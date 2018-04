Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutte le polemiche scoppiate dopo la conclusione della storia d'amore di #alex migliorini ed Alessandro D'amico [VIDEO]. Quest'ultimo, infatti, nelle scorse ore è tornato nuovamente a parlare di lui, di Alex e dei motivi che li hanno portati a lasciarsi qualche settimana fa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Critiche e polemiche sui sentimenti di Alessandro D'amico

Tutti gli amanti del gossip e di Uomini e Donne [VIDEO] sicuramente ricorderanno come sono andate le cose fra Alex Migliorini ed Alessandro D'amico e come è finita la loro storia d'amore qualche settimana fa.

I due giovani diversi giorni fa avevano annunciato via social di essersi lasciati a causa del fatto che uno dei due si era reso conto di non amare l'altro. Nello specifico, Alex aveva dichiarato che la sua storia d'amore con Alessandro era finita a causa del fatto che quest'ultimo si era reso conto di non amarlo veramente. Ovviamente i fans della coppia non hanno preso benissimo le parole del Migliorini ed hanno cominciato a criticare pesantemente Alessandro sui social. In particolar modo i fans di #Uomini e donne hanno accusato l'ex corteggiatore di aver preso in giro Alex nello show di Maria De Filippi e anche dopo. Per questa ragione Alessandro è stato costretto in più di un'occasione ad intervenire sui social per sedare le critiche ed i commenti negativi che riempivano i suoi account e spiegare a tutti i fans quello che stava succedendo fra lui ed Alex.

La dichiarazione inaspettata

Nelle scorse ore Alessandro D'amico ha rilasciato una nuova intervista alla popolare rivista "Nuovo TV" dove spiega nuovamente i motivi per cui lui ed Alex non stanno più insieme. Il giovane, infatti, ha dichiarato che la sua storia d'amore con l'ormai ex tronista veneto è finita a causa di alcune loro incompatibilità di carattere. Inoltre il D'amico ha anche specificato che le incompatibilità di cui parla non erano circoscritte soltanto alla sfera caratteriale ma interessavano anche quella intima di coppia. C'è da dire comunque che Alessandro ha anche affermato che la relazione col Migliorini si è conclusa in malo modo anche a causa della mancanza di carattere di quest'ultimo. L'ex corteggiatore infatti ha anche aggiunto che Alex nel corso della loro storia non ha saputo dargli quella sicurezza e quella protezione che lui necessitava. #Uomini e Donne News