Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono regalati un pomeriggio spensierato per le vie del centro di Milano insieme al figlio Santiago.

I due ex coniugi dopo la separazione avvenuta nel 2015 erano sembrati piuttosto tesi, ma complice anche l'amore per il primogenito nato dal loro matrimonio, tra i due è tornato il sereno. Belen e Stefano sono stati paparazzati dai fotografi della rivista Diva e Donna e da subito si sono mostrati in atteggiamenti piuttosto complici ed intimi.

I due coniugi hanno trascorso il pomeriggio al parco a ridere e scherzare con il piccolo Santi, per poi passeggiare a braccetto. I paparazzi della nota rivista di Gossip oltre ad immortalare la ex coppia, hanno fotografato un dettaglio che era impossibile non notare.

All'anulare della showgirl argentina è comparsa di nuovo la fede nunziale. Attualmente questo risulta un vero e proprio giallo, in quanto tra Belen e Stefano non c'è nessun ritorno di fiamma. Altri invece sostengono che tra i due vi sia un vero e proprio ritorno di fiamma, anche perché lo stesso partenopeo ha più volte cercato di riconquistare la sua ex moglie. Quella che invece al momento sembra l'unica certezza è che la più grande di casa Rodriguez si è regalata il Capodanno in Argentina, ovvero nella sua terra nativa. Stefano De Martino invece sembra aver voltato pagina accanto alla top model Chiara Scelsi. [VIDEO]

Stefano De Martino e Chiara Scelsi: sempre più vicini

Stefano De Martino dopo aver archiviato la storia d’amore con la sua ex moglie Belen Rodriguez, sembra aver ritrovato il sereno con la top model Chiara Scelsi [VIDEO].

Stando alle indiscrezioni lanciate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, i due sono sempre più vicini. Nell’arco di pochi giorni sono stati paparazzati insieme per ben due volte, nel centro di Milano intenti a fare shopping. Tuttavia come accaduto in passato con Gilda Ambrosio, il ballerino professionista di Amici non ha ancora confermato o smentito le voci dei rumors.

Belen Rodriguez: Capodanno in Argentina

Belen Rodriguez dopo aver trascorso un Natale poco sereno per via dello stato di salute di suo padre, ha deciso di trascorrere l'arrivo del nuovo anno nella sua terra nativa: in Argentina. La più grande di casa Rodriguez [VIDEO]oltre a passare i nuovi giorni dell'anno in compagnia dei suoi amici di sempre, si sta godendo il sole ed il mare della sua terra. Il tutto è possibile vederlo attraverso alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram.