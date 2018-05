A poche settimane dalla fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, la beauty influencer continua a tirare qualche frecciatina di troppo al deejay veronese, ma non è solo lei ad accusare il ragazzo, bensì anche i fan della ragazza. Giulietta, infatti, può contare sul sostegno di tanti follower che anche durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello l'ha sempre sostenuta e difesa a spada tratta dalle critiche sui vari social. Ricordiamo che Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO] si erano conosciuti nel dating di Uomini e donne e proprio il deejay veronese aveva scelto la sua principessa romana.

In seguito alla rottura con Damante, Giulia aveva abbandonato la casa che condivideva con il suo ex compagno ma il vero e proprio colpo scena è arrivato quando, secondo alcune indiscrezioni, la De Lellis avrebbe scelto una nuova casa, sempre in quel di Verona.

In ultimo, l'ultima frecciatina della beaty influencer lanciata al suo ex fidanzato sarebbe arrivata sempre attraverso il suo profilo Instagram ed avrebbe detto ad alcune persone che continuavano ad ipotizzare un presunto tradimento: "Andrea mi vedrà l'anno del mai". Dunque, i Damellis sono stati da subito stoppati nel pensare e soprattutto sperare ad un eventuale ritorno di fiamma.

Andrea Damante, preso di mira dal web

Per Andrea Damante, da quando ha chiuso la relazione con Giulia De Lellis, sembra non essere assolutamente un buon periodo, soprattutto nel mondo dei social. Da quando è iniziata a trapelare la notizia di più possibili tradimenti da parte del ragazzo nei confronti della ragazza romana, sono arrivati sempre più numerosi i commenti negativi contro Damante, tanto che lo stesso ex tronista ha minacciato di incorrere ad azioni legali [VIDEO] contro chi continuasse con tali accuse.

Questa volta, però, lo scontro attraverso i social è arrivato con Guendalina Canessa. L'ex gieffina e molto amica di Giulia De Lellis avrebbe offeso il deejay con parole piuttosto pesanti che non stiamo qui a riportare. A tale commento Damante, per rispondere all'ex gieffina, avrebbe postato una nuova Instagram Stories mentre canta e balla in accappatoio. Chissà cosa avrebbe voluto dire Andrea Damante alla ragazza. Fatto sta che ad oggi Andrea Damante è uno dei deejay più richiesti in Italia e di certo il tempo da dedicare a queste cose diventa davvero poco.

Chissà la situazione come si evolverà nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, visto che i vari utenti sui social ormai sembrano aver preso sempre di più le difese di Giulia De Lellis.