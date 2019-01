Advertisement

Advertisement

Ormai, manca davvero poco al delicatissimo intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island dovrà affrontare una lunga operazione di rimozione di una massa tumorale al cervello. In questi giorni è stato, ovviamente, poco attivo sui social ma ieri ha deciso di tornare con delle Instagram Stories nelle quali, però, è stato molto criptico e non ha voluto mostrarsi in volto. Nei video il ragazzo ha detto di recarsi in una misteriosa abitazione come gesto scaramantico prima del ricovero ospedaliero: "solo lui mi può aiutare".

Il gesto scaramantico di Francesco e i motivi per cui non si mostra in video

L'ex concorrente di Temptation island, poco prima dell'inizio delle feste natalizie, ha scoperto di avere un tumore al cervello che andava subito operato.

Advertisement

Il ragazzo si è, così, sottoposto a tutte le analisi del caso e, una volta ricevuto il via libera dai dottori, [VIDEO] è stato messo in lista per l'operazione che si verificherà nei prossimi giorni. Francesco è naturalmente terrorizzato e, poco prima del ricovero, ha deciso di recarsi in un'abitazione segreta per essere aiutato dalla persona che si cela all'interno. Essendo un gesto scaramantico, il ragazzo non ha voluto raccontare di chi si trattasse ed i suoi follower hanno, ovviamente, capito perfettamente.

Chiofalo si è limitato a pubblicare una sequenza di video nei quali era ripresa una strada con una villetta di campagna. Il ragazzo non si è ripreso in viso e si è scusato per non mostrarsi ma lo ha fatto semplicemente perché questi giorni sono stati un po' difficili ed ha il volto e gli occhi molto provati: "Perdonatemi, sono stato un po' male", per tale ragione ha preferito non apparire in videocamera sui social.

Advertisement

Ad ogni modo, ci ha tenuto ad informare i suoi follower degli ultimi spostamenti prima dell'intervento.

Le paure di Francesco prima dell'operazione

Le Instagram Stories si sono concluse con l'hashtag "andrà tutto bene" e, da quel momento in poi, tutti i fan hanno iniziato ad inondarlo di messaggi d'affetto e vicinanza per sostenerlo in questo momento così difficile per lui.

L'operazione alla quale si dovrà sottoporre Francesco è un'operazione notevolmente delicata che comporta l'80% di rischi di restare con delle menomazioni, o fisiche o mentali. Queste ipotetiche conseguenze sono tra le più temute del famoso personal trainer che, in un precedente post, dichiarò di non essere sicuro di riuscire a superare. [VIDEO]