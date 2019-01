Advertisement

Manca davvero pochissimo al ritorno di Uomini e donne in tv; oggi andranno in onda le avventure del trono over [VIDEO]mentre, a partire da giovedì 10 gennaio, potremo vedere a che punto sono arrivati i concorrenti del trono classico. Durante le feste natalizie, però, i Gossip non ci hanno lasciati soli. I vari protagonisti, infatti, hanno generato molto scalpore soprattutto grazie alla loro presenza sui social. Tra i volti del talk show di Maria De Filippi, quello che sicuramente si è rivelato il più attivo sul web è stato il corteggiatore di Teresa Langella, Andrea Dal Corso.

Quest'ultimo, infatti, si è reso protagonista di alcune Instagram Stories contenenti una spiazzante dedica d'amore. I fan credono che il testo sia dedicato proprio a Teresa.

Andrea Dal Corso e i dubbi di Teresa Langella

Andrea Dal Corso, ex tentatore di Temptation Island, non ha mai fatto mistero del suo lavoro da modello e influencer nel mondo dei social.

Queste sue attività hanno sempre generato molta preoccupazione in Teresa, la quale ha spesso creduto che il ragazzo fosse poco interessato a lei e molto di più alle telecamere ed alla visibilità. Fino a poco tempo fa, Andrea non aveva fatto nulla per cercare di far cambiare idea alla tronista, almeno fino a quando Teresa non ha deciso di eliminarlo dal parterre. Dopo questo gesto estremo, il ragazzo è ritornato alla corte di Maria De Filippi ed ha deciso di mostrarsi molto più attivo e partecipativo nei confronti della donna che corteggia.

Teresa, nel frattempo, si è molto avicinata ad Antonio, con il quale è scattato anche un bacio. Dopo l'esterna, però, la tronista ha rivelato di essere molto attratta da Andrea e questo non è sicuramente piaciuto al pubblico da casa.

Andrea Dal Corso pubblica delle Instagram Stories molto romantiche, saranno davvero per Teresa?

Nel corso della giornata di ieri, l'ex tentatore ha pubblicato una serie di Instagram Stories molto criptiche, le quali sono ancora visibili sul suo profilo personale.

Tali scatti riportano una frase d'amore molto bella che racconta di due ragazzi, che si sono conosciuti per caso, grazie ad un passaggio in motorino, e alla fine si sono sposati. Per concludere l'intervento, Andrea ha pubblicato l'hashtag "love last forever" con un cuore.

Molti fan hanno, subito, ipotizzato che il contenuto sia rivolto a Teresa e, in effetti, non è possibile escludere questa ipotesi dal momento che il ragazzo sta corteggiando la tronista e, quindi, dovrebbe avere occhi solo per lei. Ad ogni modo, Teresa non ha ancora replicato, come reagirà dinanzi questo gesto spiazzante [VIDEO] di Andrea?