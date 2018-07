Emma Marrone è ormai stufa degli attacchi sui social. Che l'artista pugliese, reduce dal bel gesto nei confronti dei bambini dell'Ospedale Bambin Gesù, possieda un grande carattere ed una spiccata personalità non è una novità. In caso qualcuno avesse delle perplessità, lei ha pensato benissimo di tenere sui social una nuova discussione sull'argomento, ribattendo con ironia a chi la punzecchiava su Instagram. La ragione della polemica? Sembra che l'ex allieva di Amici non sia proprio bravissima a pulire i fornelli della sua cucina. Dopo l'ennesimo attacco, la cantante salentina ha perso le staffe e ha tenuto a chiarire la situazione.

Emma e la polemica della cucina sporca: cosa è accaduto

Tutto è iniziato in una calda mattinata d'estate di oggi, venerdì 20 luglio.

Emma Marrone ha diffuso una Instagram Stories sul suo profilo con lo scatto di una caffettiera sui fornelli e fin qui, non c'è nulla di male. La fotografia però, grazie alla luce naturale, ha mostrato che i fornelli della cucina non fossero proprio puliti e che probabilmente non venissero "ripassati" da un po'. La situazione, però, sembra rientrare nella totale normalità, senza presentare nulla di particolarmente scandaloso o vergognoso (né tanto meno strano): chiaramente, tanti dei suoi follower sul social non erano affatto d'accordo. Così, la povera Emma, si è ritrovata sommersa da una serie infinita di critiche, derisa e perfino rimproverata duramente per le condizioni della cucina [VIDEO], anche in modo piuttosto prepotente. La risposta dell'artista è arrivata ancora attraverso una Instagram Stories, più o meno dopo un'ora dallo scatto della moka.

E' semplicemente un filmato in cui la cantante (senza tralasciare un po' di pungente ironia) ha risposto a tono a tutti quelli che le hanno fatto notare la pulizia approssimativa dei fornelli. "Comunque, volevo spiegare a tutte le signorine Rottenmeier che la cucina è mia e la pulisco quando mi pare. E penso a tutte le donne che non cucinano con la scusa di non sporcarla. Ogni tanto non siate pesanti perché non vi si regge!", ha fatto sapere l'artista.

Emma partirà con un tour a partire da febbraio 2019

Emma Marrone si sta godendo in perfetto relax le sue ferie nella splendida Sicilia, ma come sappiamo, per lei la musica e i live sono un pensiero davvero molto importante. Infatti, è giunta l'indiscrezione che da lunedì 16 luglio, e da lunedì 23 luglio, sono partite le prevendite per la seconda parte del suo tour [VIDEO], Essere qui, che comincerà a partire da febbraio 2019. Ecco tutte date pubblicate: 15 febbraio al Pala Florio di Bari, 16 febbraio al Pala Calafiore di Reggio Calabria, 18 febbraio al Pala Sele di Eboli, 20 febbraio al Modigliani Forum di Livorno, 22 febbraio al Pala Promoteo di Ancona, 23 febbraio all'Unipol Arena di Bologna, 26 febbraio Mediolanum Forum di Assago a Milano, 27 febbraio al Pala George di Montichiari di Brescia e il primo marzo al Palalottomatica di Roma.