L'oroscopo delle vacanze estive 2026 consiglia al Leone di trascorrere un soggiorno a Ibiza per la sua mondanità, mentre allo Scorpione una meta come Creta che stuzzica la sua voglia di scoprire la storia. Infine, per i Gemelli si prediligono mete d'avaguardia e dagli stimili mentali come Berlino.

Segni di Fuoco

Ariete: Islanda o Canarie (Trekking e Avventura selvaggia). Fino al 21 giugno il Sole in Gemelli unito a Urano ti regala un’energia vaporosa e piena di sorprese. Saturno e Nettuno nel tuo segno ti spingono a una rivoluzione profonda. Non chiuderti in un hotel: hai bisogno di una meta estrema, dove sfidare la natura per incanalare questa spinta al cambiamento a lungo termine.

Leone: Ibiza o Miami (Il palcoscenico del lusso). Con Giove nel tuo segno per tutto il mese, Venere in congiunzione fino all'8 e il Sole che ti bacerà dal 23, la tua estate è fatta per splendere. Devi essere al centro dell'attenzione, dove ci sono celebrazioni sentimentali e creative. Scegli una meta glamour, ma occhio dal 9 quando Venere passa in Vergine: le tue spese folli dovranno darsi una regolata.

Sagittario: Sud-est Asiatico on-the-road (Esplorazione culturale). Il Sole e Urano in Gemelli ti stimolano, ma Mercurio in Leone dal 10 al 24 pretende che tu accenda l'intelletto. Evita la solita spiaggia noiosa. La tua meta è un viaggio lontano che mescoli abilità, esperienza e ispirazione creativa.

Osate prodezze sociali in terre straniere: il cielo premia chi risplende lontano da casa.

Segni di Terra

Toro: Maremma Toscana o Provenza (Agriturismo di lusso). Fino al 29 giugno hai Marte nel segno: una spinta eccezionale per le realizzazioni concrete. Ti muovi bene con Mercurio e Giove in Cancro che ti garantiscono stabilità e maturità. La tua vacanza deve essere radicata e comoda. Scegli un posto isolato ma d’élite, dove la terra e il buon cibo rigenerino il tuo corpo. Attenzione solo a non commettere errori per l'effetto troppo galvanizzante del Sole in Leone a fine mese.

Vergine: Svizzera o Kyoto (Silenzio e Ordine terapeutico). Dal 9 giugno Venere entra nel tuo segno, calmando gli animi affrettati, e dal 24 il Sole in Vergine ti restituirà il totale controllo.

La tua mente ha bisogno di pragmatismo e serietà. Scegli mete montane o orientali, dove l'organizzazione è impeccabile e puoi distinguere, in totale introspezione, "il grano dalla pula" per il tuo futuro.

Capricorno: I Castelli della Loira o Scozia (Borghi storici isolati). Marte in Toro ti dà una spinta stabile, ma l'ingresso di Marte in Cancro l'11 agiterà il tuo mondo di segno cardinale. Rischi suscettibilità e risentimento. La tua meta deve essere un rifugio storico e solido, lontano dal caos della massa, dove puoi gestire le riunioni familiari o goderti una solitudine matura senza farti prendere la mano.

Segni d'Aria

Gemelli: Berlino o Londra (Metropoli d'avanguardia). Con il Sole nel tuo segno fino al 21 e Urano che ti accompagna tutto il mese, sei un concentrato di sorprese ed energia aerea.

Inoltre, Marte nel tuo segno facilita le azioni dominate dall'intelletto. Non puoi stare fermo su un lettino. La tua meta è una città ribelle, ricca di attivismo collettivo e stimoli mentali, dove le tue parole possano diventare azioni concrete.

Bilancia: Parigi o Costiera Amalfitana (Estetica e Seduzione). Venere si sposta nel tuo segno il 6 giugno: fascino e seduzione prendono il comando. Il Sole e Urano in Gemelli ti sostengono, ma attenzione a Marte in Cancro dall'11 che potrebbe renderti troppo permaloso. La tua meta deve essere raffinata, ricca di colore e romanticismo, ideale per dare nuovo slancio a una storia d'amore o per cuori solitari in cerca di prede.

Acquario: Patagonia o un viaggio solidale (Fuori dai circuiti).

Plutone nel tuo segno, unito a Saturno e Nettuno in Ariete, infonde un profondo desiderio di riforma e rivoluzione a lungo termine. Detesti le mode. La tua meta ideale è un viaggio alternativo, quasi di rottura con la società di massa. Attenzione a fine mese: con il Sole e Giove in Leone, non commettere passi falsi sotto l'effetto di un'atmosfera fin troppo solare.

Segni d'Acqua

Cancro: Sardegna selvaggia o Isole Greche minori (Boutique hotel sul mare). Mercurio e Giove sono nel tuo segno per tutto il mese, e dal 22 arriva anche il Sole a darti dolcezza e tenerezza. Dal 22 l'atmosfera si fa avvolgente e flessibile, ottima per rilegare legami familiari o sentimentali dopo il 23. Tuttavia, l'11 Marte entra nel tuo segno portando un'energia combattiva insolita.

La tua meta deve essere vicino all'acqua, un posto intimo dove puoi proteggere la tua sensibilità ma anche sfogare la tua nuova grinta senza aggredire chi ami.

Scorpione: Creta o Sicilia archeologica (Mistero e Radici antiche). Benefici dell'ottimo aspetto tra Marte in Toro e i pianeti in Cancro (Mercurio e Giove). Questo ti dona maturità intellettuale e sensibilità marcata. La tua meta estiva deve avere una storia profonda, un mare intenso e la possibilità di produrre pensieri o opere artistiche. Evita le mete troppo mondane del Leone che a fine mese potrebbero farti smarrire i tuoi preziosi punti di riferimento.

Pesci: Maldive o un Ritiro in un'isola deserta (Misticismo e Acqua). L'asse Toro-Cancro favorisce la tua sensibilità, e il passaggio del Sole in Cancro dal 22 accende il tuo bisogno di romanticismo dichiarato.

La tua meta ideale è l'acqua allo stato puro, un luogo dove il silenzio ti permetta l'introspezione richiesta anche da Saturno e Nettuno retrogradi. Hai bisogno di ricaricare le batterie prima del rientro pragmatico di fine agosto.