Una notizia che sta suscitando scalpore in queste ore è un video circolato in rete in cui l'ex tronista Giulia Cavaglià viene ripresa in un momento intimo nel giardino della sua casa. A riprendere la scena in cui si vede la giovane espletare i suoi bisogni fisiologici è stato il suo fidanzato Francesco Sole. Il famoso youtuber e scrittore ha erroneamente postato il video privato di Giulia che, subito dopo, ha eliminato. A seguito dell'errore commesso da Francesco, Giulia è intervenuta pubblicamente sui social sfogando la sua preoccupazione. L'ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata molto preoccupata in merito alle immagini personali diffuse, soprattutto riguardo alle parti intime chiaramente visibili nel contenuto pubblicato, che violerebbero la sua privacy.

Per tale motivo, la Cavaglià ha incitato tutti gli utenti a segnalare il video qualora dovesse circolare ancora online.

Gossip Francesco Sole e Giulia Cavaglià: l'incidente imbarazzante

"Il video pubblicato per sbaglio da Francesco Sole non sarebbe dovuto finire in rete": ha fatto sapere Giulia. L'ex tronista del people show condotto da Maria De Filippi ha spiegato la ragione di quel video. Stando alle dichiarazioni della ragazza, la giovane coppia stava giocando e scherzando in giardino senza infrangere alcuna legge. L'ex tronista ha deciso di appellarsi ai suoi fan, invitandoli a segnalare il video invece di condividerlo rischiando di alimentare ulteriormente il Gossip.

"In quel video si intravedono le mie parti intime e trovo veramente poco carino condividere questo contenuto.

Se vedete il video vi chiedo gentilmente di segnalarlo in quanto è stato un errore. Per questo vi invito tutti a capire che si sta violando la mia privacy": ha annunciato Giulia attraverso alcune Instagram stories postate sul proprio account.

Giulia Cavaglià ripresa da Francesco Sole: 'Mi sono arrabbiata con lui'

Francesco Sole ha commesso un grosso errore ma Giulia sembrerebbe non aver reagito in maniera del tutto catastrofica. "Il mio fidanzato non è stato molto attento, mi sono arrabbiata con lui ma ovviamente più di tanto non potrei fare": ha dichiarato la Cavaglià in merito allo sbaglio di Francesco.

La preoccupazione più rilevante per l'ex tronista risiede nella viralità del suo video; a riguardo ha dichiarato che molte ragazze, ogni giorno, vengono ricattate per contenuti del genere.

Malgrado l'incidente di percorso, Giulia e Francesco vivono serenamente insieme. Lo scrittore è molto innamorato dell'ex tronista e (stando alle dichiarazioni dello stesso) è grazie alla sua fidanzata se il ragazzo ha deciso di tornare a lavorare nel mondo televisivo. Alla Cavaglià ha fatto una grande promessa d'amore attraverso le testuali parole: 'Lei è la donna con la quale spero di trascorrere tutta la mia vita'.