Secondo l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 il Toro può vivere uno splendido flirt, il Cancro è molto simpatico e lo Scorpione può iniziare una piacevole amicizia.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può reagire male ai comportamenti della dolce metà. Durante la settimana, i single hanno poche soddisfazioni. Dei momenti di confusione sono causati dal troppo lavoro.

Toro: un nuovo flirt risulta essere davvero splendido. I single non riescono a fidarsi completamente della famiglia.

Sul lavoro è importante ascoltare le idee di altre persone.

Gemelli: in amore si può risolvere una questione complicata. Dei momenti interessanti sono vissuti dai cuori solitari.Per chi lavora nel commercio è un periodo molto produttivo.

Cancro: chi cerca l'amore è molto simpatico. Chi ha una relazione ha bisogno di trascorrere più tempo con il partner. Sulla sfera professionale è necessario staccare e partire per una breve vacanza.

Leone: finalmente i single sono più estroversi del passato. Si può affrontare una settimana riflessiva insieme alla persona amata. In una trattativa di lavoro è possibile essere bravi.

Vergine: è possibile essere generosi nei confronti del partner. Si può essere molto più calmi del previsto.

Alcuni obbiettivi di lavoro possono essere raggiunti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia deve cercare di essere più comprensivo con la dolce metà. Una questione economica può creare delle preoccupazioni. L'energia e la spensieratezza sono soddisfacenti.

Scorpione: si può iniziare un'amicizia molto piacevole. Chi ha una relazione di vecchia data è molto dolce con il partner. Sull'ambito lavorativo è possibile essere più impegnati del previsto.

Sagittario: in amore si possono vivere dei momenti di noia. Una nuova amica può regalare tanta serenità ai cuori solitari. Prima di iniziare un nuovo lavoro è opportuno riflettere attentamente.

Capricorno: in vacanza sono probabili degli incontri interessanti.

La troppa agitazione può fare allontanare il partner. Per la sfera lavorativa è un periodo favorevole.

Acquario: è possibile essere travolti da una carica inaspettata di energia. Chi cerca l'amore è pronto a iniziare delle nuove esperienze. Il campo lavorativo può procedere in modo tranquillo.

Pesci: i single possono essere corteggiati da una nuova persona. Chi fa parte di una coppia è continuamente provocato dal partner. Sulla sfera professionale è importante essere molto affidabili.