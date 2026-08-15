L'oroscopo di lunedì 17 agosto 2026 preannuncia un inizio settimana memorabile, in primis per i segni baciati dalle stelle. A portare una ventata di buona fortuna senz'altro sarà la nuova posizione della Luna, che dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, regalando a quest'ultimo un magnetismo travolgente e successi senza precedenti. Per il Capricorno si profilano opportunità favorevoli e un ritrovato entusiasmo capace di far riallacciare legami sinceri con le persone che più stanno a cuore. La Bilancia deve invece osservare un momento di prudenza sul piano finanziario, questo per ritrovare la tranquillità perduta soprattutto in ambito sentimentale.

Oroscopo di lunedì 17 agosto 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline del giorno

12° Bilancia ★★. Una nebbia di incertezza sembra avvolgere le decisioni finanziarie recenti. L'ansia per le spese inattese influenza le conversazioni con i familiari. È essenziale mantenere la calma per evitare discussioni accese durante la serata. I single provano un senso di solitudine che rende le ore serali piuttosto malinconiche. Un impegno professionale trascurato torna a far sentire il suo peso con urgenza. La pazienza scarseggia anche nei confronti degli amici di vecchia data. Cercate di non prendere decisioni affrettate prima di aver valutato ogni singolo dettaglio economico. Le coppie avvertono una distanza fisica che richiede comprensione reciproca.

Una lettera o un messaggio inatteso potrebbe portare ulteriore confusione nei progetti futuri. Risolvere un contenzioso aperto con un vicino di casa richiederà tempo e fermezza. Trovate un momento di raccoglimento per riordinare i pensieri sparsi prima che la stanchezza prenda il sopravvento totale.

Le pagelle della giornata:

Amore: 5,2;

Lavoro: 5,8;

Soldi: 5,0.

11° Sagittario ★★★. Gli impegni professionali accumulati richiedono una gestione estremamente attenta ed efficace. Questo carico operativo sottrae energie preziose al tempo da dedicare al partner. La sensazione di non essere compresi appieno crea qualche momento di tensione affettiva. I single preferiscono la tranquillità della propria casa alle uscite rumorose.

Le spese per la gestione della casa richiedono una revisione immediata del bilancio attuale. Un parente potrebbe chiedere un supporto logistico proprio durante le ore pomeridiane. La fortuna non sembra girare dalla parte giusta per quanto riguarda le nuove iniziative economiche. Mantenete un profilo prudente ed evitate di investire somme di denaro in progetti incerti. L'atmosfera tra le mura domestiche rimane leggermente tesa a causa di vecchi incomprensioni mai chiarite del tutto. Un amico fidato saprà offrire un consiglio valido per superare la stanchezza odierna.

Le pagelle della giornata:

Amore: 6,1;

Lavoro: 6,8;

Soldi: 6,0.

10° Ariete ★★★★. L'intesa di coppia ritrova vigore grazie a una sorpresa preparata con cura ed entusiasmo.

Questa intesa rinnovata regala momenti di pura felicità da condividere senza riserve. I single ricevono un messaggio inatteso che accende immediatamente una speranza profonda per il futuro prossimo. Sul fronte lavorativo arrivano conferme importanti che ripagano i sacrifici sostenuti di recente. La gestione delle finanze appare solida e permette anche qualche piccolo sgarro al bilancio. Gli amici organizzano un incontro serale che promette risate e tanta spensieratezza. Un progetto familiare trova finalmente la sua realizzazione pratica dopo una lunga attesa burocratica. La buona sorte assiste le decisioni rapide presi nelle prime ore del mattino. Continuate a procedere lungo questa strada senza temere l'opinione critica di persone invidiose.

La serenità ritrovata permette di pianificare con successo le prossime mosse strategiche.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,8;

Lavoro: 7,5;

Soldi: 7,2.

9° Toro ★★★★. La gestione del bilancio personale mostra finalmente segnali concreti di ripresa e stabilità. Questa serenità economica permette di pianificare un acquisto desiderato da tempo immobile. Il dialogo all'interno delle mura domestiche si svolge in un clima sereno e collaborativo. L'intesa con il partner cresce costantemente attraverso gesti semplici ed attenzioni sincere. I single provano una forte attrazione verso una persona conosciuta in un contesto del tutto ordinario. Le mansioni lavorative si svolgono senza ostacoli di rilievo con grande soddisfazione personale.

Un amico di vecchia data si fa vivo per proporre un viaggio davvero stuzzicante. La stanchezza accumulata nei giorni scorsi svanisce lasciando spazio a un'energia nuova e contagiosa. Affrontate ogni impegno quotidiano con la consapevolezza di poter raggiungere traguardi significativi. Una risposta importante arriverà entro la fine della settimana confermando la bontà delle scelte fatte.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,5;

Lavoro: 7,8;

Soldi: 7,6.

8° Capricorno ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata favorevole per quanto riguarda le amicizie e i contatti con le persone. Un incontro inaspettato risveglia ricordi piacevoli e apre nuove prospettive di collaborazione per i mesi a venire. Le questioni economiche trovano un equilibrio soddisfacente grazie a una gestione oculata delle risorse disponibili.

L'intesa sentimentale procede a gonfie vele regalando momenti di complicità unica e profonda. I single sentono il desiderio di rimettersi in gioco con rinnovato coraggio ed entusiasmo giovanile. Nel settore lavorativo si profilano opportunità interessanti da cogliere al volo senza troppe esitazioni formali. La famiglia offre un sostegno concreto e sincero in un momento di scelta fondamentale per il futuro. La fortuna vi sorride regalando piccole gioie inattese lungo il corso delle ore pomeridiane. Mantenete questa rotta per consolidare la posizione raggiunta con tanto sforzo.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,4;

Lavoro: 7,9;

Soldi: 7,3.

7° Acquario ★★★★. Il clima affettivo si presenta decisamente caloroso e ricco di attenzioni reciproche molto piacevoli.

La complicità con la persona amata permette di superare con un sorriso anche le incombenze più noiose. Per i single arrivano sguardi complici che potrebbero trasformarsi presto in qualcosa di più profondo. Le attività lavorative procedono a ritmi regolari e senza intoppi fastidiosi lungo la strada. I risparmi accumulati consentono di fare un investimento interessante per il benessere di tutta la famiglia. Un amico richiede una presenza costante per un chiarimento urgente ma risolutivo. La buona sorte protegge le iniziative intraprese con coraggio ed intelligenza tattica nelle ore centrali. Assicuratevi di dedicare il giusto tempo anche agli affetti più cari per mantenere viva l'armonia quotidiana.

Una notizia positiva pervenuta nel tardo pomeriggio chiuderà la serata nel migliore dei modi possibili.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,7;

Lavoro: 7,3;

Soldi: 7,8.

6° Pesci ★★★★. Le opportunità di crescita professionale si manifestano con chiarezza e richiedono decisioni rapide ed efficaci. Questa affermazione lavorativa genera una grande soddisfazione che si riflette positivamente sull'umore personale. In ambito sentimentale si respira un'aria di rinnovato romanticismo capace di scacciare ogni dubbio passato. I single vivono momenti intensi grazie ad amori improvvisi destinati a lasciare un segno duraturo. La situazione finanziaria rimane stabile ed esente da rischi o brutte sorprese all'orizzonte.

L'armonia tra i familiari favorisce l'organizzazione di un evento importante per le prossime settimane estive. Le uscite con gli amici offrono spunti di divertimento e conversazioni estremamente stimolanti per la mente. La sorte assiste gli audaci aiutando a superare una piccola vertenza pendente da troppo tempo. Guardate al domani con fiducia rinnovata e determinazione incrollabile.

Le pagelle della giornata:

Amore: 7,6;

Lavoro: 7,9;

Soldi: 7,4.

5° Gemelli ★★★★★. Un'ondata di travolgente passione investe la vita di coppia rendendo ogni istante memorabile ed unico. Le promesse scambiate in questo clima idilliaco pongono le basi per un futuro insieme davvero solido. Per i single si spalancano le porte di conoscenze affascinanti capaci di far battere forte il cuore.

Il successo sul lavoro appare ormai garantito da risultati concreti e riconosciuti da tutti con grande stima. I guadagni registrano un incremento notevole che permette di guardare al futuro con assoluta serenità finanziaria. La famiglia condivide la gioia di questi traguardi festeggiando in un clima di profonda unione sincera. La buona sorte sembra non voler abbandonare nemmeno un istante di questa straordinaria tornata quotidiana. Gli amici vi circondano di affetto autentico rendendo ogni momento trascorso insieme un ricordo prezioso. Godetevi pienamente questa fase fortunata mantenendo la generosità d'animo che vi contraddistingue sempre.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,9;

Lavoro: 8,7;

Soldi: 8,8.

4° Cancro ★★★★★.

L'oroscopo del 17 agosto si preannuncia straordinario sotto ogni punto di vista per chi desidera il riscatto. La vita familiare raggiunge un vertice di armonia e intesa perfetta davvero raro da riscontrare solitamente. La persona amata dimostra una devozione sincera che scalda il cuore e rafforza il legame esistente da anni. I single incontrano finalmente un'anima affine con cui condividere sogni ed aspirazioni a lungo termine. Nel lavoro arrivano riconoscimenti economici e verbali che ripagano ampiamente la fatica e l'impegno costante profuso. Le entrate finanziarie si rivelano particolarmente generose offrendo ampi margini di manovra per acquisti futuri. La sorte vi bacia favorendo ogni scelta audace o progetto innovativo preso in considerazione oggi stesso.

Gli amici rappresentano un punto di riferimento saldo e sempre pronto a regalare risate spensierate. Festeggiate questo momento magico con la consapevolezza di aver meritato ogni singola soddisfazione ottenuta.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,8;

Lavoro: 8,9;

Soldi: 8,6.

3° Leone ★★★★★. I successi professionali si susseguono a ritmo incalzante consolidando una leadership ormai del tutto indiscussa e rispettata. Questa autorevolezza naturale si traduce in guadagni sostanziosi che arricchiscono notevolmente il patrimonio personale accumulato. L'amore vive una stagione di splendore eccezionale caratterizzata da intesa profonda e progetti ambiziosi di vita. I single affascinano chiunque con un magnetismo irresistibile che non lascia scampo a nessuna preda. La famiglia gioisce dei vostri traguardi offrendo un supporto affettivo ed estasiato in ogni occasione d'incontro. La buona sorte vi accompagna in ogni spostamento rendendo ogni impresa agevole e priva di ostacoli insidiosi. Le amicizie si dimostrano leali e pronte a condividere momenti di festa pura e spensierata felicità. Vivete questa fase con entusiasmo travolgente lasciando da parte ogni residua esitazione del passato recente. La gloria lavorativa e affettiva vi appartiene di diritto in questa giornata luminosa.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,9;

Lavoro: 9,0;

Soldi: 8,7.

2° Vergine ★★★★★. Una profonda armonia interiore guida ogni azione quotidiana trasformando le difficoltà apparenti in trionfi assoluti e duraturi. Le finanze godono di un'eccellente salute grazie a investimenti azzeccati e a una gestione impeccabile delle riserve. Sul lavoro la precisione meticolosa viene premiata con incarichi di grande prestigio e di notevole responsabilità. L'amore regala emozioni intense e una stabilità affettiva capaci di donare totale tranquillità al cuore stanco. I single vivono un incontro destinato a trasformarsi in una storia importante e duratura nel tempo. I familiari si stringono attorno a voi condividendo traguardi e momenti di autentica gioia condivisa insieme. La fortuna sorride in maniera sfacciata spianando la strada verso la realizzazione dei desideri più arditi. Gli amici di sempre confermano la loro presenza affettuosa e stimolante in ogni circostanza della vita. Abbracciate questo periodo fortunato con la certezza di aver seminato bene negli anni scorsi.

Le pagelle della giornata:

Amore: 8,7;

Lavoro: 8,8;

Soldi: 8,9.

1° Scorpione 'top del giorno'. La presenza protettiva della Luna in Scorpione illumina questa giornata rendendo ogni intuizione vincente sotto tutti i profili. Il fascino magnetico della Luna in Scorpione regala ai single un potere di seduzione imbattibile per conquistare cuori. L'intesa con il partner raggiunge vette d'intensità mai provate prima d'ora consolidando un'unione indissolubile. Sul fronte lavorativo la Luna in Scorpione guida verso traguardi straordinari che garantiscono entrate finanziarie davvero da record. La famiglia vive un momento di felicità e di unione rara favorito dall'influsso della Luna in Scorpione. La buona sorte vi bacia in ogni ambito della vita quotidiana trasformando in oro ogni progetto avviato. Gli amici vi acclamano come punto di riferimento essenziale e fonte inesauribile di energia positiva e coinvolgente. Celebrate questo successo stellare con la consapevolezza che il destino vi riserva ancora splendide sorprese.

Le pagelle della giornata: