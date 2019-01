Annuncio

Giovedì 10 gennaio verrà trasmessa su Rai Uno la prima puntata [VIDEO]di 'Che Dio Ci Aiuti 5' che vede nuovi colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico. Una parte dello storico cast della serie è stato confermato e la notizia della partecipazione dell'attrice Francesca Chillemi ha reso felici i milioni di telespettatori legati al personaggio di Azzurra. Quest'ultima nella quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti è stata una delle protagoniste indiscusse della fiction prodotta dalla Lux Vide, come dimostra il matrimonio di Azzurra e Guido e la scoperta da parte della donna di essere la madre di Emma.

Inoltre in questi mesi la fiction è finita al centro delle attenzioni dei giornali poichè si è parlato della lite avvenuta tra la troupe di Che Dio Ci Aiuti e il primo cittadino di Fabriano.

Quest'ultima è la storica location in cui è stata ambientata nel corso degli anni la serie televisiva ma da quest'anno è stata spostata ad Assisi. Inoltre la sorpresa principale si ritrova nell'assenza di Diana Del Bufalo ma questa notizia era risaputa da molto tempo: dunque l'ex cantante di 'Amici' ha vestito per una sola stagione il ruolo di Monica.

Il ritorno inaspettato di una persona per la felicità di Suor Angela

Le anticipazioni del primo episodio della puntata in onda giovedì 10 gennaio dal titolo "Omnia in bonum" rivelano che Suor Angela e Suor Costanza vogliono conoscere la nuova novizia che si appresta ad arrivare al Convento. Nico (Gianmarco Saurino), dal canto suo continua a fare conquista di donne, finendo per baciare una sconosciuta in attesa dell'incontro con Asia.

L'avvocato Santopaolo si è ripreso dopo la fine della storia con Monica che ha messo l'uomo di fronte a una crisi in quanto si era innamorato della dottoressa.

Azzurra indaga sulla persona che possa aver ridotto in fin di vita l'amica

Inoltre la novità principale del primo episodio della quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti si ritrova nella presenza di Azzurra che fa ritorno annunciando di essere divenuta la proprietaria del convento regalando una gioia a Suor Angela. Gli spoiler del secondo episodio della prima puntata, dal titolo "Come nelle favole" svelano che si aggravano le condizioni di salute di Valentina ma Azzurra indaga sulla verità intorno a questa situazione mettendo a rischio la sua stessa vita. La donna non crede che possa reggere l'ipotesi di un tentato omicidio dell'amica [VIDEO] e si mette alla ricerca del colpevole.