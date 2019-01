Advertisement

In questa serata dell'Epifania, su Rai Due andrà in onda alle ore 21,20 Cenerentola, la versione live action del classico d'animazione Disney [VIDEO] del 1950. Nella pellicola del 2015, diretta da Kenneth Branagh, la sfortunata e dolce protagonista è interpretata da Lily James.

La trama del film non si distacca dalla fiaba classica, anzi ne attinge a piene mani. La giovane Cenerentola è un'orfana vessata dalla matrigna e dalle sorellastre. Quando incontra il vero amore dovrà superare insidie e ostacoli per riuscire a trovare la felicità che merita.

Ad aiutare Cenerentola, oltre ai suoi amici topolini, ci sarà la Fata Madrina.

Cenerentola: trama del film del 2015

Ella è una giovane coraggiosa e gentile che da bambina ha perso la madre.

Il padre, dopo alcuni anni, si risposa con Lady Tremaine che ha altre due figlie, Anastasia e Genoveffa. Dopo la morte del padre, Ella, soprannominata Cenerentola [VIDEO], rimane sola con le tre, che la costringono a fare la serva e a subire continue umiliazioni. Un giorno, nella foresta, incontra il Principe e i due si innamorano. Il giovane dovrebbe sposarsi e al ballo organizzato dalla famiglia reale sono invitate tutte le giovani del regno. Cenerentola vorrebbe andare, ma la matrigna e le sorellastre glielo impediscono. In suo aiuto arriva la Fata Madrina che, per ripagare la giovane della sua immensa gentilezza, la trasforma in una principessa, con un vestito bellissimo, le scarpette di cristallo e una carrozza. Come sappiamo dalla fiaba, Cenerentola e il Principe ballano e a mezzanotte, prima che si rompa l'incantesimo della Fata, la giovane fugge ma perde una scarpetta ed è grazie a questa che il Principe ritroverà Cenerentola.

Naturalmente ci sarà l'happy end finale.

Il cast di Cenerentola, da Lily James a Cate Blanchett

Cenerentola/Ella é interpretata da Lily James, la giovane attrice diventata famosa per la sua partecipazione a Downton Abbey. Il ruolo di Cenerentola, inizialmente, era stato offerto ad Emma Watson che rifiutò. Furono prese in considerazione anche Saoirse Ronan e Alicia Vikander, ma alla fine la parte andò alla James.

Nei panni della matrigna Lady Tremaine troviamo Cate Blanchett, che non ha bisogno di presentazioni. Attrice di successo, vincitrice di più premi, tra cui spiccano due Oscar, la Blanchett è perfetta nel ruolo di donna fredda e calcolatrice. Il Principe è interpretato da Richard Madden, famoso per aver recitato la parte di Robb Stark in Game of Thrones e quella di Cosimo De Medici nella serie tv di Rai Uno [VIDEO] sulla grande casata di Firenze. La Fata Madrina ha il volto di Helena Bonham Carter, attrice versatile dalla lunga carriera cinematografica, capace di interpretare ruoli diversi, dalla strega alla regina, dalla fata alla giovane innamorata, dalla ladra alla dama in costume, passando dai film fantasy a quelli drammatici, dalle commedie ai film di genere gothic.