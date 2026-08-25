L'oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 evidenzia una settimana dai risvolti straordinari per diversi segni baciati dalle stelle. I Gemelli conquistano la scena assoluta con il massimo dei voti, beneficiando del transito della Luna nel segno giovedì 3 settembre, un evento pronto a regalare successi professionali e una complicità di coppia davvero insuperabile. Un andamento molto positivo attende anche il Cancro, che grazie al passaggio lunare di sabato 5 settembre ritrova un'intensa armonia familiare e una rinnovata passione nei sentimenti.

Qualche piccola battuta d'arresto interessa invece il Sagittario, costretto ad armarsi di tanta pazienza per gestire al meglio ritardi e lievi incomprensioni prima di un ottimo recupero domenicale.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Un dinamismo travolgente caratterizza le giornate in arrivo, spingendo a mettersi in gioco con straordinario entusiasmo sia sul fronte professionale sia nelle questioni legate alla vita quotidiana. Le idee prendono forma rapidamente grazie a una spinta creativa che permette di superare piccole esitazioni passate, mentre la collaborazione con colleghi e referenti ritrova un ritmo armonioso e proficuo. Muovendosi tra compiti pratici e nuovi progetti, si riscopre anche il piacere di dedicare tempo prezioso agli affetti sinceri, creando momenti di calorosa condivisione in famiglia e serenità con il partner.

Le conversazioni diventano fluide, profonde e capaci di sciogliere qualsiasi incomprensione rimasta in sospeso. Chi cerca risposte in ambito sentimentale può cogliere occasioni preziose durante il fine settimana, lasciandosi guidare dall'intuito per stringere legami ancora più saldi e godere appieno delle gioie condivise.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 6 settembre;

★★★★★ lunedì 31 e sabato 5;

★★★★ martedì 1 e venerdì 4;

★★★ mercoledì 2 settembre;

★★ giovedì 3 settembre.

♉ Toro: voto 9. La presenza della Luna nel segno nella giornata di martedì 1° settembre regala un'energia magnetica e rassicurante, capace di valorizzare ogni ambito dell'esistenza con ammirevole concretezza.

In ambito sentimentale si respirano dolcezze profonde e intese ritrovate, capaci di regalare serenità alle coppie di lunga data e grandi speranze a chi desidera aprire il proprio cuore a nuove emozioni. Questa armonia emotiva si riflette positivamente anche nelle questioni pratiche e nelle attività quotidiane, dove la determinazione permette di gestire ogni impegno con straordinaria maestria e lucidità strategica. Le relazioni interpersonali traggono giovamento da un dialogo aperto e costruttivo, favorendo intese durature sia nella vita privata sia nell'ambiente circostante. L'atmosfera familiare appare distesa e accogliente, offrendo il contesto ideale per pianificare progetti importanti, consolidare la sicurezza materiale e vivere momenti indimenticabili insieme alle persone amate.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 1° settembre (Luna in Toro);

★★★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★★★ lunedì 31, giovedì 3, venerdì 4 e domenica 6.

♊ Gemelli: voto 10. Uno splendido passaggio della Luna nel segno nella giornata di giovedì 3 settembre illumina il cammino settimanale, donando una spinta eccezionale a ogni iniziativa intrapresa. Le attività pratiche e le collaborazioni professionali ricevono un impulso straordinario, permettendo di raggiungere traguardi di grande prestigio con estrema disinvoltura e brillantezza comunicativa. Questa energia positiva si estende rapidamente anche ai legami affettivi, dove la complicità raggiunge livelli altissimi e trasforma ogni momento d'incontro in un'occasione di autentica gioia e profonda condivisione.

La vita familiare beneficia di un clima disteso e ricco di intesa, ideale per organizzare eventi piacevoli o affrontare decisioni comuni con grande armonia. Il fascino personale appare al massimo storico, attirando simpatie sincere e nuove opportunità sociali, mentre una rinnovata serenità interiore accompagna ogni scelta con straordinaria chiarezza e successo garantito.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 3 settembre (Luna in Gemelli);

★★★★★ martedì 1, venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 31, mercoledì 2 e sabato 5.

♋ Cancro: voto 8. Un prezioso transito della Luna nel segno nella giornata di sabato 5 settembre accentua l'intuito e la sensibilità, avvolgendo l'intera settimana in un'atmosfera calda e rigenerante.

La sfera familiare diventa il fulcro centrale attorno a cui ruotano gioie intense e momenti di autentica armonia, grazie a una capacità di ascolto che rafforza le intese con le persone care. Nelle questioni di cuore si riscopre una passione genuina, capace di regalare emozioni uniche e di consolidare i progetti di coppia con estrema dolcezza. Anche sul piano lavorativo e negli impegni quotidiani le cose procedono con grande fluidità, sostenute da una chiarezza d'intenti che permette di portare a termine ogni compito senza affanno. L'equilibrio tra doveri e momenti di relax appare perfetto, consentendo di vivere ogni giornata con profonda gratitudine e di cogliere le migliori occasioni offerte dagli astri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 5 settembre (Luna in Cancro);

★★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★ lunedì 31 agosto.

♌ Leone: voto 6. I legami affettivi richiedono un pizzico di pazienza in più per mantenere la consueta armonia, evitando di trasformare piccole divergenze d'opinione in inutili motivi di discussione. Ascoltare le esigenze del partner e dei familiari permette di superare facilmente i momenti di tensione, ritrovando quell'intesa calorosa che costituisce la vera forza del segno. Sul versante pratico e professionale è opportuno procedere con cautela, valutando bene i dettagli di ogni impegno prima di prendere decisioni definitive o stringere nuovi accordi.

Fortunatamente la seconda parte della settimana riserva un netto recupero di energia ed entusiasmo, favorendo contatti sociali piacevoli e momenti di distensione in compagnia di amicizie fidate. Mantenendo un atteggiamento equilibrato e costruttivo, si riescono a gestire le priorità con buon senso, trasformando anche le giornate più impegnative in preziose occasioni di crescita personale.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5;

★★★ martedì 1° settembre;

★★ lunedì 31 agosto.

♍ Vergine: voto 6. L'organizzazione delle attività quotidiane richiede un impegno costante, ma una ponderata gestione del tempo permette di portare a termine i compiti più importanti senza accumulare inutile stanchezza.

Nelle relazioni interpersonali e nel contesto lavorativo è consigliabile mantenere un dialogo aperto e pacato, utile a chiarire subito eventuali malintesi e a collaborare con serenità insieme ai propri interlocutori. I sentimenti vivono fasi altalenanti che invitano alla riflessione, offrendo l'opportunità di comprendere a fondo i desideri sinceri del cuore e di rafforzarne le fondamenta. Dedicare il giusto spazio alla vita domestica e alla cura degli affetti consente di ritrovare quell'equilibrio emotivo essenziale per affrontare ogni sfida con lucidità. Con il passare dei giorni la situazione tende a stabilizzarsi, regalando parentesi piacevoli di relax e la soddisfazione di aver gestito ogni situazione con proverbiale saggezza.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 1 e mercoledì 2;

★★★★ lunedì 31, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ sabato 5 settembre;

★★ venerdì 4 settembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Una riflessione approfondita sulle scelte recenti permette di ritrovare il giusto equilibrio, utile per riordinare gli impegni e far fronte alle richieste della vita quotidiana con maggiore serenità. Nei rapporti di coppia e nelle amicizie di lunga data si avverte il bisogno di maggiore autenticità, favorendo un dialogo sincero che aiuta a superare piccole insicurezze passate e a ritrovare la vicinanza desiderata. Per quanto riguarda le questioni pratiche e professionali, è preferibile procedere con un passo cauto ma costante, evitando decisioni affrettate e concentrandosi sul consolidamento di quanto già avviato.

L'ambiente familiare offre un valido sostegno nei momenti di incertezza, garantendo calore e comprensione sincera. Con l'avvicinarsi del fine settimana le energie tornano a salire in modo significativo, regalando momenti piacevoli da trascorrere in buona compagnia per ricaricare lo spirito con positiva leggerezza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ giovedì 3 e venerdì 4;

★★★★ mercoledì 2, sabato 5 e domenica 6;

★★★ lunedì 31 agosto;

★★ martedì 1° settembre.

♏ Scorpione: voto 6. Un approccio pragmatico e determinato guida la gestione delle questioni finanziarie e lavorative, consentendo di risolvere con intelligenza alcuni piccoli ostacoli sorti di recente. La grinta abituale aiuta a mantenere la rotta giusta negli affari, anche se appare opportuno stemperare certi atteggiamenti troppo rigidi nei confronti di collaboratori e colleghi.

Nella sfera sentimentale si avverte il desiderio di vivere emozioni autentiche, spingendo a chiarire eventuali incomprensioni con il partner per costruire un'intesa ancora più solida ed esclusiva. La vita familiare richiede una presenza costante e affettuosa, capace di donare sicurezza alle persone care e di creare un clima rilassante entro le mura domestiche. Riservando momenti preziosi alla cura personale e agli hobby preferiti, si riesce a rigenerare la mente, affrontando i giorni meno brillanti della settimana con ammirevole padronanza e incrollabile lucidità.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 31 e giovedì 3;

★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★ domenica 6 settembre;

★★ sabato 5 agosto.

♐ Sagittario: voto 5.

Alcune giornate richiedono una dose straordinaria di pazienza e flessibilità per far fronte a imprevisti e ritardi che rischiano di rallentare i programmi prestabiliti. Nel lavoro e nelle faccende pratiche è fondamentale non cedere alla fretta, esaminando accuratamente ogni situazione prima di agire per evitare errori dovuti alla disattenzione. Anche nei legami affettivi e in famiglia possono emergere lievi contrasti, spesso causati da parole scappate senza riflettere o da differenti vedute su decisioni imminenti. Mantenere la calma e mostrarsi disponibili all'ascolto, secondo l'oroscopo settimanale, rappresenta la chiave vincente per preservare la serenità di coppia e superare ogni perplessità con grande maturità. Il fine settimana regala finalmente una salutare boccata d'ossigeno, ripristinando l'ottimismo naturale e offrendo l'opportunità di vivere momenti spensierati, capaci di spazzare via le fatiche accumulate nei giorni precedenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ domenica 6 settembre;

★★★★ lunedì 31, martedì 1, venerdì 4 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 settembre;

★★ mercoledì 2 settembre.

♑ Capricorno: voto 7. L'inizio di settimana si prefigura estremamente solido e brillante, consentendo di mettere a segno ottimi risultati nelle attività pratiche e di gestire con maestria le responsabilità personali. La determinazione abituale trova terreno fertile per sviluppare progetti ambiziosi, mentre il dialogo con colleghi e superiori si rivela proficuo e costruttivo. Questa favorevole spinta di concretezza si proietta anche nella vita affettiva, dove la stabilità emotiva dona un senso di profonda sicurezza sia al partner sia ai familiari. Per chi desidera rinnovare un'intesa o chiarire questioni in sospeso, le prime giornate della settimana offrono il clima ideale per farlo con successo e dolcezza. Pur con un piccolo calo di tono verso il fine settimana, la gestione complessiva degli impegni rimane impeccabile, garantendo il pieno controllo sulle situazioni importanti e regalando la bella soddisfazione di traguardi raggiunti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 31 agosto;

★★★★★ martedì 1 e mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 settembre;

★★ sabato 5 settembre.

♒ Acquario: voto 7. La creatività e il desiderio di novità caratterizzano una settimana ricca di stimoli intellettuali e belle opportunità di crescita sociale. Negli affari e nel lavoro le idee originali vengono accolte con grande favore, permettendo di avviare trattative promettenti e di risolvere con brillante ingegno eventuali problemi complessi. La sfera sentimentale vive momenti di grande freschezza, ideali per chi desidera intensificare la complicità di coppia o aprirsi a conoscenze affascinanti e fuori dagli schemi tradizionali. L'armonia con gli amici e i familiari favorisce incontri piacevoli e momenti di spensierata condivisione, capaci di arricchire il tempo libero con grande allegria. Un piccolo calo di energia nella giornata domenicale suggerisce di concedersi un meritato riposo, chiudendo il periodo con la consapevolezza di aver gettato basi solide per i successi futuri.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 2 settembre;

★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 31 e venerdì 4;

★★★ sabato 5 settembre;

★★ domenica 6 settembre.

♓ Pesci: voto 8. Un bell'equilibrio emotivo e una grande sensibilità permettono di vivere una settimana particolarmente felice, coronata dal vertice positivo di venerdì 4 settembre. Nel settore professionale e nelle attività pratiche l'ispirazione affianca una solida capacità d'azione, favorendo il raggiungimento di obiettivi importanti e la risoluzione di vecchie pendenze con ammirevole scioltezza. La vita di coppia risplende di un romanticismo intenso e genuino, capace di riaccendere la passione e di regalare momenti di profonda intesa spirituale con la persona amata. Anche i rapporti familiari e gli affetti più cari traggono beneficio da questa atmosfera serena, riscoprendo il valore del dialogo sincero e della vicinanza reciproca. Ogni momento viene vissuto con profondo coinvolgimento, permettendo di guardare al futuro con fiducia e di assaporare appieno tutte le piccole e grandi gioie della vita quotidiana.

La graduatoria settimanale con le stelle: