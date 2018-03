Dopo le ultime due edizioni dedicate interamente ad un cast composto da personaggi Vip come concorrenti, ecco che sul piccolo schermo torna il 'Grande Fratello Nip'. L'ultima stagione (non Vip) del reality show, ha visto trionfare Federica Lepanto e risale a circa due edizioni fa. Dopo quest'ultima, chi sarà il nuovo volto a conquistare la prossima edizione del programma? Ma soprattutto, si conosce il nome della conduttrice? [VIDEO] A svelare un'interessante indiscrezione è Davide Maggio attraverso il suo portale sul web: scopriamone di più!

Torna il "Grande Fratello" dal 23 aprile: la conduttrice

Su "DavideMaggio.it" si legge l' indiscrezione che interessa una donna molto conosciuta e chiacchierata del mondo dello spettacolo italiano.

Il suo nome è già molto noto nella rete Mediaset: di chi stiamo parlando? Dopo la smentita ufficiale di Barbara Palombelli (conduttrice della trasmissione 'Lo sportello di Forum'), la fonte appena citata ci rivela il nome di colei che sarebbe già in trattativa con i direttori di Mediaset.

Secondo le indiscrezioni riportate sul sito, #Barbara D'Urso avrebbe recentemente incontrato il direttore risorse artistiche della rete Mediaset. La scelta di optare come conduttrice del Gf Nip 2018 la presentatrice del salotto di 'Pomeriggio 5' è stata presa in considerazione in seguito ai rifiuti da parte di Ilary Blasi e della modella argentina Belen Rodriguez. Quest'ultima, secondo le varie 'voci' circolanti sul web, avrebbe rifiutato la conduzione della nuova edizione del 'Grande Fratello' poiché è incinta di Andrea Iannone.

La nuova conduttrice ha già condotto il "Grande Fratello"

Barbara D'Urso avrebbe dovuto incontrare, qualche giorno fa, il direttore Mediaset, Giorgio Restelli: cosa avrà fruttato questo incontro? La D'Urso accetterà di prendere in mano il timone del reality show più spiato d'Italia? Come ben sappiamo, per Barbara non sarebbe un nuovo incarico nella veste di conduttrice del GF in quanto la donna ha già condotto ben tre edizioni dello stesso programma televisivo (più precisamente la seconda, la terza e la quarta stagione). Manca circa un mese all'inizio di questa nuova stagione: la data di inizio del programma, infatti, è prevista a partire da giorno 23 aprile. Per saperne di più [VIDEO]non ci resta che attendere tutti i nuovi aggiornamenti a riguardo: per non perderli continuate a seguire le nostre notizie. #Grande Fratello 2018 #Anticipazioni Mediaset