L'oroscopo del'amore di giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Cancro, con quella d'argento il Toro mentre con quella di bronzo la Vergine. All'ultimo posto invece si piazza il Sagittario instabile da punto di vista del cuore.

Classifica amore di giugno 2026

1° Cancro: siete i dominatori assoluti del cielo affettivo di giugno. Venere e Giove nel vostro spazio creano un magnetismo dolcissimo e rassicurante. I single faranno incontri che lasceranno il segno, mentre chi è in coppia getta le basi per passi importanti: convivenze, matrimoni o l'allargamento della famiglia.

2° Toro: con Marte che transita nel vostro cielo la passione tocca vette altissime. Siete decisi, magnetici e pronti a conquistare ciò che desiderate. L'ottimo feeling con Venere colora l'eros di una profonda tenerezza; le storie che nascono ora hanno ottime radici stabili per il futuro.

3° Vergine: finalmente un periodo in cui riuscite a zittire i dubbi mentali per lasciar parlare l'istinto. Marte vi regala un'intesa fisica eccellente e Venere scioglie le vostre storiche riserve. È il momento ideale per dichiararvi o per ritrovare una complicità perduta.

4° Capricorno: un mese generoso. La passionalità si risveglia e vi spinge a mettere in secondo piano il dovere lavorativo per concentrarvi sul piacere.

Se siete single, un viaggio nel fine settimana potrebbe riservarvi una splendida sorpresa.

5° Scorpione: l'atmosfera è infuocata. Marte opposto crea qualche scintilla di troppo e un pizzico di gelosia, ma la dolcezza di Venere in Cancro riesce sempre a riportare la pace nei momenti intimi. I chiarimenti migliori avverranno lontano dagli occhi indiscreti.

6° Gemelli: fino alla seconda decade il Sole vi rende brillanti, leggeri e irresistibili nell'arte del corteggiamento. Vi divertite a collezionare sguardi e flirt, ma per le storie serie e per una passione più travolgente bisognerà attendere la fine del mese.

7° Leone: la testa è un po' troppo focalizzata sulle scadenze pratiche e sul lavoro, il che rischia di togliere spazio ai sentimenti.

Fortunatamente, il fine settimana del 20 giugno vi ricorderà quanto sia bello lasciarsi andare al romanticismo estivo.

8° Bilancia: è un mese di bilanci e di assoluta onestà. Sentite il bisogno di fare chiarezza e non tollerate più i compromessi o i "non detto". Se una relazione ha fatto il suo tempo lo riconoscerete, mentre i nuovi legami richiederanno prudenza.

9° Ariete: dopo la corsa frenetica della primavera, il cielo vi impone di rallentare i ritmi. In amore contano i fatti, non le promesse fatte sull'onda del momento. Imparate a godervi la stabilità della routine senza pretendere colpi di scena continui.

10° Acquario: un po' di nervosismo accumulato in casa o in famiglia rischia di riflettersi sull'intesa di coppia.

Vi sentite sotto pressione e insofferenti alle regole. Evitate di sfogare le vostre frustrazioni su chi vi è vicino: prendetevi i vostri spazi.

11° Pesci: nonostante Venere vi protegga e vi regali un mondo interiore ricchissimo, fate fatica a fidarvi totalmente degli altri e tendete a isolarvi nei vostri dubbi. Sforzatevi di comunicare di più; il partner ha solo bisogno di conferme.

12° Sagittario: giugno si preannuncia piuttosto instabile sul fronte del cuore. I malintesi sono all'ordine del giorno e la passione risente di una stanchezza diffusa. Davanti alle responsabilità affettive potreste avvertire una forte tentazione di fuggire: contate fino a dieci prima di dire no.