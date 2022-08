Continua su Canale 5 la messa in onda di Terra Amara. La soap opera di origini turche sta ottenendo un grande successo, motivo per cui Mediaset avrebbe deciso di continuare la programmazione anche nel periodo autunnale, probabilmente al posto di Una Vita.

Secondo le anticipazioni sulle prossime puntate Yilmaz, dopo essere tornato in libertà, vuole vedere a tutti i costi vedere Zuleyha.

Il ragazzo vuole sapere il vero motivo per cui ha sposato Demir Yaman e si dirige verso la loro dimora. Purtroppo lungo il tragitto si trova a fare i conti con un nuovo dramma: una distrazione lo porta a investire un bambino.

Anticipazioni, Terra Amara: Yilmaz vuole vedere Zuleyha

Yilmaz è riuscito a trovare la sua libertà ancora una volta grazie a Fekely, l'uomo conosciuto all'interno del carcere. Anche lui ha un conto in sospeso con la famiglia Yaman e ha in serbo per loro una vendetta.

Akkaya ha bisogno di vedere Zuleyha ed è pronto a tutto pur di incontrarla. Il ragazzo vuole capire cosa l'ha spinta a sposare Demir così all'improvviso.

D'altra parte anche la sua ex fidanzata è ansiosa di vederlo, soprattutto da quando ha scoperto che non è morto, come le hanno fatto credere sua suocera e suo marito.

Yilmaz si presenta alla festa, ma Demir lo allontana

Ottenuta la protezione da Fekeli, Yilmaz è deciso a portare avanti il suo piano e a ritrovare Zuleyha.

Inconsapevole del fatto che la donna lo creda ormai morto da diversi mesi, Akkaya si presenta a una festa per imprenditori.

Zuleyha resta senza parole quando se lo trova di fronte, ma Demir non le permette in nessun modo di avvicinarsi. Yilmaz, vedendola al fianco di Demir, crederà di aver perso la sua amata per sempre.

Yilmaz investe un bambino

Le anticipazioni di Terra Amara fanno sapere che per Yilmaz sono in arrivo nuovi problemi. Mentre Fekeli cerca di convincerlo a mantenere la calma contro gli Yaman, il ragazzo vuole delle risposte dalla sua Züleyha.

Proprio mentre si dirige verso la villa, una distrazione lo porta a investire un bambino: si tratta di un piccolo pastore.

Il giovane si ferma e gli presta soccorso: capita la gravità lo trasporta in ospedale.

Mentre Yilmaz corre per salvare la vita al piccolo, in paese tutti parlano di ciò che è accaduto. La notizia giunge anche alle orecchie di Gaffur. che immediatamente avverte Hunkar. La donna, così, non perderà un attimo di tempo per mettere in atto un nuovo piano e allontanare sua nuora dal suo amato.