggio e determinazione grazie a Marte, ma attenzione a non prendere decisioni impulsive.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali non troppo vivaci durante questo sabato di maggio. La Luna in opposizione potrebbe sollevare qualche piccola incomprensione da gestire tra voi e il partner. Se siete single non dovete bruciare le tappe quando fate nuove conoscenze. Nel lavoro la concentrazione non vi manca, e sarà possibile portare avanti progetti con precisione. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle favoriscono la stabilità sentimentale. Con Venere in congiunzione non mancheranno momenti dolci e romantici. I cuori solitari potrebbero ricevere attenzioni inattese. Potrebbe essere un buon momento per aprire il cuore senza paura. Nel lavoro un contatto professionale potrebbe rivelarsi molto utile per nuovi progetti futuri.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete più reattivi nei vostri progetti professionali secondo l'oroscopo, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga, e non ci sarà alcun bisogno di avere fretta. In amore la Luna in Sagittario riaccenderà i vostri sentimenti verso il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi sentirete pronti per nuove avventure. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra relazione di coppia. Se vivete in una relazione soffocante, potreste sentire il bisogno di maggiore spazio. In ambito professionale la creatività non sarà il vostro forte, ma se avete un quadro chiaro su come muovervi, sicuramente sbaglierete di meno.

Voto - 6️⃣

Bilancia: vita amorosa che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Ritroverete complicità nel vostro rapporto, e forse ci sarà l'occasione di poter risolvere qualche piccola incomprensione. In ambito professionale vi sentirete abbastanza sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Le emozioni saranno profonde e autentiche grazie a Venere in trigono. Se siete single provate a lasciarvi andare alle emozioni. In quanto al lavoro attenzione a non essere impulsivi nelle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di sabato che vedrà una bella Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Le coppie vivranno momenti intensi, ma soprattutto, sarete più maturi e attenti ai bisogni del partner. I single potrebbero fare incontri intriganti. In ambito lavorativo avrete voglia di emergere, ma con Mercurio opposto non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo complicato in amore considerato Venere in opposizione. Potrebbero spesso emergere sentimenti di gelosia tra voi e la persona che amate. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio. In quanto al lavoro sarete in cerca di nuove opportunità, ma potrebbe non essere così semplice. Voto - 6️⃣

Acquario: la giornata si rivelerà piuttosto piacevole da vivere per voi nativi del segno.

Il desiderio di armonia sarà presente nella vostra relazione di coppia. Sarà possibile ritrovare un po’ di serenità se ci sono state tensioni. In quanto al lavoro arriveranno ottime intuizioni e buoni risultati grazie a Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. Le emozioni saranno intense grazie a Venere, ma anche difficili da controllare a causa della Luna. Nel lavoro non sarà facile prendere decisioni importanti, considerato Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli. Voto - 7️⃣