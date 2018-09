Ieri, 17 settembre è andata in onda la settantanovesima edizione [VIDEO] di Miss Italia, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Il concorso di bellezza si è tenuto a Milano, città che per la prima volta ha ospitato l'evento. Quest'anno ci sono state diverse novità, tra cui l'eliminazione della fascia Miss Curvy e la partecipazione di Chiara Bordi, una miss portatrice di protesi alla gamba. Patrizia Mirigliani, organizzatrice dell'evento ha voluto fortemente la presenza della Bordi in quanto rappresenta un'ode alla bellezza che supera ogni limite, mentre ha tolto la fascia dedicata alle bellezze formose perché ritenuta "discriminatoria".

Lo svolgimento della serata di Miss Italia 2018

L'elemento più importante della competizione è stato il televoto, che in questa edizione aveva un valore del 50%. L'opinione dei telespettatori, infatti, è stata aggiunta a quella della giuria composta da Maria Grazia Cucinotta, Tullio Solenghi, Alessandro Borghese, Massimo Lopez, Filippo Magnini, Pupo ed Andrea Scanzi. Dopo la presentazione ed alcune prove, sia sull'estetica e che sulla cultura generale, le partecipanti da trentatré sono calate. Nel corso della serata, per di più, è stata ospitata l'ex Miss Italia, Alice Rachele Arlanch, trionfatrice dell'edizione 2017 del famoso concorso di bellezza italiano. La giovane trentina ha parlato del suo anno da Miss, ricco di soddisfazioni e responsabilità, e ha ringraziato tutti per la bellissima opportunità.

In primis la dedica è stata proprio per Patrizia Mirigliani, che ha sua volta si è congratulata con la stessa Arlanch. Successivamente, la ragazza si è tolta la corona per darla alla nuova Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Carlotta Maggiorana è un volto già noto in tv

Carlotta Maggiorana ha battuto Fiorenza D'Antonio, che si è aggiudicata il titolo di Miss Social e quello di seconda classificata e Chiara Bordi, la concorrente più chiacchierata [VIDEO] di quest'edizione di Miss Italia per via della sua protesi alla gamba. Carlotta ha 26 anni, viene dalle Marche e non è un volto nuovo nel mondo della televisione. Prima di partecipare a Miss Italia ha infatti lavorato come showgirl ad Avanti un altro e Paperissima e ha preso parte del cast de L'onore e il rispetto, nota fiction con attore protagonista Gabriel Garko. Come se non bastasse, la Maggiorana ha recitato assieme a Brad Pitt e Sean Penn ed è stata inviata per il Mondiale di Superbike. La ragazza ha confidato di aver preso parte al concorso già qualche anno fa ma di averlo lasciato in quanto è stata ingaggiata per la trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro.