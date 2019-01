Advertisement

Una vita torna su Canale 5 con le puntate dal 7 all’11 gennaio. Nell'episodio andato in onda domenica, Lolita ha finalmente sconfitto la maledizione che la voleva morta. Ora non c'è più nulla che la possa tenere lontana da Antonito, sempre che il giovane righi dritto e non combini qualche altro pasticcio. Intanto Adela continua a vaneggiare, inventandosi finti spasimanti e storie avvincenti. Simon, deciso a starle vicino, si prepara alle nozze ma con un'ombra che non gli lascia pace nell'animo.

Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] ci riservano un clamoroso colpo di scena, in quanto vedremo Elvira tornare ad Acacias e apparire come un fantasma proprio durante il matrimonio di Simon e Adela.

Intanto Samuel verserà in condizioni gravissime dopo il furente litigio con il fratello Diego. Inutile dire che tutto ciò è stato macchinato dalla perfida Ursula...

Una Vita, anticipazioni puntate Canale 5: Samuel in gravi condizioni

Ursula è un'abile macchinatrice e sta facendo di tutto per rovinare la vita di Blanca. Il suo piano è andato a buon fine, visto che Samuel ha sorpreso la ragazza mentre bacia Diego. Tra i fratelli Alday è scoppiato un violento litigio, finito con la caduta rovinosa di Diego. Il ragazzo ha sbattuto violentemente la testa contro uno spigolo, perdendo i sensi. Intanto Ursula non viene lasciata in pace dalla misteriosa figura in nero, che le ha lasciato in bella vista una moneta antica. La Dicenta crederà che la donna sia Cayetana, tornata ad Acacias per vendicarsi.

La stessa sensazione sarà quella di Fabiana. Diego verrà ricoverato d'urgenza in ospedale e Blanca si sentirà in colpa, tanto da sposare proprio nel nosocomio Samuel, con grande dispiacere di Ursula.

Il matrimonio di Simon ed Adela interrotto da Elvira

Finale di settimana da urlo, come promettono le anticipazioni di Una Vita [VIDEO]. Simon ed Adela si sono sposati ma, appena pronunciato il 'Sì' ecco arrivare Elvira vestita di stracci. La Valverde, vedendo il suo amore all'altare perderà i sensi. Simon la soccorrerà immediatamente, anche se ormai è troppo tardi, il matrimonio è stato celebrato.

Brutta aria tra Lolita e Antonito; Ramon è contrario alla loro relazione e lo metterà davanti ad una condizione: se vuole ancora un tetto, dovrà lasciare la sua amata. Finalmente, Simon ed Elvira potranno chiarirsi. La Valverde racconterà al Gayarre di essere stata rapita dal padre, con l'intento di farle sposare Demir Burak. Come evolverà la situazione? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Una Vita.