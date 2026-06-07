Secondo l'oroscopo dal 15 al 21 giugno, i nativi dell’Ariete avranno numerose opportunità di incontri e avventure romantiche, mostrandosi irresistibili e pronti a rimettersi in gioco, oltre a godersi viaggi e shopping grazie al favore di Marte e Plutone.

I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno impegnarsi in prima persona se desiderano maggiore stabilità di coppia, oppure coltivare un legame importante se single, prestando però attenzione a non compiere investimenti rischiosi.

I Pesci saranno i protagonisti assoluti dell'amore grazie al Sole e a Venere, vivendo momenti di grande fascino e dolci promesse, ma dovranno muoversi con estrema prudenza nella gestione del denaro per evitare passi falsi causati da Nettuno.

La settimana 15-21 giugno secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Quante opportunità di fare nuovi incontri e vivere avventure sentimentali in questa settimana! Avrete l'imbarazzo della scelta, al punto da non sapere più a chi dare retta. Se siete single, sarete in vena di fare festa e non avrete alcun timore di rimettervi in gioco in amore. Ogni scusa sarà buona per trasformarvi in seduttori irresistibili. Questo periodo si preannuncia eccellente per il corteggiamento, la passione e, per chi lo desidera, persino per fare grandi passi come il matrimonio. I prossimi sette giorni favoriranno anche uno shopping interessante o un viaggio rigenerante lontano dalla routine. Con Marte e Plutone dalla vostra parte, la vita sarà decisamente piacevole e sarete felicissimi di mostrare tutta la vostra generosità a chi vi sta a cuore.

Voto: 9

Toro – Nei prossimi sette giorni, le dinamiche di coppia si preannunciano tanto intense quanto faticose, con il rischio di qualche battibecco di troppo. Evitate i colpi di testa o le distrazioni fuori dal rapporto: eventuali passi falsi vi caccerebbero solo in un mare di guai. Se siete single, questo periodo non riserverà grandi colpi di fulmine, ma niente paura: si tratta di una fase passeggera. Portate pazienza! Sul fronte economico, le piccole tempeste attuali nascondono un risvolto positivo. Vi daranno infatti la spinta giusta per rivedere i vostri conti e, in molti casi, per lanciare una strategia vincente capace di farvi vivere più sereni. Voto: 6,5

Gemelli – Se di recente sono sorti contrasti con il coniuge o il partner, i prossimi sette giorni vi offriranno l'occasione giusta per fare il primo passo e superare ogni incomprensione.

Troverete le parole più adatte per fare breccia nel cuore dell'altro, a patto che accettiate di mettere da parte la vostra solita riservatezza. Per i single si preannuncia una settimana travolgente e ricca di passione: un incontro inatteso potrebbe farvi vivere una splendida favola d'amore. Sul fronte economico la situazione rimarrà stabile. Non farete salti di gioia, ma evitando spese impulsive riuscirete persino a mettere qualcosa da parte. Anzi, una saggia intuizione potrebbe spingervi a pianificare il budget futuro con molta più attenzione. Voto: 8,5

Cancro – La Luna in aspetto armonico vi aiuterà a fare chiarezza sui vostri punti di forza e sulle fragilità all'interno di un legame amoroso molto importante.

Sfruttando questa consapevolezza, riuscirete facilmente a muovervi con astuzia e a superare ogni sfida di coppia. C'è però un ammonimento del Libro dei Proverbi che dice: “La povertà ti raggiunge, come un viandante, e l’indigenza, come un uomo armato”. Questa massima dovrebbe farvi riflettere in questa settimana. All'orizzonte potrebbero esserci seri ostacoli economici. Di conseguenza, evitate assolutamente gli sprechi e i colpi di testa: sarà fondamentale stringere la cinghia e limitare le uscite allo stretto necessario. Voto: 6

Astrologia e pagelle della settimana 15-21 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, in questo periodo difenderete a dente stretto la vostra indipendenza.

Attenzione, però: un incontro inaspettato nei prossimi giorni potrebbe stravolgere i vostri piani da una settimana all'altra! Se avete una relazione, avvertirete il bisogno di testare il vostro fascino per capire se fate ancora colpo, e potreste subire l'attrazione di qualche flirt passeggero. Non illudetevi, però, che questi giochi restino senza conseguenze sulla stabilità del vostro legame: muovetevi con cautela! Sul fronte economico, Plutone neutrale vi aiuterà a gestire le spese senza scossoni. Sarete al sicuro da imprevisti drastici, ma non aspettatevi colpi di fortuna per rimpolpare il portafoglio. Voto: 6,5

Vergine – In questa settimana, l'influenza di Giove amplificherà la vostra insofferenza verso la routine.

Se vivete un matrimonio di lunga data, questo stato d'animo potrebbe innescare qualche tensione: il peso della quotidianità vi sembrerà improvvisamente insopportabile e farete di tutto pur di evadere dalla solita carreggiata. Se invece siete single, vi aspetta un periodo ricco di incontri, anche se il rischio sarà quello di lasciarvi andare con la prima persona che capita, senza troppa riflessione. Sul fronte finanziario, l'ottima posizione di Mercurio vi regalerà una buona dose di fortuna. È il momento perfetto per darvi da fare: avrete l'intuizione giusta per compiere i passi migliori. Voto: 7

Bilancia – Non aspettatevi grandi colpi di scena nei prossimi giorni se siete single. Qualcuno di voi potrebbe cercare rifugio in un'affettuosa amicizia, mentre altri preferiranno il calore degli affetti familiari per scacciare la malinconia.

Abbiate fede, il vostro turno arriverà! Se invece siete in coppia, Giove protegge l'unione coniugale: è quasi impossibile desiderare di meglio per la vostra serenità. Sintonia e intesa reciproca guideranno la vostra routine, regalandovi quella stabilità che tanto amate. E se avete voglia di una ventata di allegria, vi basterà organizzare un incontro con parenti e amici. Sul fronte pratico, Urano vi consiglia di muovervi con cautela negli affari, nelle compravendite o nei contratti: qualcuno potrebbe tentare di ingannarvi. Fortunatamente, lo stesso pianeta vi donerà la lucidità e la fermezza necessarie per chiudere un accordo importante o superare la concorrenza, anche se dovrete armarvi di pazienza per affrontare lunghe discussioni.

Voto: 7,5

Scorpione – Desiderate maggiore stabilità nella vostra vita di coppia? Beh, tocca a voi fare il primo passo! Se continuate a oscillare continuamente, non potete pretendere che il partner resti a guardare senza dire nulla. Se invece siete single, malgrado i pensieri legati al lavoro siano sempre in cima ai vostri pensieri, in questa settimana l'attenzione si sposterà su un legame che assumerà un ruolo cruciale. Coltivatelo con cura e dedizione, perché ha il potenziale di regalarvi una gioia autentica e duratura. Sul fronte economico, le aree del vostro cielo non sono influenzate da astri particolari, il che garantisce un bilancio solido. Attenzione però a Plutone: il pianeta potrebbe spingere qualcuno di voi a spendere oltre i propri limiti o a tentare investimenti decisamente troppo rischiosi.

Voto: 7,5

Oroscopo amoroso e finanziario dal 15 al 21 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul fronte del cuore, Plutone metterà a dura prova i vostri equilibri, lasciandovi incerti sul da farsi. Con queste premesse, farete meglio a rimandare promesse a lungo termine o passi importanti come il matrimonio. Dopotutto, i vostri tentennamenti – uniti alla tentazione di tenere il piede in due scarpe – vi terranno al riparo da legami troppo soffocanti che, al momento, non sapreste gestire. Continuate pure a godervi la vita, ma a patto di non ferire chi vi vuole bene. Novità poco rassicuranti anche per il settore immobiliare, che nei prossimi sette giorni potrebbe riservarvi brutte sorprese e contrattempi.

Non è il periodo adatto per comprare casa: meglio pazientare e attendere tempi migliori. Voto: 5

Capricorno – In amore mostrerete una grande carica sensuale e un entusiasmo contagioso, specialmente se non avete legami. Se invece siete sposati, fate molta attenzione: non agite d'impulso, o rischierete di dover gestire conseguenze davvero spiacevoli. Per chi vive una relazione di coppia, l'oroscopo consiglia di non alimentare discussioni infinite. Sul fronte finanziario, le decisioni che prenderete in questo periodo influenzeranno i mesi futuri. Muovetevi con cautela: evitate gli acquisti impulsivi, amministrate il budget con cura e resistete alle tentazioni superflue. Prima di tutto, ricordatevi di saldare i conti in sospeso.

Voto: 6,5

Acquario – Attenzione a non ferire chi vi circonda con atteggiamenti egocentrici nel corso di questa settimana. State vivendo un momento di forte dualità, in cui la spensieratezza si alterna a un senso di incompletezza. Per superarlo, cercate di essere trasparenti e di non lanciare segnali contraddittori. Fortunatamente, il cielo vi riserva ottime notizie per il portafoglio: l'influenza benefica di Giove e Plutone vi regalerà l'intuito giusto per migliorare le entrate e fare ottimi affari. Unica regola: muovetevi con prudenza e zero azzardi. Voto: 7

Pesci – L’amore sarà il protagonista assoluto di questa settimana. Il Sole valorizzerà tutto il vostro fascino innato, mentre Venere vi regalerà attimi di pura dolcezza.

Sarete magnetici e irresistibili, capaci di fare colpo su chiunque. Se avete già un partner, vi ritroverete a scambiarvi promesse affettuose, progettando il futuro insieme. Se invece siete single, le occasioni per fare nuove conoscenze si moltiplicheranno: una di queste potrebbe rivelarsi così importante da farvi desiderare una storia seria. Grazie al supporto di Giove, che protegge i legami duraturi, una svolta di coppia è dietro l'angolo. Tuttavia, l'influenza di Nettuno potrebbe crearvi qualche grattacapo in questa settimana. Meglio non azzardare passi falsi con il portafoglio: rimandate le spese folli e prendetevi del tempo prima di firmare contratti o gestire i vostri risparmi. Muovendovi con prudenza, eviterete ogni tipo di problema. Voto: 7,5