francesco chiofalo ha fatto preoccupare tutti i suoi fans. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma che abbiamo conosciuto in una delle edizioni passate di Temptation Island, si è infatti sottoposto ad un delicato intervento al cervello [VIDEO]. Qualche settimana fa, Francesco ha annunciato pubblicamente di essere gravemente malato: si tratta di un tumore che aveva colpito una zona molto delicata del cervello. Oggi il giovane ventinovenne romano, che a quanto pare sembra aver superato nei migliori dei modi questa operazione, ha pronunciato le sue prime parole in seguito all'operazione a cui si è sottoposto ieri, in data 9 gennaio.

Gossip News, Francesco Chiofalo dopo le 18 ore di intervento

Francesco Chiofalo si è sottoposto ieri ad un lungo intervento per l'asportazione del suo tumore al cervello [VIDEO].

Malgrado i grossi rischi conseguenti all'operazione (quali ricordiamo la demenza, la cecità, la paralisi), l'intervento si è concluso con un esito positivo. E' stato lo stesso Chiofalo ad aggiornare i suoi sostenitori virtuali postando un'immagine che lo ritrae nel letto ospedaliero. Accanto alla foto ha aggiunto una descrizione rassicurante che è la seguente: "Ce l'ho fatta e sto bene". Dalla stessa immagine pubblicata dal ragazzo sul proprio profilo Instagram, si evince una profonda cicatrice sulla fronte oltre ad una grande fascia che avvolge per intero il cranio.

Francesco Chiofalo: aggiornamento post operatorio

Naturalmente per conoscere gli esiti definitivi dell'operazione chirurgica sarà opportuno attendere le 24 ore successive all'intervento in quanto, come da prassi, la prognosi non sarà sciolta prima di questo arco di tempo.

Dunque, attraverso delle recenti Instagram stories, la famiglia dell'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha aggiornato i fan del ragazzo sui social dichiarando che non appena si avranno nuove notizie saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti post operatori.

Intanto è possibile annunciare con certezza che Chiofalo, in questo momento molto delicato della sua vita, è fortemente sostenuto anche se virtualmente. Lo scatto che lo ritrae con le bende in ospedale ha infatti raggiunto numerosi apprezzamenti in termini di likes e commenti. Non ci resta che attendere tutti gli ulteriori aggiornamenti, al momento sappiamo che soltanto la famiglia di Francesco si è potuta avvicinare in reparto, al contrario la fidanzata e gli amici non hanno ottenuto il permesso da parte del personale ospedaliero.