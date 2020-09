Ultimo appuntamento con L'ora della verità in onda il 6 settembre su Canale 5. La Serie TV francese, tratta dal romanzo noir "Tempo assassino", è già stata trasmessa in Francia, Belgio e Svizzera e ha riscosso un discreto successo anche in Italia.

Gli spoiler relativi alla terza e ultima puntata rivelano che Palma riuscirà a tornare libera, scappando dal luogo in cui è imprigionata. La giovane, però, dopo 25 anni rinchiusa, viene accecata dalla luce del sole e finirà in un precipizio. Intanto Valentine scomparirà misteriosamente nel nulla e la donna penserà che dietro il rapimento della figlia ci sia lo zampino di Cervone.

L'ora della verità, terza puntata: Palma finalmente libera, Valentine sparisce nel nulla

Le anticipazioni de L'ora della verità, riguardanti la puntata di domenica 6 settembre, annunciano molti colpi di scena. In particolare nel settimo episodio, Clotilde riuscirà a far liberare dal carcere Orsu. L'uomo, allora, le rivelerà il punto in cui Palma è tenuta segregata e la porterà da lei.

Cervone tenterà qualsiasi cosa pur di fermarla, incluso rapire la piccola Valentine. Infatti, quando la donna raggiungerà i propri genitori per prendere la bambina, non la troverà. Intanto, Palma riuscirà finalmente a liberarsi e a uscire dal nascondiglio.

Stephanie chiede spiegazioni a Cassanu sulla lettera del padre

Purtroppo, per Palma nulla sarà semplice. La giovane donna, una volta uscita dal bunker, viene "accecata" dal sole - alla cui luce non è più abituata - e quindi scivolerà in un dirupo. Stephanie dopo aver letto la lettera che suo padre le ha lasciato prima di morire, si recherà da Cassanu per avere spiegazioni.

Nell'ottavo e ultimo episodio de L'ora della Verità, finalmente tutti i misteri saranno svelati: chi ha tenuto imprigionata la donna sconterà le sue pene.

Riassunto puntata precedente

Nella seconda puntata, andata in onda il 31 agosto scorso, Valentine è caduta in mare, in suo soccorso è arrivato Orsu.

L'uomo si è accorto che qualcuno ha manomesso la sua imbracatura per ucciderla. Clotilde ha ritrovato in casa una vecchia catenina di sua madre, comparsa improvvisamente. La donna decide di indagare, iniziando proprio da alcune foto che la "riportano indietro nel tempo", precisamente nel 1994.

Intanto, Palma non è morta e grazie all'aiuto di Orsu riesce a mettersi in contatto con sua figlia, dicendole di essere viva. Infine, Jakob chiama la sua amica Clotilde per rivelarle un segreto. Purtroppo, quest'ultima quando si reca all'appuntamento non lo trova e, insieme a Schreiber, capisce che sono scomparse anche le foto della mamma.