L'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio dice che l'amore continuerà a occupare un ruolo centrale, favorendo nuovi incontri, progetti di coppia e chiarimenti importanti. Anche il lavoro richiederà attenzione, soprattutto per chi si trova davanti a scelte decisive o a situazioni che necessitano di essere sistemate una volta per tutte. Saranno giorni in cui determinazione, adattabilità e fiducia nelle proprie capacità faranno la differenza. L'astrologia premia il segno Pesci con il primo posto in classifica.

Classifica e oroscopo settimana 27-28 giugno 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Archiviato un ottimo weekend, la settimana potrebbe mettervi alla prova più di quanto avreste immaginato. Alcune questioni rimaste in sospeso torneranno a bussare alla vostra porta e non sarà più possibile ignorarle. Ritardi, incomprensioni o piccoli contrattempi rischieranno di mettere a dura prova la vostra pazienza, ma affrontando ogni situazione con lucidità riuscirete a trovare una soluzione efficace. Sarà importante dedicare maggiore attenzione al benessere fisico, evitando di sottovalutare stanchezza e stress. Sul piano sociale, invece, si apriranno nuove opportunità per conoscere persone interessanti e frequentare ambienti diversi dal solito.

In amore qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi, regalando emozioni sincere e inattese.

1️⃣1️⃣- Bilancia. Vi aspetta una settimana intensa, scandita da impegni, responsabilità e scadenze che richiederanno concentrazione e organizzazione. In ambito professionale potreste dover gestire rapporti complicati con persone particolarmente esigenti o autoritarie. Non lasciate che il nervosismo vi faccia perdere di vista i vostri obiettivi. Nonostante qualche momento di fatica, avrete tutte le risorse necessarie per ottenere risultati soddisfacenti. L'amore offrirà soddisfazioni importanti e le coppie potranno discutere concretamente di progetti futuri. Anche chi desidera ufficializzare una relazione troverà il momento adatto per compiere un passo significativo.

1️⃣0️⃣- Vergine. Le alte temperature e gli impegni lavorativi potrebbero farvi sentire particolarmente affaticati. Nonostante ciò, riuscirete a portare avanti i vostri compiti con grande senso del dovere, ottenendo riconoscimenti meritati. Alcuni contrattempi legati agli spostamenti o alla viabilità potrebbero rallentare i vostri programmi, ma niente che non possa essere gestito con un po' di pazienza. L'atmosfera domestica sarà decisamente più serena rispetto al passato e vi permetterà di recuperare energie preziose. Dopo un periodo caratterizzato da limitazioni e responsabilità, sentirete il desiderio di tornare a vivere con maggiore leggerezza, concedendovi uscite, nuove esperienze e momenti di svago.

9️⃣- Toro. Una situazione delicata in famiglia o sul lavoro richiederà tutta la vostra attenzione. Potreste trovarvi davanti a un problema che inizialmente sembrerà più grande del previsto, ma con calma e determinazione riuscirete a superarlo. Le soddisfazioni arriveranno soprattutto grazie alla vostra capacità di non arrendervi davanti alle difficoltà. La sfera sentimentale sarà particolarmente favorita e vi aiuterà a ritrovare serenità e fiducia. Chi vive una storia d'amore potrebbe rendersi conto di provare sentimenti più profondi del previsto. Saranno inoltre favoriti gli incontri e le occasioni capaci di lasciare un segno importante nel vostro futuro. Alcune pratiche economiche o burocratiche troveranno finalmente una conclusione.

8️⃣- Scorpione. L'amore sarà il tema dominante della settimana. Le coppie dovranno affrontare qualche incomprensione o momento di tensione, ma il dialogo e la volontà di restare uniti permetteranno di superare qualsiasi ostacolo. Anche davanti a notizie poco gradite o a cambiamenti inattesi, sarà fondamentale mantenere fiducia nelle vostre capacità. Cercate di concentrarvi su obiettivi realistici e raggiungibili, evitando di caricarvi di aspettative eccessive. Chi desidera allargare la famiglia o costruire qualcosa di importante insieme alla persona amata potrà vivere momenti particolarmente favorevoli. La vostra forza interiore sarà il vero punto di riferimento di questi giorni.

7️⃣- Leone.

Una nuova consapevolezza vi permetterà di osservare molte situazioni da una prospettiva completamente diversa. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava poco chiaro inizierà finalmente a prendere forma, aiutandovi a compiere scelte più mature e consapevoli. Il desiderio di evasione sarà forte, soprattutto per chi sarà costretto a lavorare mentre altri sono già in vacanza. In amore sarà importante mostrare maggiore sensibilità e disponibilità nei confronti della persona amata. I single potrebbero ritrovare qualcuno appartenente al passato oppure ricevere un messaggio inaspettato capace di riaccendere vecchie emozioni.

6️⃣- Gemelli. State attraversando una fase di crescita personale molto significativa.

Alcuni di voi stanno maturando l'idea di cambiare ambiente, trasferirsi o iniziare una convivenza. Sentirete l'esigenza di costruire una realtà più vicina ai vostri desideri e alle vostre necessità. Le decisioni prese durante questa settimana potrebbero avere effetti importanti nei mesi successivi. Fortunatamente non vi mancherà il sostegno delle persone che vi vogliono bene. Qualcuno vi dimostrerà concretamente affetto, vicinanza e disponibilità, facendovi sentire apprezzati e compresi. Saranno giorni ideali per progettare il futuro con maggiore serenità.

5️⃣- Ariete. La settimana porterà notizie interessanti e sviluppi che riguarderanno il vostro futuro. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti e non potrete più permettervi di rimandare.

Chi agirà con tempestività avrà maggiori possibilità di ottenere vantaggi e risultati concreti. L'incertezza che aleggia intorno ad alcune situazioni vi spingerà a riflettere con attenzione, ma alla fine saprete individuare la strada migliore. Sul piano sentimentale il periodo sarà vivace e stimolante. I single potrebbero conoscere una persona speciale destinata ad assumere un ruolo importante nella loro vita. Per qualcuno non mancheranno celebrazioni, eventi o occasioni particolarmente emozionanti.

4️⃣- Sagittario. Vi attende una settimana dinamica e ricca di emozioni. Avrete voglia di mettervi in gioco, conoscere persone nuove e vivere esperienze fuori dall'ordinario. La vostra energia sarà contagiosa e vi aiuterà ad affrontare ogni situazione con entusiasmo.

Chi è single avrà molte occasioni per divertirsi e ampliare la propria cerchia di conoscenze. Qualche preoccupazione potrebbe emergere sul fronte professionale o finanziario, specialmente per chi lavora in autonomia. Non sarà però il momento di scoraggiarsi, perché alcuni cambiamenti in arrivo nei prossimi mesi vi consentiranno di rivedere strategie e obiettivi in modo più efficace.

3️⃣- Capricorno. Dopo un periodo impegnativo e ricco di riflessioni, sarete pronti a guardare avanti con maggiore fiducia. La nuova fase che si apre davanti a voi porterà movimento, novità e occasioni da valutare con attenzione. Nel lavoro emergerà la necessità di apportare alcune modifiche o di rivedere determinate strategie.

Saprete dimostrare grande determinazione e competenza, qualità che verranno notate da chi vi circonda. Per quanto riguarda casa e questioni immobiliari, sarà preferibile rimandare le decisioni più importanti a un momento successivo. Adesso è il momento di concentrarvi sulla vostra crescita personale.

2️⃣- Cancro. Dopo un periodo sottotono, in cui la vostra determinazione e pazienza è stata messa a dura prova, ecco che risalirete la china. La vostra settimana sarà vivace e ricca di stimoli. Tra incontri, uscite e novità, difficilmente avrete tempo per annoiarvi. Alcuni programmi di viaggio o di svago potrebbero iniziare a prendere forma, regalandovi prospettive entusiasmanti per il resto dell'estate.

Sarete portati a osservare la realtà con maggiore lucidità, comprendendo aspetti che fino a poco tempo fa avevate preferito ignorare. Questa nuova consapevolezza vi aiuterà a compiere scelte più mature. Sul piano sentimentale il destino potrebbe riservare piacevoli sorprese ai cuori solitari, favorendo incontri capaci di lasciare il segno.

1️⃣- Pesci. Siete tra i segni più favoriti della settimana. Vi sentirete energici, motivati e pronti ad affrontare qualsiasi sfida con spirito positivo. Numerosi eventi e opportunità movimenteranno le vostre giornate, permettendovi di uscire dalla routine senza perdere i vostri punti di riferimento. Una scelta importante vi porterà a capire quali progetti meritano di essere coltivati e quali, invece, è arrivato il momento di lasciare andare.

Anche le abitudini quotidiane potrebbero subire una trasformazione positiva. In amore regneranno complicità e armonia, mentre le coppie vivranno momenti particolarmente intensi. Chi festeggia un compleanno o un traguardo personale avrà più di un motivo per sorridere.