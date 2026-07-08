L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 evidenzia una settimana ricca di sfide e grandi opportunità. La Bilancia conquista il primato assoluto e risplende grazie al transito della Luna nel segno previsto domenica 19 luglio. Il Sagittario vive ottimi sviluppi con il culmine di massima fortuna fissato nella giornata di giovedì, affrontando ogni situazione con ottimismo costruttivo. L'Ariete riscontra invece un periodo complesso, caratterizzato da un calo di energie e tensioni da gestire con prudenza. I transiti lunari in Cancro, Leone e Vergine ridisegnano gli equilibri quotidiani per diversi segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5. Il cielo richiede una gestione oculata delle energie fisiche e mentali per evitare cali di rendimento vistosi. L’inizio del periodo risente di una stanchezza diffusa. Diventa fondamentale non programmare appuntamenti gravosi e rinviare le decisioni cruciali a momenti migliori. Le tensioni familiari rischiano di accendersi per motivi futili, legati a spese impreviste o a malintesi domestici banali. Fortunatamente la parte centrale del periodo offre una spinta vigorosa, ideale per recuperare terreno e chiarire eventuali sospesi con collaboratori o partner. È necessario mantenere i nervi saldi di fronte a provocazioni esterne e concentrarsi esclusivamente sulle priorità assolute, evitando dispersioni dannose.

I contatti con l'esterno richiedono una pazienza certosina per non compromettere accordi faticosamente raggiunti in passato. Curare il riposo notturno si rivela la strategia vincente per ricaricare le batterie e affrontare le sfide quotidiane con la giusta lucidità mentale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ giovedì 16 luglio;

★★★★ mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19;

★★★ martedì 14 luglio;

★★ lunedì 13 luglio.

♉ Toro: voto 6. L'andamento generale si presenta altalenante ma sostanzialmente stabile, con ottime occasioni di riscatto concentrate soprattutto nei primi giorni. I contatti interpersonali traggono un grande beneficio da una comunicazione fluida e trasparente, utile per sanare vecchi contrasti o per stringere nuove e proficue alleanze.

Nel settore pratico emergono piccole scadenze da gestire con assoluta precisione, evitando di accumulare ritardi che potrebbero pesare sulla fine del periodo. Un calo di concentrazione si avverte proprio a ridosso del fine settimana, quando la stanchezza accumulata richiede una pausa rigenerante lontano dal caos quotidiano. Le relazioni affettive procedono senza scossoni significativi, regalando momenti di serena quotidianità a chi sa apprezzare la stabilità delle piccole cose. Mantenere un profilo basso ed evitare spese superflue garantisce la serenità necessaria per superare indenni i passaggi più complessi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 13 e mercoledì 15;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 luglio;

★★ sabato 18 luglio.

♊ Gemelli: voto 6.

Il panorama astrale suggerisce una condotta prudente e ben organizzata in ogni ambito della vita quotidiana. Le giornate iniziali si rivelano proficue per pianificare le mosse future e per riorganizzare la gestione delle risorse disponibili con estrema lungimiranza. Si avverte la necessità di fare chiarezza in alcuni rapporti interpersonali che mostrano segni di logoramento o che generano dubbi fastidiosi. Un rallentamento temporaneo si manifesta verso la metà del periodo, consigliando di non forzare la mano in situazioni complesse. Il recupero arriva puntuale nel fine settimana, utile per ritrovare il buonumore e per dedicarsi a passatempi rilassanti. Ascoltare i consigli di persone esperte evita passi falsi nel settore economico, dove la prudenza non è mai troppa.

Le stelle invitano a dosare le forze con intelligenza per mantenere un perfetto equilibrio psicofisico.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ sabato 18 luglio;

★★ venerdì 17 luglio.

♋ Cancro: voto 8. Il periodo si apre sotto i migliori auspici grazie al transito speciale della Luna in Cancro proprio nella giornata di lunedì 13 luglio, un evento che amplifica l'intuito e regala una profonda armonia interiore. Questa configurazione eccellente permette di affrontare con successo le sfide più impegnative e di sbloccare situazioni che apparivano complesse o stagnanti. La sfera delle relazioni affettive vive una fase di grande rilancio, caratterizzata da un’intesa perfetta e da una complicità rinnovata con le persone amate.

Nuovi incontri promettenti stimolano la curiosità e aprono la strada a sviluppi futuri molto interessanti. L'energia psicofisica si mantiene a livelli elevati per quasi tutto il periodo, consentendo di portare a termine i progetti intrapresi con grande determinazione e precisione. Soltanto la giornata conclusiva consiglia un meritato riposo per ricaricare le energie e riflettere con calma sui successi ottenuti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 13 luglio (Luna in Cancro);

★★★★★ martedì 14 e venerdì 17;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e sabato 18;

★★★ domenica 19 luglio.

♌ Leone: voto 9. Una splendida ondata di energia e carisma travolge il segno, che si appresta a vivere un periodo da assoluto protagonista della scena zodiacale.

Il momento clou si realizza mercoledì 15 luglio con il transito della Luna in Leone, un passaggio astrologico formidabile che esalta le doti personali e attira sguardi ammirati. Ogni iniziativa intrapresa in queste giornate gode di una protezione astrale notevole, facilitando il superamento di ostacoli e la realizzazione di desideri importanti. La vita sociale si intensifica notevolmente, offrendo occasioni mondane piacevoli e l'opportunità di allargare la cerchia delle conoscenze utili. Anche l'ambito affettivo beneficia di questo clima radioso, regalando passionalità, intesa profonda e chiarimenti definitivi laddove si erano creati malintesi. La determinazione è ai massimi livelli e permette di tagliare traguardi ambiziosi, consolidando la propria posizione con merito e orgoglio legittimo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 15 luglio (Luna in Leone);

★★★★★ giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, venerdì 17 e sabato 18.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo settimanale preannuncia un cielo fortunato, pronto a riservare soddisfazioni in un crescendo di riscontri positivi. Il clou settimanale trova sfogo nella giornata di venerdì 17 luglio, illuminata dal transito della Luna in Vergine. Questa configurazione dona una lucidità mentale straordinaria e una capacità organizzativa invidiabile, ideali per rimettere ordine negli affari pratici e personali. I rapporti di collaborazione procedono spediti grazie a una intesa eccellente basata sulla stima reciproca e sulla condivisione di obiettivi chiari.

Nella sfera privata si respira un'aria di grande stabilità e i legami familiari si rafforzano attraverso il dialogo costruttivo e la risoluzione di vecchie pendenze. Soltanto l'inizio della settimana richiede una dose supplementare di pazienza a causa di piccoli contrattempi burocratici o di ritardi indipendenti dalla propria volontà. Il bilancio finale resta comunque ampiamente positivo, confermando la bontà delle scelte operate di recente.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 17 luglio (Luna in Vergine);

★★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 luglio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10.

Si prospetta un periodo straordinario, il migliore in assoluto del panorama zodiacale, ricco di occasioni irripetibili e di momenti memorabili. Il culmine di questa splendida scia positiva si raggiunge domenica 19 luglio grazie al transito della Luna in Bilancia, che corona le giornate con un carico eccezionale di fascino e armonia. Ogni settore dell'esistenza appare protetto e stimolato da stelle benevole, capaci di trasformare i sogni in realtà solide e durature. Le relazioni interpersonali fioriscono sotto il segno della concordia e della reciproca ammirazione, favorendo la nascita di amicizie sincere e di legami d'amore indissolubili. Il carisma innato permette di superare qualsiasi discussione con diplomazia e successo incontestabile.

La forma psicofisica è splendida e asseconda con slancio ogni iniziativa, rendendo questo periodo indimenticabile per la serenità e i traguardi raggiunti in ogni ambito della vita quotidiana.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 19 luglio (Luna in Bilancia);

★★★★★ martedì 14, giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17.

♏ Scorpione: voto 6. Il cammino settimanale si presenta lineare ma privo di grandi sussulti, richiedendo una gestione attenta delle risorse personali per evitare inutili sprechi. Le giornate migliori si collocano all'inizio e alla fine del periodo, momenti in cui l'intuito si fa più acuto e permette di compiere scelte azzeccate nel settore pratico.

La parte centrale della settimana si rivela invece più faticosa, soprattutto a causa di un transito lunare ostile che crea tensioni passeggere nell'ambiente circostante e richiede diplomazia. È consigliabile non cedere alle provocazioni e rimandare i chiarimenti importanti a momenti di maggiore serenità interiore. L'amore richiede comprensione e ascolto attivo per superare piccole incomprensioni legate alla gestione della quotidianità. Prendersi cura della propria salute attraverso un'alimentazione equilibrata e il giusto riposo aiuta a mantenere intatto l'equilibrio psicofisico necessario per superare i momenti complessi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ venerdì 17 luglio;

★★ giovedì 16 luglio.

♐ Sagittario: voto 7.

La settimana promette ottimi sviluppi e un dinamismo contagioso, con un picco di massima fortuna previsto per la giornata di giovedì 16 luglio, proclamata top del giorno. In questo momento la configurazione planetaria sostiene le iniziative personali, favorendo gli spostamenti, i contatti con l'esterno e l'arrivo di notizie attese da tempo. La seconda parte del periodo si rivela altrettanto stimolante, ideale per dedicarsi agli affetti e per coltivare hobby rilassanti che rigenerano lo spirito. Qualche piccola nube si concentra invece nelle giornate iniziali, caratterizzate da una leggera spossatezza o da banali contrattempi che richiedono prontezza di riflessi per essere superati. La capacità di guardare al futuro con ottimismo costruttivo si rivela la risorsa più preziosa per superare le piccole insidie quotidiane e per consolidare i successi recenti in ogni ambito.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 16 luglio;

★★★★★ venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ martedì 14 luglio;

★★ lunedì 13 luglio.

♑ Capricorno: voto 6. Si profila un periodo di transizione che richiede pazienza, rigore logico e una pianificazione accurata di ogni mossa per non disperdere le energie disponibili. Le giornate iniziali e quelle del fine settimana si dimostrano le più produttive, offrendo la lucidità necessaria per sbrigare pratiche complesse e per riorganizzare la gestione economica. Una flessione marcata si avverte invece a metà settimana, quando la stanchezza e piccoli imprevisti domestici rischiano di inficiare il buonumore e di generare discussioni sterili. Evitare la fretta e i giudizi affrettati rappresenta l'atteggiamento migliore per tutelare i rapporti affettivi, che necessitano di maggiore calore e comprensione reciproca. Dedicare del tempo alla cura del proprio corpo e al rilassamento mentale aiuta a superare i passaggi più critici della settimana con la consueta, solida determinazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 13 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 luglio;

★★ mercoledì 15 luglio.

♒ Acquario: voto 7. Il cielo favorisce un recupero progressivo e stimolante, che trova la sua massima espressione nella giornata di sabato 18 luglio, eletta meritatamente top del giorno. Questa fase centrale del fine settimana regala intuizioni brillanti, una grande socievolezza e la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia delle persone care. Anche l'avvio del periodo si dimostra promettente, ideale per lanciare nuove idee o per riallacciare contatti importanti che si erano interrotti di recente. L'unica nota stonata si concentra nella giornata di martedì, quando una Luna dissonante consiglia prudenza nei rapporti interpersonali ed evita decisioni impulsive dettate dal nervosismo passeggero. La gestione oculata del tempo libero e la capacità di staccare la spina quando necessario garantiscono una ottima tenuta psicofisica per tutta la durata del periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 18 luglio;

★★★★★ lunedì 13 e domenica 19;

★★★★ giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ mercoledì 15 luglio;

★★ martedì 14 luglio.

♓ Pesci: voto 7. La settimana si sviluppa in modo molto interessante, proponendo una partenza eccellente e un traguardo eccezionale fissato per la giornata di martedì 14 luglio, indicata come top del giorno. In questa circostanza la sensibilità e la creatività personale raggiungono livelli altissimi, permettendo di trovare soluzioni originali a problemi complessi e di vivere le emozioni con una intensità travolgente. I rapporti di amicizia e i legami sentimentali traggono un grande beneficio da questo clima favorevole, che stimola la condivisione e la solidarietà reciproca. Una flessione fisiologica si registra invece nelle giornate conclusive del fine settimana, quando le stelle consigliano di rallentare i ritmi e di evitare sforzi eccessivi che potrebbero appesantire il fisico. Mantenere la calma e godersi gli affetti sinceri si rivela la scelta più saggia e gratificante.

La graduatoria settimanale con le stelle: