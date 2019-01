Advertisement

Il percorso di Teresa Langella a Uomini e donne continua ad essere abbastanza altalenante, con la tronista che sembra oramai avere limitato il campo tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, che era stato eliminato a causa dei dubbi [VIDEO] della napoletana, è stato richiamato in trasmissione e nella registrazione del 4 gennaio dedicata al Trono Classico ha persino dato l'impressione di essere il favorito in caso di scelta. Teresa, infatti, ha deciso di metterlo alla prova in un ambiente decisamente diverso dai ristoranti eleganti ai quali Andrew è abituato e tale esame è stato superato brillantemente.

Le parole della Langella durante la puntata hanno dimostrato come l'ex single di Temptation Island potrebbe avere fatto breccia nel cuore della tronista e tale ipotesi è stata anche confermata da un recente post pubblicato da lui su Instagram.

Uomini e donne anticipazioni Trono Classico: le esterne con Antonio e Andrea

Le anticipazioni di Uomini e donne dell'ultima registrazione segnalano l'esterna di Teresa con Antonio: la coppia si è recata in una profumeria dove ha creato una fragranza dedicata proprio alla tronista. I due si sono poi seduti in un divanetto dove hanno cominciato a parlare e lei ha più volte tentato di baciarle Moriconi. Lui però non ha abboccato, evitando di soddisfare tale richiesta. Le ha poi spiegato le ragioni del suo comportamento: non è un 'bambino' ma è solo preoccupato che lei possa avere baciato anche altri corteggiatori (innegabile il riferimento ad Andrew). Se lei avesse tradito la sua fiducia, non sarebbe più disposto ad andare avanti insieme nel programma. L'esterna successiva è stata fatta con Andrea in una fattoria, dove a lui è stato chiesto anche di spalare letame [VIDEO].

Il corteggiatore non è sembrato molto preoccupato per tale compito che gli è stato assegnato e il suo comportamento ha trovato la reazione entusiasta della napoletana. La coppia si è quindi sdraiata su una coperta a chiacchierare: non c'è stato alcun bacio ma diversi abbracci che sembrano avere colpito nel vivo Teresa. Al termine dell'incontro, infatti, lei ha ammesso in modo chiaro: "Che emozione!"

Andrew di Uomini e donne dedica un post a Teresa

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, Teresa Langella ha ammesso di provare un forte desiderio nei confronti di Andrew, anche se ha evitato di baciarlo per non mancare di rispetto ad Antonio (che non avrebbe accettato un simile comportamento). Andrea Dal Corso sembra comunque essere il preferito agli occhi della tronista in questo momento, tanto che qualche fan si dice certo che molto presto potrebbe anche arrivare la scelta. L'ex single di Temptation Island ha rilasciato un post romantico nel quale, pur evitando di fare il nome della napoletana, sembra volersi riferire proprio al rapporto con lei: "Qualche anno fa ero fuori una discoteca e non sapevo come tornare a casa. Dei ragazzi facevano avanti e dietro con il motorino impennando. Per scherzo gridai ad uno di loro: ’Se hai benzina da sprecare riportami a casa’. Lo fece. Domani ci sposiamo".

Parole che, sebbene non abbiano nulla a che fare con la storia che potrebbe nascere a Uomini e donne, evidenziano la vena di romanticismo del corteggiatore e che potrebbero far breccia nel cuore della tronista.