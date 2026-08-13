Secondo l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto, i nati sotto il segno del Toro riscopriranno l'armonia in casa e supereranno vecchi attriti grazie a una spiccata socialità. I nativi del Leone vivranno momenti sereni con i figli, ma dovranno evitare argomenti spinosi con i genitori e agire con trasparenza sul lavoro. I Pesci, infine, dovranno preferire la flessibilità alla rigidità tra le mura domestiche e puntare su serietà e consigli di esperti nella vita pratica.

La settimana 17-23 agosto secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Qualche tensione domestica potrebbe incrinare il clima in casa durante questa settimana, ma non lasciatevi scoraggiare: il supporto di Venere riporterà molto presto la serenità, regalandovi momenti intimi e davvero speciali.

Attenzione però a Marte, che in posizione avversa cercherà di seminare un po' di caos. Diversi messaggi rischiano di essere presi nel modo sbagliato, scatenando incomprensioni a catena. Proteggetevi dai malintesi: pesate bene le parole e non fidatevi ciecamente di tutto ciò che sentirete dire. Voto: 6,5

Toro – In questi giorni potreste avvertire qualche interferenza tra le questioni lavorative e quelle familiari, ma nel complesso l'ambiente domestico resterà piacevole. Riscoprirete un'ottima intesa con i genitori, anche se un vecchio attrito con un fratello o una sorella potrebbe riaffiorare: sarà l'occasione giusta per affrontare la situazione con maturità e risolverla una volta per tutte. Mercurio vi renderà eccezionalmente aperti e socievoli, spazzando via ogni rischio di solitudine.

L'affetto delle persone più care saprà riempirvi il cuore di gioia. Voto: 8

Gemelli – La posizione complessa di Nettuno nel vostro cielo potrebbe rendere i rapporti con i parenti meno fluidi del solito. Tuttavia, vi basterà davvero un piccolo sforzo per ritrovare l'armonia e riportare il sorriso in famiglia: mostratevi semplicemente disponibili. Questa settimana vi chiederà di essere flessibili verso i cambiamenti che vi circondano, che si tratti di nuove mentalità o tecnologie. Adattarvi vi permetterà di cogliere il meglio da ciò che vi circonda. Voto: 6,5

Cancro – I pianeti vi regaleranno una settimana di profonda stabilità negli affetti. Saprete farvi carico dei bisogni di chi vi sta accanto con immensa dolcezza, diventando un vero punto di riferimento senza mai risultare oppressivi.

Il vostro spirito d'iniziativa e la voglia di emergere saranno ai massimi livelli, ma evitate di bruciare le tappe: tenete a freno l'impulsività e qualche momento di nervosismo per non rischiare inutili discussioni con gli amici. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle della terza settimana di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Si preannunciano sette giorni sereni nei rapporti con i familiari. Unica accortezza: se vedrete i genitori, evitate gli argomenti più delicati, poiché la presenza di Urano potrebbe accendere scintille improvvise. Con i figli, invece, l'intesa sarà splendida grazie alla protezione di Giove. Nel lavoro e nei vostri progetti mantenete sempre un atteggiamento corretto e trasparente: anche se alcune scorciatoie potrebbero sembrarvi allettanti, agire con integrità vi eviterà spiacevoli complicazioni e vi farà procedere a testa alta.

Voto: 7

Vergine – La vita di tutti i giorni scorrerà sui binari della tranquillità. Questa settimana offrirà un'ottima opportunità per riavvicinarvi a fratelli, sorelle o cugini: se c'è stato un diverbio o una controversia negli ultimi tempi, sfruttate questa settimana per chiarire e fare la pace. Sentirete il desiderio di confidarvi, ma fate attenzione alle chiacchiere tra amici: senza volerlo potreste farvi sfuggire un segreto che vi era stato chiesto di custodire. Voto: 7,5

Bilancia – Saturno torna a sorridervi, regalandovi maggiore serenità nel dialogo con i genitori; se hanno attraversato un momento difficile, vedrete finalmente dei miglioramenti. Anche la gestione dei figli sarà più semplice, aiutandovi a trovare il giusto equilibrio tra fermezza e affetto.

Unico punto critico: l'aspetto dissonante di Giove potrebbe rendere il vostro giudizio un po' ingenuo nei prossimi giorni. L'oroscopo vi invita a mantenere lo spirito critico e di non dare retta a gruppi o persone con facili promesse spirituali. Voto: 7

Scorpione – In casa respirerete un'atmosfera calorosa e spensierata. Dedicate solo un pizzico di attenzione in più alla salute dei più piccoli e verificate con discrezione che siano sinceri con voi. Nel frattempo, Urano stimolerà la vostra vita sociale: non isolatevi tra le mura domestiche. Accettate gli inviti, uscite con gli amici o iscrivetevi a un nuovo corso; sarà la settimana perfetta per fare incontri stimolanti ed arricchire il vostro bagaglio personale.

Voto: 8,5

Oroscopo e pagelle della settimana dal 17 al 23 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarete pronti a circondare i vostri cari di affetto e attenzioni, ma ricordatevi di rispettare i loro spazi per evitare inutili tensioni. Saturno potrebbe spingervi a sfogarvi e a dire qualche parola di troppo: sforzatevi di mantenere la riservatezza. Evitate di condividere dettagli intimi con amici o conoscenti, poiché rischierebbero di diventare di dominio pubblico in pochissimo tempo, lasciandovi un forte amaro in bocca. Voto: 6

Capricorno – I transiti planetari di questa settimana potrebbero creare qualche ombra in ambito domestico. Se i vostri genitori sono anziani, attenzione a non risultare troppo bruschi o autoritari.

Potrebbero emergere anche piccoli rancori tra fratelli legati a questioni economiche o prestiti familiari. Tirati da una parte da Nettuno e dall'altra da Urano, vivrete momenti di forte contrasto interiore: oscillando tra il desiderio di imporvi con determinazione e il rischio di esplosioni emotive di cui vi pentirete subito dopo. Sarà fondamentale un grande autocontrollo. Voto: 5

Acquario – Nei prossimi giorni condividerete momenti di grande complicità e allegria con la famiglia e con i figli. Tuttavia, verso il fine settimana l'influenza di Nettuno potrebbe incrinare leggermente questo clima, facendo sorgere qualche critica di troppo o discussioni sterili: toccherà a voi fare da pacieri. In generale, potreste sentirvi più introversi del solito e fare fatica ad aprirvi; se vi sentirete messi sotto pressione, cercate di non reagire in modo troppo spigoloso.

Voto: 6,5

Pesci – L'atteggiamento migliore per questa settimana sarà evitare di imporre la vostra volontà in casa: un eccesso di rigidità finirebbe solo per incrinare i rapporti e creare un clima teso. Mostratevi comprensivi e aperti al dialogo. Sul fronte pratico, Mercurio in ottimo aspetto vi regalerà un grande senso di responsabilità. Sarete particolarmente attenti ai vostri doveri e preferirete fare le cose per bene, affidandovi al parere di persone esperte piuttosto che all'improvvisazione. Voto: 7