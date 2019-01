Annuncio

Alla luce di quanto accaduto a Francesco Chiofalo nel corso di questi giorni, la sua ex fidanzata Selvaggia Roma ha deciso di pubblicare un commento spietato contro di lui. La ragazza lo ha accusato di aver giocato e di aver marciato sulla vicenda facendo tutte quelle Instagram Stories dal momento che 'un angioma benigno non è morte'.

Francesco si opera di tumore e Selvaggia lo attacca sui social: 'Ha giocato'

Come tutti i fan sapranno, ieri Francesco Chiofalo è stato operato per un tumore al cervello. Dopo aver effettuato l'intervento, è emerso che si trattava di un meningioma benigno, una forma tumorale che attacca la parete esterna dell'encefalo ed è per il 70% dei casi benigna.

Solo il 3% è maligna e recidiva. Ad ogni modo, l'operazione è andata bene e Francesco ha pubblicato anche il suo primo post [VIDEO]dopo l'intervento proprio qualche ora fa.

La cosa che sta generando più scalpore in queste ore, però, è un'altra e riguarda la sua ex Selvaggia Roma.

Per tutto questo tempo, infatti, la ragazza è stata ferocemente attaccata dal web per aver mostrato troppo disinteresse per il dramma che stava vivendo il suo ex fidanzato. A tutte queste critiche, la Roma aveva sempre risposto in modo piccato, ribadendo che non fosse tenuta a spiattellare sui social tutto ciò che faceva nella vita privata. Ad ogni modo, in seguito all'ennesimo attacco, la ragazza quest'oggi ha voluto chiudere definitivamente la questione scrivendo un messaggio [VIDEO]velenosissimo contro il suo ex. La Roma ha, infatti, accusato Francesco di aver marciato sulla questione, di aver giocato su una cosa del genere, sapendo che avrebbe riscosso molti consensi. Selvaggia ha confessato di aver perso alcune persone della famiglia a causa di tumori maligni e 'un angioma benigno (come quello diagnosticato a Francesco) non è morte'.

Le parole di Selvaggia non fanno altro che fomentare il gossip

Le parole di Selvaggia sono state davvero dure e senza pietà. La ragazza ha anche accusato Francesco di non aver avuto rispetto di tutte quelle persone che davvero non sanno se sopravviveranno oppure no: 'In famiglia conosciamo il soggetto e sapevamo molte cose su questo caso'.

Queste dichiarazioni non hanno fatto altro che fomentare ancor di più il gossip e dividere il pubblico da casa tra chi difende la ragazza e chi, invece, la reputa assolutamente senza cuore e inopportuna.

Francesco, intanto, è ancora in prognosi riservata e continua ad essere ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma.