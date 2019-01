Annuncio

La bella Elsa Laguna diventerà nelle prossime settimane uno dei personaggi di maggiore rilievo de Il Il Segreto [VIDEO] e riuscirà a riavvicinarsi al fascinoso Isaac Guerrero, interpretato da Ibrahim Al Shami. Il ritorno di fiamma, però, sarà rovinato dalle novità che riguardano Antolina. Lei, infatti, annuncerà di essere incinta di Isaac [VIDEO]. L'uomo, a questo punto, dovrà valutare con attenzione il da farsi e penserà di rivolgersi a Don Anselmo, impersonato da Mario Martin, per ricevere delle parole di conforto che possano dargli il coraggio di affrontare la situazione imprevista.

Cosa farà Isaac una volta saputo che Antolina è in dolce attesa?

A questo punto ad Elsa non resterà che allearsi con Consuelo e, grazie ad alcuni consigli di quest'ultima, comincerà ad insinuare che Antolina si sia fatta mettere incinta volontariamente, allo scopo di farsi sposare dall'uomo.

In effetti le cose prenderanno questa direzione: Don Anselmo cercherà di convincere Isaac, un po' disorientato, a regolarizzare la situazione sposandosi e dando così al nascituro una famiglia inappuntabile. La cosa giusta da fare, a questo punto, secondo Don Anselmo, sarà convolare a giuste nozze. Quando tutto sembrerà ormai scritto, Elsa scoprirà che Antolina è stata l'amante del fratello, cioè Jesus. A questo punto, la donna riflette bene per sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Il matrimonio tra Antolina e Isaac, con l'intervento di Elsa

Durante le nozze si presenterà a sorpresa Elsa allo scopo di far saltare tutto, con la prove dell'incestuosa liason amorosa tra fratello e sorella che sarebbe uno scandalo senza precedenti in un piccolo paese come Puente Viejo, dove tutti si conoscono.

Quando gli invitati alle nozze tre Isaac e Antolina sembreranno rassegnarsi al peggio, Isaac avrà una reazione inattesa perché manderà via in malo modo Elsa, senza darle occasione di esporre le sue ragioni (ricordiamo che Antolina era la cameriera della famiglia di Elsa). Dunque Elsa avrà con sé le lettere compromettenti che Antolina scriveva al fratello Jesus, ma non le verrà dato il modo di farle leggere ai presenti. Il suo intento sarà quello di esporre la sua tesi: Antolina si è fatta mettere incinta per costringere l'uomo ad assumersi le proprie responsabilità e non certo per amore. In ogni caso i presenti in Chiesa resteranno molto turbati dall'accaduto e cominceranno a farsi una serie di domande a cui si dovrà trovare risposta. Ricordiamo che da gennaio 2019 Il Segreto va in onda anche la domenica.