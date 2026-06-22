L'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 è pronto a svelare l'andamento riservato dagli astri al periodo. Fase straordinaria per l'Acquario, segno al vertice assoluto grazie al transito della Luna che mercoledì primo luglio porta ispirazione e fortuna cieca. Il Leone risplende intensamente usufruendo dell'ingresso strategico di Giove, un evento celeste eccezionale che amplifica il carisma e attira circostanze fortunate. Al contrario, lo Scorpione affronta una fase decisamente complessa, costretto a gestire una freddezza affettiva e rallentamenti diffusi che impongono cautela e massima pazienza.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il cammino settimanale si apre con una spinta discreta che permette di programmare i passi successivi senza eccessive pressioni esterne. Si riscontra una stabilità iniziale utile per sistemare alcune pendenze accumulate nei giorni scorsi, specialmente nelle prime quarantotto ore, quando la concentrazione risulta decisamente soddisfacente. Il quadro generale invita alla prudenza e suggerisce di non accelerare i tempi per evitare piccoli malintesi o distrazioni che potrebbero rallentare la marcia verso i traguardi prefissati. A metà settimana si avverte la necessità di una pausa riflessiva per riorganizzare le priorità quotidiane e stabilire confini chiari con l'ambiente circostante.

La gestione delle risorse richiede una particolare attenzione per evitare esborsi superflui e mantenere un perfetto equilibrio finanziario. Il fine settimana impone calma assoluta e consiglia di dedicare le ore libere al recupero delle energie psicofisiche senza cedere a provocazioni o tensioni superflue.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 luglio;

★★ venerdì 3 luglio.

♉ Toro: voto 7. La prima parte del periodo si presenta piuttosto lineare, ideale per portare a compimento le attività ordinarie senza scossoni. Un incremento della produttività si manifesta in modo evidente con il passare delle ore, supportato da una lucidità mentale che facilita le scelte strategiche sul lungo termine.

Nuove prospettive prendono forma grazie a un clima generale di collaborazione e apertura verso proposte innovative, capaci di sbloccare situazioni ferme da tempo. La giornata di venerdì 3 luglio si rivela il momento perfetto per avanzare richieste importanti o per definire accordi di rilievo che richiedono una firma immediata. Il fine settimana favorisce i contatti interpersonali e permette di consolidare legami significativi, offrendo occasioni di confronto sereno e costruttivo. Si raccomanda di mantenere alta l'attenzione solo nelle giornate centrali, evitando conflitti sterili che potrebbero alterare l'armonia generale dell'ambiente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 3 luglio;

★★★★★ sabato 4 e domenica 5;

★★★★ lunedì 29 e giovedì 2;

★★★ martedì 30 giugno;

★★ mercoledì 1° luglio.

♊ Gemelli: voto 6.

L'andamento dei prossimi giorni richiede un approccio flessibile e una notevole capacità di adattamento di fronte agli imprevisti quotidiani. Le prime giornate offrono spunti interessanti per allargare la rete delle conoscenze e stabilire contatti utili per lo sviluppo di progetti futuri. Una buona dose di pragmatismo aiuta a superare i momenti di stanchezza che potrebbero manifestarsi in concomitanza con la metà della settimana. È fondamentale non disperdere le forze in mille direzioni diverse, focalizzando l'attenzione solo su un obiettivo alla volta per massimizzare i risultati tangibili. Il dialogo con l'ambiente circostante scorre senza troppi ostacoli, a patto di non sollevare vecchie questioni superate che potrebbero generare inutili polemiche.

La chiusura del periodo invita al relax totale e alla cura della propria persona, lasciando da parte le preoccupazioni esterne per rigenerarsi completamente in vista dei futuri impegni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 30 e domenica 5;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 luglio;

★★ venerdì 3 luglio.

♋ Cancro: voto 6. L'inizio della settimana si profila decisamente incoraggiante, con ottime occasioni per mettere in mostra le proprie competenze e ricevere i giusti riconoscimenti. La determinazione non manca e permette di affrontare con successo anche le prove più impegnative che si presentano sul percorso quotidiano. Una flessione energetica si riscontra tuttavia nella parte centrale del periodo, suggerendo di rallentare i ritmi lavorativi e di delegare i compiti più gravosi.

Il fine settimana potrebbe presentare qualche piccola sfida sul piano organizzativo, richiedendo una gestione oculata del tempo libero per non accumulare ulteriore stress. Si consiglia di non forzare gli eventi e di attendere che le situazioni si chiariscano da sole prima di prendere decisioni definitive. Mantenere un atteggiamento distaccato rispetto alle provocazioni esterne si rivela la strategia vincente per conservare la serenità interiore in ogni circostanza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 29 e mercoledì 1°;

★★★★ martedì 30, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 luglio;

★★ sabato 4 luglio.

♌ Leone: voto 8. Un transito straordinario caratterizza questo periodo, poiché la giornata di martedì 30 giugno vede l'ingresso trionfale di Giove nel segno, un evento astrologico che inaugura una fase di grande espansione e fortuna sfacciata.

L'energia vitale schizza ai massimi livelli e consente di superare brillantemente qualsiasi ostacolo con un carisma eccezionale e trascinante. Le iniziative intraprese in questi giorni godono di una protezione celeste speciale, facilitando il raggiungimento di accordi prestigiosi e l'apertura di nuovi canali di sviluppo. Anche i rapporti personali beneficiano di questa ventata di ottimismo, rendendo la comunicazione fluida, accattivante e ricca di calore umano. Solo la giornata domenicale richiede una gestione più accorta delle risorse per evitare piccoli cali di tono dovuti alla stanchezza accumulata durante le celebrazioni settimanali. È il momento ideale per osare e per credere fermamente nelle proprie capacità realizzative.

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 30 giugno (Giove in Leone);

★★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 29, venerdì 3 e sabato 4;

★★★ domenica 5 luglio.

♍ Vergine: voto 7. La partenza settimanale risente ancora di qualche piccolo rallentamento, ma il quadro astrale migliora in modo visibile e costante con il passare delle ore. La razionalità e la precisione geometrica che contraddistinguono l'agire quotidiano permettono di rimettere ordine in una situazione complessa che destava qualche preoccupazione. La giornata di giovedì 2 luglio si impone come la migliore del periodo, offrendo soluzioni geniali a problemi pratici e favorendo incontri molto fruttuosi. Le stelle appoggiano i cambiamenti strutturali e invitano a pianificare con cura i passi successivi, forti di una ritrovata stabilità emotiva e materiale.

Il fine settimana si rivela perfetto per rigenerare il corpo e lo spirito in un ambiente sereno e protetto, lontano dal caos della routine quotidiana. Un saggio equilibrio tra dovere e riposo permette di raccogliere ottimi frutti e di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno giovedì 2 luglio;

★★★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ mercoledì 1 e domenica 5;

★★★ martedì 30 giugno;

★★ lunedì 29 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Le giornate scorrono via veloci, regalando una piacevole sensazione di leggerezza e favorendo una socialità brillante e stimolante in ogni ambiente visitato. Si riscontrano eccellenti opportunità per stringere alleanze strategiche o per definire patti che richiedevano una mediazione diplomatica accurata ed efficace.

Il culmine del benessere si raggiunge nella giornata di domenica 5 giugno, un momento magico per dedicarsi alle passioni più autentiche e per circondarsi di affetto sincero. La lucidità mentale, secondo l'oroscopo, sostiene le scelte di natura economica, aiutando a individuare investimenti sicuri o a tagliare rami secchi che appesantivano il bilancio. Unica accortezza viene richiesta a metà settimana, quando un eccesso di impegni concomitanti potrebbe generare un pizzico di confusione organizzativa. Mantenendo la calma e la consueta eleganza, ogni situazione si risolve nel migliore dei modi possibili, consolidando il prestigio personale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 5 giugno;

★★★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ lunedì 29 e giovedì 2;

★★★ mercoledì 1° luglio;

★★ martedì 30 giugno.

♏ Scorpione: voto 5.

Il periodo in questione si presenta piuttosto faticoso e richiede una dose massiccia di pazienza per superare le frequenti ostruzioni burocratiche o personali. L'unica eccezione luminosa coincide con la giornata iniziale, che permette di sbrigare le faccende più urgenti contando su un briciolo di concentrazione in più. Successivamente, l'atmosfera si fa più pesante e si avverte una netta sensazione di rallentamento in ogni iniziativa intrapresa nel quotidiano. È fondamentale evitare le reazioni d'impulso e non cedere alla tentazione di ingaggiare duelli verbali sterili con collaboratori o familiari. La giornata di giovedì si rivela particolarmente critica, consigliando il silenzio assoluto e il rinvio di ogni decisione importante a momenti decisamente più favorevoli.

Curare l'alimentazione e garantire il giusto riposo notturno diventano prescrizioni obbligatorie per non esaurire le riserve energetiche prima del tempo dovuto.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 29 giugno;

★★★★ martedì 30, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5;

★★★ mercoledì 1° luglio;

★★ giovedì 2 luglio.

♐ Sagittario: voto 6. Le stelle propongono un percorso alterno, caratterizzato da momenti di grande espansione e da repentine pause che costringono a rivedere i piani stabiliti. I giorni centrali della settimana offrono le risposte migliori, con una mente aperta all'apprendimento e pronta a cogliere stimoli culturali o commerciali interessanti. Si raccomanda di non fare il passo più lungo della gamba nei settori finanziari, monitorando attentamente le uscite e rimandando gli acquisti voluttuari.

La comunicazione con l'esterno necessita di una maggiore chiarezza per evitare che messaggi ambigui vengano interpretati in modo distorto da chi ascolta. Il fine settimana invita alla cautela negli spostamenti e suggerisce di trascorrere le serate in un clima intimo e rilassato, evitando contesti caotici o discussioni pesanti. Agire con prudenza permette di traghettare la settimana verso un esito sostanzialmente positivo e privo di conseguenze spiacevoli.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 30 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 1 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 luglio;

★★ domenica 5 luglio.

♑ Capricorno: voto 9. La settimana parte sotto i migliori auspici grazie al transito straordinario della Luna nel segno proprio lunedì 29 giugno, un passaggio astrologico che amplifica l'intuito e conferisce una marcia in più in ogni ambito. La capacità di pianificazione strategica raggiunge livelli di eccellenza assoluta, consentendo di anticipare le mosse degli altri e di posizionarsi in prima fila per raccogliere i frutti migliori. Gli impegni quotidiani vengono gestiti con una lucidità impeccabile e con una fermezza d'animo che suscita l'ammirazione incondizionata di tutto l'ambiente circostante. Ottimi riscontri arrivano anche sul piano delle finanze, con entrate inaspettate o gratificazioni concrete che premiano la costanza e la serietà dimostrate nel tempo. Le relazioni affettive godono di una stabilità profonda e rasserenante, basata su una complicità solida. Una forma fisica invidiabile permette di sostenere ritmi intensi senza accusare il minimo segno di stanchezza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 29 giugno (Luna in Capricorno);

★★★★★ martedì 30 e venerdì 3;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4 e domenica 5.

♒ Acquario: voto 10. Il cielo si colora di tinte splendide ed elegge questo segno come il dominatore assoluto della settimana. Il momento magico culmina mercoledì 1° luglio con il transito della Luna nel segno, una configurazione che esalta l'ispirazione e dona una capacità di attrazione formidabile. Ogni progetto avviato in questo lasso di tempo riceve spinte formidabili e trova canali preferenziali per una realizzazione rapida e priva di intoppi. Il carisma personale permette di conquistare la fiducia di persone influenti e di guidare i gruppi verso mete ambiziose con estrema naturalezza. Le relazioni sentimentali vivono una stagione di autentico rinnovamento, caratterizzata da un'intesa intellettuale perfetta e da momenti di intensa condivisione. La vitalità è alle stelle e si traduce in un benessere psicofisico totale che irradia positività su chiunque si trovi nelle vicinanze. È il periodo perfetto per osare l'impossibile.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 1° luglio (Luna in Acquario);

★★★★★ lunedì 29, giovedì 2 e domenica 5;

★★★★ martedì 30, venerdì 3 e sabato 4.

♓ Pesci: voto 8. Il periodo si preannuncia ricco di soddisfazioni e di momenti ad alto contenuto emotivo, grazie a un cielo protettivo che asseconda le aspirazioni più profonde. Il culmine dell'armonia si registra nella giornata di sabato 4 luglio, quando il transito della Luna nel segno regala un intuito magico e una sensibilità squisita per cogliere le occasioni migliori al volo. La mente spazia verso orizzonti ampi, favorendo la creatività artistica e la risoluzione di vecchi nodi relazionali attraverso un approccio empatico ed accogliente. Solo l'avvio della settimana richiede un attimo di pazienza a causa di piccoli contrattempi logistici subito superati con un pizzico di ironia. I rapporti interpersonali si consolidano su basi di reciproca fiducia, portando serenità all'interno dell'ambiente domestico. La gestione delle energie è ottimale e consente di godersi appieno ogni singolo momento di svago programmato per il fine settimana.

La graduatoria settimanale con le stelle: