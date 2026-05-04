L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio si fa portavoce di molte novità. Il filo conduttore sarà la consapevolezza. Capire cosa merita ancora energia e cosa invece va lasciato andare senza rimpianti. In amore, nei rapporti familiari e nelle questioni pratiche, sarà fondamentale agire con lucidità e non per impulso. Chi saprà ascoltarsi davvero potrà fare passi avanti importanti, anche se inizialmente sembreranno piccoli. L'astrologia premia il Pesci con il1° posto in classifica.

Classifica e oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Questa settimana vi chiede prudenza, quasi come se doveste camminare su un terreno ancora instabile. Le questioni economiche meritano particolare attenzione: evitare spese impulsive sarà fondamentale per non complicare una situazione già delicata. Vi siete sentiti messi da parte o poco valorizzati, e questo ha inciso sul vostro umore. Invece di focalizzarvi su ciò che manca, provate a ripartire da voi stessi, dal vostro benessere fisico e mentale. Se ci sono dubbi o problemi concreti, non esitate a chiedere supporto a chi ha più esperienza. Non tutto si risolve da soli, e riconoscerlo è già un passo avanti.

1️⃣1️⃣- Vergine. Avrete la sensazione di essere immersi in una situazione intricata, soprattutto in ambito familiare o sentimentale. Le responsabilità pesano e la pazienza verrà messa alla prova più volte. Tuttavia, questa settimana vi offre anche gli strumenti per affrontare tutto con maggiore lucidità. Chi studia o deve prepararsi a prove importanti farà bene a sfruttare ogni momento utile per consolidare le proprie competenze. In amore si intravedono segnali positivi, soprattutto per chi è pronto a rimettersi in gioco. Non aspettate che le cose cambino da sole: serve impegno concreto.

1️⃣0️⃣- Acquario. Il bisogno di cambiamento si farà sentire in modo forte, quasi urgente. Avrete giornate decisive, soprattutto nella parte centrale della settimana, in cui sarà importante fare chiarezza su ciò che volete davvero.

In famiglia il clima migliora, ma resta la necessità di conquistare i vostri spazi personali. Crescere significa anche prendere le distanze quando serve. Nei rapporti di coppia arriveranno attenzioni che aspettavate da tempo, ma non datele per scontate. Organizzazione e collaborazione saranno le parole chiave per gestire al meglio gli impegni quotidiani.

9️⃣- Gemelli. La vostra sensibilità vi porta spesso a reagire di impulso, ma questa settimana richiede esattamente l’opposto. Evitate decisioni affrettate, soprattutto in ambito lavorativo o familiare. In questo momento state dando priorità a voi stessi, alla crescita personale o a responsabilità importanti, e questa scelta è più che valida.

Avete bisogno di ritrovare equilibrio interiore, anche perché negli ultimi tempi vi siete un po’ trascurati. Concedetevi momenti per ricaricare le energie e non lasciate che il giudizio degli altri condizioni il vostro percorso.

8️⃣- Scorpione. Si apre una fase di lenta ma significativa ripresa. Dentro di voi stanno nascendo nuove idee, intuizioni che meritano di essere ascoltate e sviluppate. Non reprimete ciò che sentite: la curiosità sarà la vostra alleata più preziosa. Nei rapporti familiari cercate maggiore calore, perché il tempo condiviso ha un valore che spesso si comprende troppo tardi. Anche il vostro benessere fisico richiede attenzione: tornate a prendervi cura di voi stessi, senza rimandare ancora.

7️⃣- Sagittario. Dopo un periodo segnato da preoccupazioni e incertezze, iniziate a intravedere uno spiraglio di serenità. Non sarà ancora stabilità piena, ma abbastanza per permettervi di respirare e guardare avanti con più fiducia. Questa settimana offre occasioni interessanti, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Avrete voglia di riscattarvi e di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantito. Le coppie ritroveranno complicità, mentre i single avranno più coraggio nel mettersi in gioco.

6️⃣- Capricorno. Vi aspetta una settimana intensa, piena di impegni e stimoli. Il rischio principale sarà quello di distrarvi o perdere il focus su ciò che conta davvero. Cercate di mantenere la concentrazione, soprattutto nelle questioni pratiche.

Le emozioni saranno amplificate e potreste sentirvi più aperti verso gli altri. In amore, chi vive una relazione poco soddisfacente dovrà interrogarsi seriamente sul futuro. Non accontentatevi di situazioni che non vi fanno stare bene.

5️⃣- Cancro. Sarete una vera fucina di idee, con una carica energetica che vi spingerà a fare e creare. Nonostante qualche piccolo calo fisico in alcune giornate, riuscirete a mantenere una buona produttività. Le serate rappresenteranno il vostro rifugio, momenti preziosi da dedicare a voi stessi. Concedetevi qualcosa che vi faccia stare bene, anche solo una pausa dalla routine. La costanza sarà la chiave per ottenere risultati duraturi.

4️⃣- Ariete. Finalmente riuscirete a chiudere alcune questioni rimaste in sospeso.

Le risposte che aspettavate arriveranno e vi permetteranno di fare chiarezza. Anche dal punto di vista economico ci saranno movimenti importanti, tra spese e possibili entrate. Non rimandate più ciò che può essere risolto adesso: questa è la settimana giusta per agire con decisione. In amore si riaccende una scintilla, soprattutto per chi vuole riprendere un progetto lasciato in pausa.

3️⃣- Bilancia. Le prime giornate della settimana saranno particolarmente favorevoli per portare avanti i vostri obiettivi. Vi sentirete più lucidi e determinati, pronti a recuperare terreno dopo un periodo stressante. Anche sul piano emotivo ci sarà un miglioramento: le relazioni diventano più solide e sincere.

Attenzione solo ai piccoli cali di energia: ascoltate il vostro corpo e non esagerate con ritmi troppo serrati. Il fine settimana porterà momenti intensi e coinvolgenti.

2️⃣- Leone. Una settimana luminosa, in cui potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Le tensioni familiari si allentano e torna il dialogo, elemento fondamentale per ristabilire l’armonia. Avrete occasione di mettere in mostra il vostro carisma, soprattutto nei rapporti interpersonali. Se c’è qualcuno che vi interessa, questo è il momento giusto per farvi avanti. Continuate a seminare con costanza: i risultati arriveranno.

1️⃣- Pesci. Siete pronti a risalire la corrente e a riprendervi ciò che sentite di meritare. Questa settimana segna un punto di svolta importante, soprattutto sul piano personale.

Dopo aver dato tanto agli altri, è arrivato il momento di rimettervi al centro. In amore si respira un clima intenso e coinvolgente, con possibilità di fare progetti concreti. Anche sul lavoro potrebbero aprirsi nuove strade. La felicità non è lontana, ma richiede coraggio per essere afferrata.