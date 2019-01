Advertisement

Advertisement

Nelle ultime settimane Deianira Marzano è al centro del Gossip per aver puntato il dito contro diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Ha avuto uno scontro con Pietro Gollini per aver ipotizzato un suo tradimento ai danni di Silvia Provvedi mentre era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo ha voluto rendere pubbliche le reali intenzioni di Lara Rosie Zorzetto pubblicando dei suoi audio [VIDEO], in cui afferma di voler costruire la sua carriera televisiva ai danni di Michael De Giorgio.

Leggi anche Francesco Chiofalo fa un gesto di buon auspicio, ma non si mostra sui social

Stavolta, invece, ha attaccato Mara Fasone, l'ex tronista di Uomini e donne: secondo quanto riportato da un'amica della Marzano, la ragazza avrebbe accolto l'arrivo del nuovo anno in una struttura lussuosa.

Advertisement

Come se non bastasse ha goduto della compagnia di un uomo più grande di lei. Molti hanno pensato all'ex fidanzato, però ciò che sta facendo discutere è ben altro.

'In televisione hai solo recitato un copione'

Con svariate Instagram Stories l'opinionista di Barbara D'Urso ha espresso i suoi dubbi sulla lealtà della bella siciliana: "Una mia cara amica ha trascorso le feste con il compagno in un albergo a Montecarlo da mille euro a notte. In questo albergo, che non possono permettersi tutti di alloggiare, c'era anche Mara. Non era sola, ma in compagnia di un uomo molto più grande di lei [VIDEO]. Non ho nulla da dire sul fatto che abbia festeggiato lì l'arrivo del nuovo anno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita. Il paradosso della faccenda è che Mara davanti alle telecamere ha fatto la sceneggiata che viveva con la sua famiglia numerosa in due metri quadrati.

Advertisement

Ha detto più volte di aver patito la fame e di condurre un tenore di vita umile e poi? La ritroviamo in un luogo immerso nel lusso". La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere, così ha avuto inizio uno scontro sui social con toni abbastanza accesi.

'Se non vuoi essere giudicata, dovevi restare a casa'

Mara ha contattato in privato Deianira per dirle di moderare i toni perché non tollera il fatto di essere giudicata da un'estranea. A quel punto l'opinionista le ha scritto testuali parole: 'Ti sei sempre lamentata delle tue umili condizioni. Se fosse stato tutto vero, saresti andata a fare le pulizie a casa della gente, anziché andare in televisione. Se non vuoi ricevere critiche, non devi metterti davanti alle telecamere. Mi arrabbio perché non è giusto che tu prenda in giro coloro che ti hanno dato la popolarità'.