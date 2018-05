È uno dei personaggi più conosciuti e amati a livello internazionale, anche se ha fatto molto discutere la critica: stiamo parlando di Rodrigo Alves, più conosciuto al grande pubblico come 'Ken umano'. Il 35enne brasiliano ha subito più di cinquanta operazioni chirurgiche e alcune di queste hanno suscitato molto scalpore ma altrettanta curiosità. Ospite di numerose trasmissioni in tutto il mondo, in Italia si è fatto conoscere all'interno dei programma 'Domenica Live' e 'Pomeriggio Cinque' di Barbara D'Urso, che ha voluto facesse una breve partecipazione anche al 'Grande Fratello 15 [VIDEO]'.

Per questo motivo lo abbiamo intervistato in esclusiva per farci raccontare qualcosa di più su di lui e ai nostri microfoni ha parlato anche delle prossime esperienze lavorative.

Ciao Rodrigo, grazie di aver accettato questa intervista ed essere qui con noi. Per prima cosa raccontaci qualcosa di più su di te che i tuoi numerosi fan ancora non conoscono.... Vogliamo sapere tutto.

Amo molto l'arte e la natura, sono una persona molto semplice; quando sono a casa mia mi piace stare senza vestiti e con i capelli in disordine! Ci sono tanti aspetti di me che voglio far conoscere al pubblico italiano, però preferisco farlo pian piano, tornerò presto in Italia per imparare bene l'italiano che sto studiando in maniera intensiva.

Rodrigo Alves si racconta a 360 gradi

Sei stato pochi giorni nella casa del 'Grande Fratello 15': cosa ne pensi degli altri ragazzi e ragazze presenti? Cosa ne pensi di Aida Nizar e chi è la persona che ti è piaciuta di più tra i concorrenti?

Ho fatto una partecipazione vip di 48 ore nella casa ed è stata una grande esperienza stare senza telefono [VIDEO], tv e Internet.

Tutti i ragazzi e le ragazze sono stati carini con me, non avevo biancheria intima in valigia e due ragazzi mi hanno dato il loro che ho conservato. Penso che 'Tarzan' Alberto sia il miglior concorrente, ha davvero un grande cuore. Ho incontrato per pochissimo tempo Aida, penso sia molto forte ma cerca troppo di impressionare il pubblico. Tutto quello che vuole è farsi amare e avere una bella carriera in tv, cosa che le auguro possa succedere presto. Avrebbe bisogno di essere guidata o consigliata su come poter diventare una star televisiva senza cercare di impressionare così tanto gli spettatori.

Come commenti le recenti frasi di Giacomo Urtis in merito ad una vostra relazione? Dice che avete avuto una storia d'amore qualche mese fa, ma non vi siete mai detto addio. Per caso state insieme ancora?

Io e Giacomo Urtis siamo sempre stati solo grandi amici, non capisco perché continua a dire che abbiamo avuto una storia! Io adoro Urtis, mi piace stare accanto a lui e mi sento protetto e felice.

Sarebbe però il mio fidanzato ideale se stessimo insieme.

Come vedi il tuo futuro tra 10 anni?

Vedo me stesso meglio di come sono ora e fare un bel programma tv. Sono uno showman ed entro 10 anni voglio condurre un grande show televisivo...

Vuoi fare ancora altri interventi?

Niente più interventi, sono grasso ora e voglio dimagrire naturalmente con la dieta e l'esercizio fisico.

Quali sono i tuoi futuri progetti professionali?

Passerò tutta l'estate in Italia per studiare in maniera intensiva la lingua, sto lavorando al mio libro autobiografico in uscita. Sto inoltre progettando la mia linea di moda e cosmetica in collaborazione con Giacomo Urtis e ci sono altri programmi televisivi di cui però al momento non posso parlare.