Annuncio

Annuncio

Francesco Chiofalo oggi alle ore 9 è entrato in sala operatoria, presso l'ospedale San Camillo di Roma. Comincia così la lunga sfida del 'Lenticchio' di Temptation Island.

Il ragazzo lo scorso dicembre attraverso i social ha informato i suoi fan di aver scoperto casualmente di avere un tumore al cervello. Da qui lo sconforto per il giovane personal trainer capitolino, ma la voglia di tornare più forte di prima. In questi giorni l'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha continuato ad informare i suoi follower di tutti i passaggi fondamentali per la lotta al tumore.

Terminate le festività natalizie definite dal ragazzo le più brutte della sua vita, è finito anche il periodo di pre-ospedalizzazione. In quel caso, Francesco aveva svolto tutti gli accertamenti necessari per verificare che il suo corpo fosse pronto a subire un intervento di quella portata.

Advertisement

Durante l'intervento il ventinovenne romano ha affidato la gestione dei suoi profili social alle persone a lui più care. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la famiglia di Chiofalo ha reso noto che l'intervento è iniziato alle 9: "Francesco è entrato in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del cancro al cervello. L'intervento sarà molto lungo, appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite le IG stories". Al termine del messaggio la famiglia ha anche ringraziato tutte le persone, che in questi giorni hanno mostrato il proprio affetto verso il personal trainer.

Francesco Chiofalo: 'Sono terrorizzato dall'intervento'

L'intervento alla quale si sta sottoponendo Francesco Chiofalo non è affatto facile. L'operazione per asportare il tumore durerà circa 18 ore.

Advertisement

Dopo le 10 ore di solito gli interventi vengono considerati richiosi [VIDEO]in quanto potrebbero portare dei danni cerebrali. Proprio per questo l'ex protagonista del reality di Canale 5 alcuni giorni fa aveva confessato di essere terrorizzato. "Ho solamente 29 anni e tanti sogni da realizzare. Se dovessi uscire dall'intervento con delle disabilità, sarebbe una cosa difficile da accettare."

Vip e non: tutti uniti per 'Lenticchio'

In seguito all'annuncio di Francesco Chiofalo, numerosi personaggi dello spettacolo e non si sono riversati sui social per esprimere la propria vicinanza al ragazzo. Francesco nonostante il suo fisico possente, è entrato da subito nei cuori della gente. In queste ore di forte apprensione per tutti, sono molte le persone che stanno pregando [VIDEO]per 'Lenticchio'.