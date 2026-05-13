Secondo l'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 il Toro può ricevere delle certezze importanti dal partner, il Cancro è riflessivo e i Pesci sono demotivati sul lavoro.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana è possibile provare attrazione per una persona originale. Chi fa parte di una coppia può entrare improvvisamente in confusione. Chi lavora in proprio può ricevere una notizia importante.

Toro: delle certezze possono arrivare dalla dolce metà. I single possono fare degli incontri molto piacevoli.

La sfera professionale va affrontata con tanta grinta.

Gemelli: chi ha una relazione è irritato dal partner. Alcune critiche possono essere davvero costruttive. L'intuito sul campo lavorativo è veramente eccezionale.

Cancro: prima di prendere una decisione è possibile riflettere con attenzione. Chi cerca l'amore può affrontare una settimana di puro divertimento. Un progetto di lavoro può ottenere molto successo.

Leone: questo è il momento ideale per parlare con gli amici e ricevere alcuni consigli. Nei confronti della persona amata è possibile essere romantici. Sul lavoro è opportuno mostrarsi molto disponibili.

Vergine: i single possono avere un nuovo giro di amicizie. Per l'amore è una settimana ricca di soddisfazioni.

Si possono iniziare dei nuovi affari, in collaborazione con una persona più esperta.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei momenti teneri sono possibili con il partner. Chi è solo da troppo tempo è davvero brillante. Un progetto di lavoro va affrontato con molta calma.

Scorpione: chi cerca l'amore deve cercare di divertirsi di più. Chi fa parte di una coppia può essere riflessivo. Una persona può ritornare dal passato e creare confusione.

Sagittario: degli ostacoli si possono superare con facilità. I single sono pronti a risolvere una situazione abbastanza difficile con la famiglia. Sulla sfera professionale sono possibili alcuni imprevisti.

Capricorno: chi ha una relazione può pianificare delle nuove uscite romantiche insieme al partner.

Durante l'intera settimana è possibile essere lunatici. Un leggero malessere può rallentare il lavoro.

Acquario: i single sono molto più timorosi del passato. Un confronto diretto sul lavoro può riportare la calma. La vitalità può avere una leggera crescita.

Pesci: delle insicurezze possono fare allontanare momentaneamente la dolce metà. Sul campo lavorativo è probabile essere demotivati. In questa settimana è presente un mix di stanchezza e nervosismo.