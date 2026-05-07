L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 è pronto a svelare come potrebbe evolvere il periodo. Le giornate interessanti la metà del mese di maggio si presentano straordinarie per i Gemelli, che dominano la settimana grazie a una lucidità senza precedenti e a una capacità di comunicare fuori dal normale. La Vergine gestisce con successo un periodo produttivo e denso di impegni, puntando tutto su una precisione impeccabile che permette di superare agilmente ogni intoppo burocratico o tecnico. L'Acquario attraversa invece una fase di forte tensione, dove diventa indispensabile mantenere una certa concentrazione per non farsi travolgere da possibili imprevisti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. Una fase di grande slancio energetico caratterizza l'intero periodo grazie a una vitalità ritrovata che permette di affrontare sfide complesse con spirito vincente. La presenza della Luna nel segno mercoledì 13 maggio regala una marcia in più, favorendo l'iniziativa personale e la capacità di imporsi in contesti sociali competitivi. Le relazioni interpersonali beneficiano di una schiettezza ammirevole, utile per chiarire vecchie questioni rimaste in sospeso. In ambito economico si profilano soluzioni interessanti per ottimizzare le spese o per pianificare investimenti a lungo termine. Il benessere fisico appare in netta risalita, spingendo verso una maggiore attività motoria.

La mente lavora con rapidità, producendo intuizioni brillanti che riscuotono consensi immediati. La determinazione non manca e conduce verso traguardi ambiziosi con una forza trainante davvero notevole e costante per tutta la settimana.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 13 maggio (Luna in Ariete);

mercoledì 13 maggio (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11, venerdì 15 e domenica 17.

♉ Toro: voto 8. Un periodo di solida stabilità attende chi desidera certezze in vari settori della vita quotidiana. Venerdì 15 maggio, con il transito della Luna nel segno, si avverte un bisogno profondo di armonia che gratifica lo spirito e favorisce il relax. La pazienza diventa lo strumento principale per gestire situazioni familiari delicate, portando a una risoluzione pacifica dei conflitti.

Le risorse finanziarie richiedono un'attenzione particolare nella giornata di lunedì, ma il resto della settimana offre occasioni per piccoli miglioramenti. Il fascino personale aumenta, facilitando incontri piacevoli o momenti di condivisione profonda. La concretezza tipica del carattere permette di portare a termine impegni gravosi senza eccessiva fatica. Si respira un'aria di rinnovamento che invita a curare maggiormente l'ambiente domestico, rendendo la casa un rifugio accogliente e rigenerante per la mente durante i prossimi sette giorni.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 15 maggio (Luna in Toro);

venerdì 15 maggio (Luna in Toro); ★★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★ lunedì 11 maggio.

♊ Gemelli: voto 10.

La settimana si presenta come una splendida cavalcata verso il successo dove ogni obiettivo sembra facilmente raggiungibile. Domenica 17 maggio, con la contemporanea presenza di Luna e Mercurio nel segno, la comunicazione raggiunge vette di eccellenza, rendendo ogni scambio verbale fluido e convincente. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale, offrendo supporto e occasioni di svago irrinunciabili che caricano l'animo di ottimismo. La curiosità spinge verso nuovi ambiti di interesse che arricchiscono il bagaglio personale in modo significativo. Gli spostamenti sono favoriti, portando con sé incontri stimolanti e novità inaspettate. La forma fisica è eccellente e permette di sostenere ritmi intensi senza accusare stanchezza.

Questo cielo invita a osare, sapendo che la fortuna accompagna ogni passo con una benevolenza rara e preziosa, garantendo risultati brillanti in ogni campo d'azione per tutto l'arco settimanale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 17 maggio (Luna e Mercurio in Gemelli);

domenica 17 maggio (Luna e Mercurio in Gemelli); ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★★ martedì 12, giovedì 14 e sabato 16.

♋ Cancro: voto 6. Si attraversa una fase di transizione che richiede prudenza e una gestione oculata delle energie interiori. Lunedì e sabato offrono spunti positivi per riflettere su progetti futuri, ma la parte centrale della settimana appare leggermente appannata da una sensazione di malinconia passeggera. Giovedì 14 maggio occorre evitare decisioni affrettate, specialmente se dettate da un momento di tensione nervosa o da piccoli malintesi con l'ambiente circostante.

La sfera privata richiede attenzioni supplementari per sistemare faccende pratiche trascurate troppo a lungo. È consigliabile dedicare tempo al riposo e alla cura della persona per recuperare le forze necessarie. La riflessione solitaria aiuta a fare chiarezza su desideri che sembrano contrastanti. Un approccio calmo e metodico permette di superare le asperità senza subire scossoni eccessivi, mantenendo un equilibrio dignitoso nonostante le piccole nubi sparse lungo il cammino.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 11 e sabato 16;

★★★★ martedì 12, venerdì 15 e domenica 17;

★★★ mercoledì 13 maggio;

★★ giovedì 14 maggio.

♌ Leone: voto 6. La consueta determinazione deve fare i conti con alcune interferenze esterne che rallentano il passo nel corso della settimana.

Martedì e domenica sono i momenti migliori per mettere in mostra le doti naturali e ricevere i meritati apprezzamenti. Tuttavia, venerdì 15 maggio si avverte una flessione energetica che suggerisce di non forzare la mano in contesti complessi. Le relazioni sociali offrono momenti alterni, tra entusiasmi e qualche piccola delusione causata da aspettative elevate. Si consiglia di moderare i toni durante le discussioni animate per non creare fratture difficili da risanare. La gestione delle risorse richiede oculatezza, evitando spese dettate solo dall'impulso del momento. Cercare il giusto compromesso tra ambizione e realtà dei fatti è la chiave per concludere il periodo in modo sereno, evitando inutili sprechi di tempo e di vitalità preziosa.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 maggio;

★★ venerdì 15 maggio.

♍ Vergine: voto 7. Un andamento altalenante ma complessivamente produttivo segna il percorso dei prossimi sette giorni. Lunedì 11 maggio si apre con una marcia trionfale che permette di organizzare al meglio l'agenda e le priorità. La precisione millimetrica tipica del segno aiuta a risolvere intoppi burocratici o tecnici con estrema efficacia. Nelle giornate centrali si avverte la necessità di delegare alcuni compiti per non sovraccaricare il sistema nervoso. Le relazioni affettive richiedono un dialogo più aperto, specialmente domenica, quando stanchezza accumulata potrebbe generare qualche attrito di troppo.

È il momento ideale per fare ordine non solo negli spazi fisici ma anche nei pensieri, eliminando ciò che risulta superfluo o fonte di distrazione. La perseveranza premia, portando a termine impegni gravosi con risultati soddisfacenti. Mantenere la calma e la lucidità mentale garantisce una gestione ottimale di ogni imprevisto lungo la settimana.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 11 maggio;

lunedì 11 maggio; ★★★★★ martedì 12 e giovedì 14;

★★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 maggio;

★★ domenica 17 maggio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Una piacevole armonia avvolge la settimana, favorendo i contatti sociali e le collaborazioni professionali.

Martedì 12 maggio splende come il momento migliore per stringere accordi o per avanzare richieste importanti. Il fascino personale è in ascesa, rendendo più semplici le conquiste e migliorando l'intesa all'interno dei rapporti consolidati. Qualche piccolo intoppo logistico potrebbe presentarsi venerdì, ma nulla che non si possa risolvere con un pizzico di diplomazia e pazienza. La creatività fluisce libera, offrendo spunti interessanti per rinnovare l'immagine o per intraprendere un nuovo hobby stimolante. Le stelle invitano a cercare il bello in ogni situazione, coltivando la gentilezza come strumento di mediazione. La salute appare stabile, sostenuta da un umore positivo che contagia l'ambiente circostante.

Si conclude il periodo con una domenica rigenerante, ideale per ricaricare le energie e godersi la compagnia delle persone care.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 12 maggio;

martedì 12 maggio; ★★★★★ mercoledì 13 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e sabato 16;

★★★ venerdì 15 maggio.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana richiede una gestione strategica delle proprie ambizioni senza cadere in inutili bracci di ferro con l'autorità. Giovedì 14 maggio si rivela la giornata perfetta per osare, guidati da un intuito infallibile che permette di vedere oltre le apparenze. Martedì e venerdì offrono occasioni di riscatto in ambito lavorativo, dove la tenacia dimostrata viene finalmente riconosciuta dai giusti interlocutori.

Tuttavia, il fine settimana secondo le previsioni dell'oroscopo appare più faticoso, con sabato 16 maggio che consiglia prudenza nelle parole per evitare inutili tensioni emotive. È necessario scavare dentro se stessi per trovare le motivazioni profonde utili a proseguire un cammino non privo di ostacoli. Le finanze meritano un monitoraggio attento, evitando rischi inutili o investimenti poco chiari. La forza interiore non manca e permette di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita personale. Si procede con cautela verso una conclusione settimanale riflessiva.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 14 maggio;

giovedì 14 maggio; ★★★★★ martedì 12 e venerdì 15;

★★★★ lunedì 11 e mercoledì 13;

★★★ domenica 17 maggio;

★★ sabato 16 maggio.

♐ Sagittario: voto 7.

Un dinamismo vivace anima le giornate, spingendo verso la ricerca di nuovi orizzonti e avventure intellettuali. Sabato 16 maggio si preannuncia come il momento culminante della settimana, ideale per viaggi, spostamenti o per stringere nuove amicizie internazionali. Le giornate centrali scorrono con una buona fluidità, permettendo di gestire le incombenze quotidiane con il solito ottimismo trascinante. Qualche piccola nube potrebbe oscurare il cielo lunedì, richiedendo una dose supplementare di pazienza per non reagire in modo eccessivo ai rallentamenti. In ambito affettivo si avverte il desiderio di maggiore libertà, che va bilanciato con le esigenze delle persone care per evitare malintesi. La vitalità è buona, ma occorre evitare gli eccessi a tavola o nello sforzo fisico per non arrivare stanchi al termine del periodo. La fiducia nel futuro resta solida, alimentata da progetti ambiziosi che iniziano a prendere una forma concreta.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 16 maggio;

sabato 16 maggio; ★★★★★ giovedì 14 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★ martedì 12 maggio;

★★ lunedì 11 maggio.

♑ Capricorno: voto 6. Si presenta una settimana di consolidamento dove la costanza deve prevalere sull'impazienza di ottenere risultati immediati. Venerdì e sabato sono i giorni in cui è possibile raccogliere piccole soddisfazioni professionali, grazie a un impegno che non conosce sosta. Martedì 12 maggio, al contrario, suggerisce di mantenere un profilo basso e di non alimentare polemiche sterili in contesti collettivi. La gestione domestica richiede soluzioni pratiche per risolvere guasti o pendenze amministrative che trascinano da tempo. È fondamentale ritagliarsi spazi di solitudine per riordinare le idee e pianificare con cura le mosse future senza influenze esterne pesanti. Le relazioni sentimentali attraversano una fase di pacata stabilità, utile per costruire basi solide per il domani. Nonostante qualche fatica accumulata mercoledì, la determinazione resta l'ancora di salvezza che permette di navigare con sicurezza verso il fine settimana, mantenendo sempre dritta la rotta.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e domenica 17;

★★★ mercoledì 13 maggio;

★★ martedì 12 maggio.

♒ Acquario: voto 5. Una settimana che richiede massima attenzione e una gestione molto cauta delle comunicazioni per evitare equivoci fastidiosi. Sabato 16 maggio risalta come l'unica vera oasi di serenità in un panorama astrale piuttosto complesso e faticoso. Mercoledì 13 maggio le tensioni potrebbero raggiungere il culmine, rendendo necessario un distacco emotivo per non farsi travolgere dalle circostanze avverse. È il momento di fare pulizia nelle relazioni che non portano più valore, agendo con onestà ma senza aggressività eccessiva. Le energie fisiche non sono al massimo, suggerendo di evitare sforzi eccessivi e di privilegiare il riposo rigenerante. In ambito economico occorre stringere i freni per far fronte a possibili uscite impreviste legate alla casa o alla tecnologia. Nonostante le difficoltà sparse lungo il cammino settimanale, la capacità di guardare oltre permette di intravedere soluzioni alternative che si concretizzeranno solo più avanti nel tempo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 16 maggio;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, venerdì 15 e domenica 17;

★★★ giovedì 14 maggio;

★★ mercoledì 13 maggio.

♓ Pesci: voto 6. L'andamento settimanale appare caratterizzato da una forte sensibilità che va protetta da interferenze troppo aggressive o caotiche. Lunedì e mercoledì si presentano come le giornate più promettenti, favorendo l'ispirazione creativa e i contatti empatici con gli altri. Tuttavia, sabato 16 maggio si avverte una certa stanchezza che invita a disertare gli impegni mondani a favore di un isolamento ristoratore tra le mura domestiche. La sfera affettiva vive momenti di dolcezza alternati a dubbi improvvisi che richiedono una riflessione sincera su ciò che si desidera veramente per il futuro. In ambito lavorativo è meglio non dare nulla per scontato e verificare ogni dettaglio prima di procedere con nuove iniziative. La salute richiede particolare attenzione al sistema linfatico e alla qualità del sonno, spesso disturbato da sogni vividi. Mantenere un contatto costante con la propria interiorità aiuta a superare i momenti di incertezza sparsi nel periodo.

La graduatoria settimanale con le stelle: