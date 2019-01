Annuncio

Nonostante ogni tanto i settimanali provino ad attribuirle qualche flirt, Emma Marrone non perde occasione per ribadire il suo status sentimentale di donna single. L'ultima conferma che la cantante ha dato agli amanti del Gossip, arriva direttamente da una risposta che la stessa ha dato su Instagram a chi le chiedeva delucidazioni su un eventuale fidanzato. La pugliese ha fatto sapere che il suo principe azzurro [VIDEO]deve essersi perso per strada, ma lei non si dispera e concentra tutte le sue energie sul tour in partenza a metà febbraio da Bari.

Emma non è fidanzata: la conferma arriva da Instagram

Mentre si trovava dal parrucchiere per risolvere il problema della ricrescita, Emma Marrone ha deciso di ammazzare il tempo facendo il gioco "Fammi una domanda" su Instagram.

Tra le tante interessanti risposte che la salentina ha dato ai suoi curiosi fan, a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip è stata sicuramente quella che riguarda la sua misteriosa sfera sentimentale.

"E il fidanzato?"- ha chiesto qualcuno alla cantante che, dopo la rottura con Fabio Borriello nel lontano 2015, ha fatto perdere le sue tracce sulle riviste.

La replica della 34enne è stata tra il serio e lo scherzoso, infatti ha detto: "E' un principe meraviglioso in sella ad un cavallo bianco, che però non ha l'uscita USB quindi non può collegare il navigatore".

La vincitrice di Amici ha proseguito nella particolare descrizione del suo uomo ideale, con le seguenti parole: "Il mio si è sicuramente perso per strada, ma prima o poi capirà che il cavallo nel 2019 non è una grande idea.

Allora noleggerà una car con il Tom Tom integrato ed arriverà da me".

"Quando mi troverà, io sarò diventata vecchia e decrepita. E vissero tutti felici e contenti. The end"- così si è conclusa la divertente storia che la "Brown" ha voluto inventare per descrivere il suo attuale stato privato, una storia che ha fatto sorridere tutti quelli che l'hanno letta.

Emma torna a sorridere dopo l'attacco degli haters per la pelliccia

Quelli appena trascorsi, non sono stati giorni semplici per Emma Marrone: prima di divertirsi con i fan su Instagram con il gioco delle domande, la salentina ha dovuto far fronte ad un durissimo attacco virtuale da parte di un folto gruppo di haters.

Il motivo che ha spinto alcune persone ad offendere pesantemente la 34enne sul web, è la pelliccia che la stessa ha indossato durante una breve vacanza sulla neve con le amiche di ritorno da St. Moritz: infatti, la cantante ha pubblicato una foto nella quale era avvolta da un indumento che a tanti è parso fatto con animali veri.

Sul profilo della "Brown", dunque, sono arrivati tantissimi messaggi di protesta e altrettanti insulti per aver deciso di indossare una pelliccia e darne sfoggio in rete: a poco sono valse le spiegazioni che Emma ha dato in alcune "Stories" per dimostrare che il capo era 100% acrilico, cioè finto. [VIDEO]