Beautiful ritornerà con una puntata speciale oggi, domenica 6 gennaio [VIDEO], alle ore 14.00 su Canale 5. Domani 7 gennaio, invece, l'appuntamento tornerà regolare alle 13.45 e le anticipazioni rivelano che, dopo l'arresto di Ridge per il tentato omicidio di Bill, sua moglie Brooke si recherà da Bill in ospedale per chiedere spiegazioni. Nel frattempo, Steffy e Hope avranno un chiarimento durante il quale la Logan chiederà scusa alla Forrester per come si è comportata cn Liam.

Anticipazioni Beautiful lunedì 7 gennaio: Brooke va da Bill per chiedere spiegazioni

Bill Spencer, dopo essersi svegliato dal coma, causato da un colpo di pistola, decide di rivelare chi è stato il colpevole.

Dalla sua bocca esce fuori il nome di Ridge Forrester il quale, a detta della vittima, si sarebbe voluto vendicare per quanto accaduto con sua figlia Steffy. Ridge, così, viene arrestato e condotto in carcere sotto lo sguardo incredulo di tutti.

Effettivamente l'uomo potrebbe essere il colpevole dal momento che risulta essere stato l'ultimo ad aver visto Bill prima del tentato omicidio. Saputa la notizia, Brooke si recherà in ospedale da Bill per chiedergli spiegazioni in merito alle sue accuse che sono, per la donna, naturalmente assurde ed infondate.

Ridge continuerà a dichiararsi innocente ma molto presto accadrà un colpo di scena che cambierà le carte in tavola. [VIDEO]

Hope va da Steffy chiedendo scusa per aver rivelato a Liam la proposta di matrimonio fatta da Bill a sua moglie

In casa di Steffy e Liam, nel frattempo, le cose non sembrano andare molto bene. Dopo che Hope ha rivelato al ragazzo della proposta di matrimonio che Bill ha fatto a Steffy prima di essere sparato, le cose tra Liam e la Forrester si sono drasticamente compromessa.

Così, in preda a dei forti sensi di colpa, Hope deciderà di raggiungere Steffy per avere con lei un chiarimento. Le due ragazze inizieranno a parlare e dalla conversazione emergeranno le scuse dfi Hope per non aver lasciato alla ragazza il tempo di parlare in prima persona con suo marito di quanto fosse accaduto con lo Spencer senior.

Steffy, però, continua ad essere molto titubante su Hope, una delle ultime conversazioni avute con lei ha messo in evidenza l'esistenza di sentimenti ancora forti e vivi che la Logan proverebbe nei confronti di Liam, pertanto, il rischio che la figlia di Brooke possa tentare di riconquistare il suo vecchio amore sono ancora molto elevate.