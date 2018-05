Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda il Capitano Maria [VIDEO]. La serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti stasera è arrivata già alla fine della prima stagione. Stasera, infatti, su Rai 1 si scoprirà cosa realmente ha visto Luce.

La fiction ambientata in Puglia, grazie alla bellissima trama, ha ottenuto un grande successo raggiungendo i sei milioni di telespettatori. Inoltre, nell'attesa dell'ultimo episodio, i fan si stanno già chiedendo se il prossimo anno ci sarà un ritorno della Guerra. Scopriamo insieme i dettagli.

Il Capitano Maria: ci sarà una seconda stagione?

Il Capitano Maria è senza dubbio una delle fiction più seguite attualmente sulla rete Rai.

Purtroppo stasera sarà trasmessa l'ultima puntata e gli appassionati si stanno già chiedendo se potranno rivedere ancora una volta il Capitano Guerra.

Maria, oltre ad essere un Carabiniere è anche una madre e come tutte le donne (madri di famiglia) è costretta ogni giorno a superare numerosi ostacoli. La donna, con la morte del marito, si è trovata a gestire i suoi figli da sola senza però accorgersi che i suoi ragazzi si sono fatti trasportare da cattive amicizie. Come anticipato da Andrea Bosca (Enrico Labriola), molti misteri saranno risolti nell'ultimo episodio spiegando che molto probabilmente potrebbe esserci una seconda stagione. Anche Francesco Colella ha voluto dire la sua, svelando però che la mini serie non è stata realizzata con lo scopo di un prosieguo.

Il capitano Maria: anticipazione ultima puntata

Nell'ultimo episodio che vedremo stasera dalle ore 21.30 non mancheranno di certo i colpi di scena.

Il Capitano Maria con la collaborazione di Venturi troverà una soluzione per il giovane Riccardo. Purtroppo, lui e gli altri bambini saranno colpiti da una grave malattia, contratta a causa del materiale tossico presente nei container.

Tancredi e la sua fidanzata, invece, saranno impegnati a preparare il loro matrimonio deciso da un certo 'svedese'. Infine, la Guerra capirà che dietro la misteriosa morte del marito nulla è accaduto per caso. Il Magistrato del tribunale dei minori, a causa dei suo lavoro e soprattutto di alcune indagini che riportavano al 'traffico di uomini' non è riuscito a salvarsi.

Al momento è tutto non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo e non solo continuate a seguirmi [VIDEO].