L'oroscopo del mese di luglio si fonda nel cuore di una stagione estiva calda e vibrante, offrendo ai 12 segni zodiacali un'occasione d'oro per ricalibrare le energie personali, alleggerire i carichi quotidiani e rimettere al centro il benessere emotivo. Le settimane in arrivo si preannunciano come uno spartiacque netto. Se per alcuni profili sarà necessario muoversi con cautela, gestendo piccoli fastidi fisici, ritardi o un inizio mese decisamente lento, per molti altri si aprirà una fase di autentica rinascita, caratterizzata da un fascino irresistibile, divertimenti memorabili e una ritrovata armonia negli affetti.

Sarà un periodo ideale per viaggiare, fare nuove conoscenze e, soprattutto, per concedersi quella pausa rigenerante tanto attesa dopo i mesi invernali e primaverili. Anticipiamo che il segno favorito del mese è il Leone.

Previsioni dell'oroscopo del mese di luglio 2026

⚫⚫Toro. Questo periodo si preannuncia decisamente dinamico e produttivo, anche se richiederà di gestire una continua alternanza tra giornate brillantissime e momenti più faticosi. La noia sarà un lontano ricordo: sul fronte professionale vi troverete ad affrontare un carico notevole di impegni, richieste e contatti con il pubblico, mentre chi ha concluso un ciclo di studi potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tutti i sacrifici compiuti nella prima parte dell'anno inizieranno a dare i loro frutti.

Le settimane estive favoriranno gli spostamenti e gli incontri, ma il consiglio è di optare per mete non troppo distanti da casa. Se qualcosa non dovesse andare subito per il verso giusto, evitate di isolarvi o di chiudervi in voi stessi. Attenzione alla salute: potreste trovarvi a combattere con qualche passeggero mal di schiena o emicrania a causa della stanchezza. Per le relazioni storiche, infine, è giunto il momento di sedersi a un tavolo e prendere decisioni importanti per il futuro.

⚫⚫⚫Acquario. Il mese si aprirà con un ritmo decisamente lento e sornione, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: a partire dalla metà del mese la musica cambierà e il divertimento entrerà nel vivo. Vi aspetta una seconda parte del periodo ricca di inviti, eventi all'aperto, feste e serate spensierate all'insegna della musica, specialmente sul lungomare o nei locali più frequentati.

Sentirete un profondo desiderio di lasciarvi andare e di godervi la vita. Chi è single e cerca avventure senza troppo impegno troverà pane per i suoi denti, mentre per le coppie consolidate sono in arrivo bellissime sorprese. Sul piano pratico, fate molta attenzione alla cura della pelle e proteggetevi adeguatamente dalle scottature; inoltre, il forte caldo e il fastidio degli insetti estivi potrebbero disturbare parzialmente il vostro riposo notturno.

⚫⚫⚫Sagittario. Luglio porta con sé un'atmosfera molto intensa, capace di dare concretezza ai vostri desideri romantici e di regalarvi un'invidiabile energia. Tuttavia, la prudenza non sarà mai troppa: nei luoghi particolarmente affollati potreste imbattervi in persone moleste o indiscrete capaci di rovinarvi l'umore.

Per alcuni non sarà ancora il momento di partire per le vacanze, e sarà fondamentale prestare la massima attenzione a speculazioni finanziarie, multe o proposte troppo belle per essere vere che rischierebbero di farvi sperperare denaro. Meglio rinviare a settembre ogni trattativa immobiliare o investimento importante. In amore, invece, la temperatura sarà altissima: l'eros toccherà vette notevoli, le coppie ritroveranno una complicità travolgente e i cuori solitari preferiranno orientarsi verso flirt passeggeri e passionali. Riposatevi il più possibile, perché la seconda parte dell'anno richiederà molta energia.

⚫⚫⚫Scorpione. Vi attende un periodo bollente, ricco di emozioni forti, flirt e un pizzico di intriganti complicazioni sentimentali che renderanno le cose molto stimolanti.

Che decidiate di trascorrere le settimane al mare o in città, le occasioni di svago non mancheranno e un costante viavai di ospiti e amici animerà la vostra casa, tenendo lontana ogni forma di noia. Se non sarete in vacanza, riuscirete comunque a ritagliarvi momenti piacevoli alternando uscite serali e relax. Qualche piccola nota di attenzione riguarda gli spostamenti e la guida, dove la presenza di pedoni e ciclisti richiederà maggiore prudenza del solito. Le temperature elevate e l'afa notturna potrebbero rendere difficile il sonno, ma la sfera intima e mentale vi regalerà enormi soddisfazioni, accompagnata dalla nascita di bellissime e fresche amicizie.

⚫⚫⚫⚫Bilancia. La vostra estate entrerà ufficialmente nel vivo nel corso di questo mese, portando con sé una ventata di attività perfette per rigenerare sia il corpo che la mente.

Il vostro fascino sarà magnetico e intriso di una forte sensualità: se siete soli da tempo, avrete tutte le carte in regola per fare strage di cuori e vivere un autentico colpo di fulmine. In questo periodo avvertirete una forte insofferenza verso i doveri professionali e la falsità delle persone: la scelta migliore sarà delegare i compiti non urgenti e ridurre gli incarichi per pianificare una fuga rigenerante, anche solo per un fine settimana. Godetevi al massimo questo momento per ricaricare le batterie e tenetevi a debita distanza dalle domande troppo invadenti o indiscrete dei parenti.

⚫⚫⚫⚫Capricorno. Con l'inizio di questa seconda metà dell'anno si respira un'aria decisamente nuova e rigenerante, molto diversa rispetto ai mesi precedenti.

Luglio inaugura per voi una fase di meritata tregua e di bellissimi ritrovamenti: avrete l'opportunità di riallacciare i rapporti con vecchi amici e familiari che non vedevate da tempo, ricevendo molto affetto e attenzioni da chi vi circonda. Sarà il momento ideale per pianificare un viaggio e staccare completamente la spina, accumulando le energie necessarie per affrontare i futuri impegni invernali. I cuori solitari potranno contare su un carisma magnetico, perfetto per catturare l'attenzione di persone molto promettenti.

⚫⚫⚫⚫Ariete. Luglio si presenta come il mese dei sentimenti per eccellenza, sia per chi vive una relazione stabile sia per chi è alla ricerca dell'anima gemella. Se nel recente passato ci sono stati malintesi, tensioni o discussioni intense, queste settimane offriranno il terreno ideale per fare chiarezza nel profondo: persino eventuali mancanze o scivoloni potranno trovare spazio per il perdono.

L'estate proseguirà combinando splendidamente i momenti di svago e le opportunità professionali. Chi è in cerca di un'occupazione riuscirà finalmente a trovare un'opportunità stimolante, ottima anche se part-time. Il consiglio è di mettere temporaneamente in pausa i progetti più complessi e rinviarli a settembre, concentrandovi sul presente: godetevi ogni istante di questa stagione, viaggiate, ritrovate vecchi parenti o amici d'infanzia e sfruttate una forma fisica davvero invidiabile per rigenerarvi.

⚫⚫⚫⚫Gemelli. Si prospetta un periodo eccezionale e ricco di promesse, una vera e propria svolta positiva. Avete da poco festeggiato il vostro compleanno e questo vi ha spinto a fare un bilancio profondo sulla vostra esistenza, comprendendo cosa desideriate davvero e trovando il coraggio di liberarvi di tutto ciò che era diventato superfluo o pesante.

Il panorama affettivo si fa luminoso: sono in arrivo grandi emozioni, incontri travolgenti per i single e splendide novità per chi desidera allargare la famiglia. Nonostante la forte afa estiva, la voglia di uscire, sperimentare nuove pietanze, frequentare locali e lasciarsi andare a flirt emozionanti sarà ai massimi livelli. Ottime notizie anche sul fronte economico: chi gestisce un'attività in proprio vedrà una netta ripresa dei profitti e i conti torneranno finalmente a quadrare. Unica raccomandazione: attenzione alle distrazioni alla guida per evitare sanzioni e proteggetevi dai raggi solari.

⚫⚫⚫⚫⚫Vergine. Questo mese vi aprirà una serie infinita di strade e opportunità inattese, cancellando del tutto l'ansia, i dubbi e l'agitazione che vi hanno tormentato nei mesi scorsi.

Il vostro cuore tornerà a battere con forza, ospitando sentimenti limpidi e intensi. Chi si trova in una relazione sentimentale rimasta a lungo in bilico troverà la lucidità necessaria per prendere una decisione consapevole e definitiva, mentre i cuori solitari sceglieranno di viversi la vita attimo dopo attimo, senza troppe aspettative. Sul piano materiale, gli affari per chi gestisce attività commerciali o legate al turismo viaggeranno a gonfie vele, garantendo un ottimo flusso di entrate utile anche a saldare vecchie pendenze. Verso la fine delle settimane potrete concedervi un viaggio indimenticabile: godetevi il mare e la compagnia giusta, perché l'amore è pronto a fare passi da gigante.

⚫⚫⚫⚫⚫Pesci. Vi attende un periodo semplicemente superbo, caratterizzato da un'atmosfera festosa e da una grandissima vitalità. Siete reduci da una fase di netto recupero dopo una caduta o un momento di forte stress vissuto nei mesi scorsi, e ora siete finalmente pronti a raccogliere i frutti di questo cambiamento. È il momento perfetto per alleggerire il carico di lavoro e mettere momentaneamente in secondo piano i doveri familiari. Le vostre giornate si divideranno tra relax sotto il sole e serate divertenti in compagnia delle persone amate e degli amici più cari, regalandovi infinite occasioni per ridere e azzerare le preoccupazioni quotidiane. In amore avrete la grinta necessaria per osare e fare il primo passo: le coppie riceveranno bellissime notizie e potranno godersi viaggi romantici e cene intime a lume di candela.

⚫⚫⚫⚫⚫Cancro. La stagione calda si conferma il vostro regno indiscusso e in queste settimane vi sentirete energici, fieri e pronti a prendervi la scena. Sarete l'anima indiscussa di ogni evento o festa, e nessuno potrà fare a meno della vostra presenza magnetica. All'orizzonte si profilano inviti importanti, cerimonie o matrimoni memorabili. Dopo un periodo faticoso, avrete finalmente l'occasione di risplendere in tutta la vostra bellezza e di ritrovare l'ottimismo, anche se di recente avete dovuto affrontare la perdita di un impiego o la fine di una storia d'amore. Spegnete i pensieri negativi, dedicate tempo spensierato alla famiglia e ai figli e, se siete single, preparatevi a vivere avventure entusiasmanti.

Prestate solo un pizzico di attenzione alla guida, all'uso dei trasporti pubblici e ricordate di proteggere la pelle durante le ore più calde.

⚫⚫⚫⚫⚫⚫Leone. Questo periodo vi accoglierà a braccia aperte, regalandovi tutto il calore e le soddisfazioni che meritate dopo un inverno e una primavera decisamente in salita. Per chi è alla ricerca dell'amore, i sentimenti saranno a portata di mano, specialmente se vivete in località turistiche, vicino al mare o se deciderete di intraprendere un viaggio rigenerante. È tempo di mettere in pausa le preoccupazioni finanziarie o i nuovi progetti di lavoro, rimandando ogni discussione pratica al mese di settembre. Sfruttate queste settimane per fare un bilancio interiore ed eliminare dalla vostra vita tutto ciò che non funziona più o che vi appesantisce. Le coppie più giovani avranno l'opportunità di coronare un grande sogno d'amore, e le conquiste saranno all'ordine del giorno, con il dolce rischio di innamorarvi perdutamente, anche solo per la durata della stagione.