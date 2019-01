Annuncio

Nella prossima settimana di 'Un posto al sole' in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 proseguono le novità intorno alla storia tra Patrizio e Rossella giunta al capolinea [VIDEO]. La figlia di Silvia non riesce più a nascondere la realtà dei fatti, e il bacio con Diego sembra aver fatto capire alla giovane studentessa di non aver mai smesso di amare il fratello maggiore di Patrizio. Rossella, però, deve attendere il ritorno di Patrizio a Napoli in quanto avrebbe creato dei problemi al ragazzo impegnato nello stage piemontese.

Fin dal primo momento si è creato un rapporto di grande passione tra Diego e Rossella: il figlio di Raffaele ha cercato di nascondere i suoi sentimenti nei confronti della Graziani.

Il fratello di Patrizio, però, sa che Beatrice non è la donna giusta per lui, mentre con Rossella la situazione è completamente differente. Diego si sente in colpa nei confronti di Patrizio e non ha intenzione di tradire la fiducia dello chef, mentre la figlia di Michele non vuole continuare a raccontare bugie al fidanzato.

Rossella Graziani alle prese con i propri dubbi

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 18 gennaio rivelano che Patrizio decide di fare ritorno a Napoli per trascorrere del tempo con la fidanzata. Durante il soggiorno in Piemonte, Rossella non si è detta soddisfatta poiché non ha passato le giornate in compagnia di Patrizio che dimostra di essere particolarmente legato alla studentessa universitaria. Inoltre il figlio di Raffaele vuole fare una sorpresa a Rossella, ma l'arrivo del fidanzato mette la figlia di Silvia alle prese con nuovi dubbi.

La nipote di Otello Testa vorrebbe raccontare tutta la verità al figlio di Ornella ma non sa se sia la scelta migliore da fare.

Diego cerca di stare vicino al fratello riportandolo a casa

La giovane Graziani si dimostra pronta a raccontare la situazione a Patrizio mettendo fine alla loro relazione intrisa di incertezze a partire dall'arrivo di Diego: quest'ultimo decide di confortare il fratello riportando Patrizio a casa, ma il ragazzo si vede crollare il mondo addosso in una storia nella quale si è sempre impegnato, anche più del dovuto [VIDEO]. Giulia, invece, ha dei sospetti sulle bugie raccontate da Adele, ma la madre di Susanna continua a nascondere la verità in merito al rapporto con Manlio adirato per la decisione della moglie di tornare a occuparsi della ristrutturazione dei lavori. Infine Franco ha paura di non essere più considerato da Bianca "un super papà infallibile".