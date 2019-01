Advertisement

Lunedì 7 gennaio tornerà in onda Uomini e donne con il consueto appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Nel corso di questi giorni di festa, però, la redazione del programma è costantemente all'opera per registrare le puntate da mandare in onda la prossima settimana.

Ieri, venerdì 4 gennaio, sono state effettuate le registrazioni di una puntata del trono over e, stando a quelle che sono le anticipazioni in merito, è accaduto un fatto assolutamente inaspettato [VIDEO].

Maria De Filippi e tutto il programma sono stati presi in giro da Armando e Noel dal momento che i due esponenti si vedevano di nascosto per volere di lei. A confessare tutto è stato Armando che, tornato in studio, ha voluto liberarsi di questo peso tenuto dentro per tanto tempo.

Uomini e Donne: Armando e Noel non sono stati più chiamati dalla redazione

Per quanto la redazione di Uomini e Donne stia attenta ai protagonisti che vi mettono piede, è impossibile riuscire a tenere sotto controllo tutti. Non è la prima volta, infatti, che qualche concorrente compie delle azioni all'insaputa della redazione. Alcune cose sono emerse con il tempo, altre restano tutt'ora segrete. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere Armando ha deciso di tornare in studio per fare delle rivelazioni inaspettate.

Lui e Noel sono stati allontanati dalla trasmissione poiché una delle ultime discussioni avute in studio ha un po' insospettito la padrona di casa Maria De Filippi, [VIDEO] pertanto, si era deciso di non chiamarli più e non coinvolgerli nel programma.

Dopo un po' di tempo, però, Armando ha sentito il bisogno di presentarsi dicendo di dover fare delle confessioni importanti. Il ragazzo ha confessato che lui e Noel si vedevano di nascosto durante il loro percorso a Uomini e Donne.

La confessione di Armando lascia tutti senza parole

Lui si recava molto spesso a Pescara per incontrare la donna che frequentava e lei, diverse volte, lo ha raggiunto a Napoli. Il tutto, però, pare sia stato fatto all'oscuro della redazione perché Noel avrebbe spinto Armando a tenere la cosa segreta in modo da incrementare la loro visibilità e i loro giorni di permanenza in studio.

La rivelazione di Armando è stata a dir poco sorprendente. Nel frattempo Noel ha preferito la strategia del silenzio, il che lascia sempre più spazio all'ipotesi secondo cui la versione del suo ex compagno sia quella reale. Come si evolverà la situazione?